LIVEBLOG CORONAVIRUS: Twee doden door corona, GGD-medewerker besmet, code rood voor ziekenhuizen

De belangrijkste feiten:

Mensen met lichte gezondheidsklachten moeten thuisblijven en mensen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken. Dat advies geldt zeker tot en met 31 maart. In Brabant moet je ook je sociale contacten beperken, ook als je geen klachten hebt.

Door heel het land worden evenementen met meer dan honderd mensen afgelast. Ook deze maatregel geldt zeker tot en met 31 maart.

Bezoeken aan kwetsbare personen en ouderen moeten worden beperkt, eveneens zeker tot en met 31 maart.

Er worden volgens premier Mark Rutte 'snel' aanvullende maatregelen uitgerold voor Brabant. Na het weekend wordt volgens de veiligheidsregio's duidelijk om welke maatregelen het precies gaat.

In alle Brabantse ziekenhuizen geldt code rood vanwege de coronacrisis.

Een medewerker van GGD in West-Brabant is besmet met het coronavirus, meldt RIVM.

In het Bravis Ziekenhuis is een patiënt overleden, deze persoon had al gezondheidsproblemen.



Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is vrijdag met 87 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het is de grootste stijging tot nu toe. In totaal telt Brabant nu 360 patiënten. In totaal zijn er 6 mensen overleden uit Etten-Leur, Zundert, Goirle, Uden, Eindhoven en Roosendaal.

14.45

Het RIVM maakt bekend dat er zaterdag 155 nieuwe coronapatienten zijn bijgekomen, in totaal zijn er 959 mensen in Nederland besmet met het coronavirus.



13.32

Er zijn in het Bravis Ziekenhuis is een patiënt overleden. Het gaat hierbij om een 70-jarige vrouw met gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn er in het ziekenhuis nog drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus.

13.30

Presentatoren Jordy en Christel riepen alle Brabanders op om zaterdagmiddag om halftwee mee te zingen met 'Brabant' van Guus Meeuwis. En dat deden jullie massaal!

13.14

Het is "extreem rustig" op de stations en in de treinen, zegt een woordvoerster van de Nederlandse Spoorwegen. Mensen houden zich goed aan de corona-adviezen van de overheid en bovendien zijn grote evenementen afgeschaft. Het spoorbedrijf rijdt zaterdag volgens een voor deze dag normale dienstregeling. De enige aanpassing die de NS in verband met het coronavirus tot nu heeft gedaan, is dat er geen extra spitstreinen meer worden ingezet.

Het spoorbedrijf loopt niet vooruit op eventuele nieuwe ingrepen. Of die nodig zullen zijn, hangt af van de maatregelen en richtlijnen van de overheid en gezondheidsautoriteiten die er mogelijk nog aankomen. Ook het aantal ziektemeldingen bij de NS is daarbij van belang. "Prioriteit nummer 1 is het gezond en fit houden van ons personeel om de treinen optimaal te kunnen laten rijden voor de mensen die afhankelijk zijn van treinvervoer", zegt de woordvoerster.

13.07

De ongeveer vijftig distributiecentra van supermarkten in Nederland draaien momenteel op maximale capaciteit om de tekorten aan voorraden in de Nederlandse supermarkten aan te vullen. Vele honderden extra vrachtwagens worden dit weekend ingezet om de winkels van producten te voorzien.

In de XL-supermarkt in Tilburg waren vrijdagmiddag heel veel schappen zijn al leeg. Ergens lag nog een enkel verlaten pak wc-papier.. Brabant hamstert als nooit tevoren.

Foto: Omroep Brabant

12.48

Een bewoner van een gesloten verpleegafdeling van Wilgenhof is vrijdagavond in een ziekenhuis in Eindhoven overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is onduidelijk waar en wanneer de man het virus heeft opgelopen.

12.46

België meldt 133 nieuwe gevallen van het coronavirus. Daarmee staat het totaalaantal positieve testen in het land nu op 689, maakte de Belgische overheid zaterdag bekend op een persconferentie. Ook werd bekend dat voor de vierde keer iemand in België is overleden aan het longvirus.

Zo'n 95 gedetineerden in de gevangenis van het Belgische Dendermonde weigeren na de ochtendwandeling weer naar binnen te gaan. De gedetineerden eisen mondkapjes en willen dat bezoek opnieuw wordt toegelaten. Als voorzorgsmaatregel werd door de leiding al het bezoek tot 3 april opgeschort. De gevangenen kregen 20 euro extra beltegoed als compensatie.

12.45

De ongeveer vijftig distributiecentra van supermarkten in Nederland draaien momenteel op maximale capaciteit om de tekorten aan voorraden in de Nederlandse supermarkten aan te vullen. Vele honderden extra vrachtwagens worden dit weekend ingezet om de winkels van producten te voorzien. Dat zegt directeur Marc Janssen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie die de belangen van de supermarkten en foodservicebedrijven behartigt. Janssen denkt dat pas na dit weekend de voorraden in de winkels weer grotendeels op normaal niveau zijn.

11.33

Niet voorin de bus instappen, maar achterin. Dat verzoek krijgen klanten van de vervoersmaatschappijen Arriva en Hermes om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

11.28

Een medewerker van de GGD West-Brabant is besmet geraakt met het coronavirus (COVID-19). Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM dit resultaat vast. De medewerker zit in thuisisolatie.

11.18

In de Brabantse ziekenhuizen is sprake van code rood. Dat betekent onder meer dat geplande operaties worden afgezegd, zodat het personeel zich kan richten op acute zorg voor mensen die besmet zijn met het coronavirus.

11.14

Vraag een plaat aan bij het radioprogramma Graat & De Laat van Omroep Brabant voor een dierbare die je niet kunt bezoeken en laat zo weten dat je aan ze denkt.

11.11

Wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht claimen de vondst van een antilichaam tegen COVID-19. De wetenschappelijke publicatie van de groep van tien wetenschappers ligt ter beoordeling klaar bij het toonaangevende tijdschrift Nature, meldt Erasmus Magazine, dat de ontdekking een wereldprimeur noemt.

11.04

Het wc-papier is niet aan te slepen in de winkels. Veel mensen zijn aan het hamsteren. Premier Rutte riep vrijdag de mensen op om niet te hamsteren. "Dat is niet aardig voor andere mensen, die dan niks meer kunnen kopen", zei hij.



10.30

bij het Bredase Mastbos staan er veel auto's geparkeerd. Fluorescerende jasjes en schoenen alom. Veel hardlopers en wandelaars genieten van het Brabantse zonnetje.

10.00

KPN sluit alle zestien winkels in Brabant tot 31 maart 2020. Ook de werkzaamheden van monteurs in Brabant worden beperkt, maar bij storingen komen de monteurs wel in actie.

09.00

Donderdag gingen het theater en het golfterrein op slot. De Efteling is sinds zaterdag gesloten, het park blijft de rest van de maand dicht. Efteling-directeur Fons Jurgens heeft geen oog dicht gedaan: "Een moeilijk besluit, maar de veiligheid van medewerkers en gasten staat vanzelfsprekend voorop." De hotels en resorts sluiten per dinsdag 17 maart. De gevolgen voor de 3500 personeelsleden zijn nog onduidelijk.

07.00

Het coronavirus zorgt er voor dat de restaurants in Oisterwijk niet eens halfvol zaten. "Ik woon hier al 35 jaar, maar heb het nog nooit zo rustig op een vrijdagavond gezien", vertelt een voorbijganger. De uitbaters bevestigen dit en zitten in grote onzekerheid.

00.49

Het MMC in Veldhoven meldt dat daar een tweede patiënt positief getest is op het coronavirus. Deze patiënt is direct in isolatie geplaatst.