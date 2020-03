LIVEBLOG CORONAVIRUS: 'Ik heb het nog nooit zo rustig in mijn wijk gezien'

Mensen in Breda lijken zich goed te houden aan de coronavoorschriften. Afgelopen nacht was het zo stil in het centrum van de stad dat een wijkagent er zelfs van opkeek. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Brabant telt volgens het RIVM 3017 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

De afgelopen 24 uur zijn er 269 vastgestelde besmettingen in Brabant bijgekomen.

Zo'n 93 procent van de Nederlanders blijft zoveel mogelijk thuis tijdens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek.

06.22

Defensie zou beschikken over cruciale beademingsapparatuur die nodig is om extra mobiele intensive care units mee uit te rusten, en die achterhouden. Dat stelt Follow the Money na onderzoek. De mobiele intensive care units zijn nodig om ernstig zieke patiënten over de nog beschikbare IC-bedden te verdelen.

05.05

Het ministerie van Economische Zaken heeft een akkoord bereikt met het bedrijf Demcon voor de productie van vijfhonderd beademingsmachines. Dat meldt het Financieel Dagblad. De coronapandemie veroorzaakt een toestroom van patiënten op de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen, waardoor een tekort aan beademingsmachines dreigt.

03.00

Een wijkagent in het centrum van Breda liet zondagnacht weten dat hij het tijdens de nachtdienst 'nog nooit zo rustig in zijn wijk heeft gezien'. De mensen daar volgen de coronavoorschriften om niet naar buiten te gaan als dit niet nodig is ogenschijnlijk goed op.