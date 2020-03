Alle scholen gaan dicht vanwege de coronacrisis, ook horeca en sportclubs op slot

Alle scholen in Nederland gaan vanwege de coronacrisis vanaf maandag dicht. Ook alle café's, restaurants en sportclubs moeten hun deuren sluiten. Dat heeft het kabinet besloten. Ministers Slob van Onderwijs en Bruins van Volksgezondheid maken de details hierover bekend tijdens een persconferentie in Den Haag om 17.00 uur. De persconferentie is live te volgen bij Omroep Brabant.

Het kabinet had zondagmiddag overleg na een oproep van de Federatie Medisch Specialisten om alle scholen per direct te sluiten. Bij dat overleg in Den Haag waren naast de medisch specialisten ook afgevaardigden namens de ziekenhuizen, het RIVM en onderwijsorganisaties aanwezig. Na afloop lieten de partijen weten dat het een constructief gesprek was.

Veel kritiek

Het kabinet heeft vervolgens besloten om de scholen vanaf maandag te sluiten. Premier Rutte wilde hier donderdag niet aan onder meer omdat ouders, die bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie werken, dan mogelijk thuis moeten blijven bij hun kinderen. Op dat besluit kwam de laatste dagen veel kritiek.

Zelf al besloten

Veel scholen in Brabant lieten zondagmiddag al weten zelf het besluit genomen te hebben om de deuren dicht te houden. In West-Brabant namen tientallen basisscholen al het besluit om de lessen te schrappen. Ook op verschillende mbo-opleidingen werd besloten om alleen nog online onderwijs aan te bieden.

