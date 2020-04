'Vechten, ma, hou vol!' Een weekend op de corona-afdeling van het Amphia Ziekenhuis

"We zijn bezig met een marathon", vertelt verpleegkundige Claudia Verdaasdonk in de reportage van Nieuwsuur. "Je ziet dat mensen het heel benauwd hebben, dat ze naar de intensive care moeten en ook dat ze overlijden. Dat is heel heftig om mee te maken."

'Ik heb moeten vechten voor mijn leven'

Dora Potters ligt sinds twee weken op de corona-afdeling. "Ik was steeds zo moe en dacht: hoe kan dat nou toch? Totdat een van de kinderen zei, ma, ga eens naar de huisarts. Daar werd ik getest en bleek dat het foute boel was. En toen ben ik heel ziek geworden, hoor. Verschrikkelijk. Ik heb moeten vechten voor mijn leven. Mijn man en kinderen waren er en die zeiden: 'Vechten, ma, vechten! Hou vol!'"

Er worden momenteel 89 patiënten met een coronabesmetting verzorgd in het Amphia. 27 van hen liggen op de intensivecareafdeling.

In het Amphia Ziekenhuis in Breda overleden afgelopen maandag vier mensen aan het coronavirus. In totaal zijn er nu 35 mensen overleden in het Amphia. Net als een dag eerder mochten ook maandag zeven patiënten die besmet waren met het coronavirus het Bredase ziekenhuis verlaten.

