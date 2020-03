LIVEBLOG CORONAVIRUS: GGD-medewerker West-Brabant besmet, code rood voor Brabantse ziekenhuizen

Het wordt steeds rustiger in Brabant. Ondernemers maken zich ernstig zorgen. KPN sluit winkels, cafés en restaurant zijn leeg en de Efteling is sinds zaterdag op slot.

De belangrijkste feiten:

Mensen met lichte gezondheidsklachten moeten thuisblijven en mensen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken. Dat advies geldt zeker tot en met 31 maart. In Brabant moet je ook je sociale contacten beperken, ook als je geen klachten hebt.

Door heel het land worden evenementen met meer dan honderd mensen afgelast. Ook deze maatregel geldt zeker tot en met 31 maart.

Bezoeken aan kwetsbare personen en ouderen moeten worden beperkt, eveneens zeker tot en met 31 maart.

Er worden volgens premier Mark Rutte 'snel' aanvullende maatregelen uitgerold voor Brabant. Na het weekend wordt volgens de veiligheidsregio's duidelijk om welke maatregelen het precies gaat.



11.28

Een medewerker van de GGD West-Brabant is besmet geraakt met het coronavirus (COVID-19). Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM dit resultaat vast. De medewerker zit in thuisisolatie.

11.18

In de Brabantse ziekenhuizen is sprake van code rood. Dat betekent onder meer dat geplande operaties worden afgezegd, zodat het personeel zich kan richten op acute zorg voor mensen die besmet zijn met het coronavirus.



11.14

Vraag een plaat aan bij het radioprogramma Graat & De Laat van Omroep Brabant voor een dierbare die je niet kunt bezoeken en laat zo weten dat je aan ze denkt.

11.11

Wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht claimen de vondst van een antilichaam tegen COVID-19. De wetenschappelijke publicatie van de groep van tien wetenschappers ligt ter beoordeling klaar bij het toonaangevende tijdschrift Nature, meldt Erasmus Magazine, dat de ontdekking een wereldprimeur noemt.

10.00

KPN sluit alle zestien winkels in Brabant tot 31 maart 2020. Ook de werkzaamheden van monteurs in Brabant worden beperkt, maar bij storingen komen de monteurs wel in actie.

09.00

Donderdag gingen het theater en het golfterrein op slot. De Efteling is sinds zaterdag gesloten, het park blijft de rest van de maand dicht. Efteling-directeur Fons Jurgens heeft geen oog dicht gedaan: "Een moeilijk besluit, maar de veiligheid van medewerkers en gasten staat vanzelfsprekend voorop." De hotels en resorts sluiten per dinsdag 17 maart. De gevolgen voor de 3500 personeelsleden zijn nog onduidelijk.

07.00

Het coronavirus zorgt er voor dat de restaurants in Oisterwijk niet eens halfvol zaten. "Ik woon hier al 35 jaar, maar heb het nog nooit zo rustig op een vrijdagavond gezien", vertelt een voorbijganger. De uitbaters bevestigen dit en zitten in grote onzekerheid.