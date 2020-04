Geen schoolreisjes of kinderfeestjes voor Pukkemuk en BillyBird Park: 'Heel frustrerend'

Alle campinggasten van recreatiepark Pukkemuk in Dongen voor het komend paasweekend zijn afgezegd, vertelt eigenaar Huub van Leijsen. “De camping was helemaal volgeboekt, alles geannuleerd natuurlijk. Er zijn al meer dan honderd schoolreisjes gecanceld. En normaal zouden we nu ruim vijftig kinderfeestjes per week hebben, maar die gaan ook niet door”, somt hij op. Bij Pukkemuk lopen op dit soort dagen zo’n 1500 bezoekers per dag rond, volgens Van Leijsen.

Ook Billy Bird Park Hemelrijk in Volkel is helemaal leeg. “Heel frustrerend”, vindt directeur Ton Dirks. “Met zulk weer loopt er een paar duizend man binnen.” En geen bezoekers, betekent geen inkomsten. Iets waar de parken niet alleen nu, maar ook de rest van het jaar last van kunnen blijven houden.

Buffertje

“Kijk, normaal gesproken moeten wij in de zomer voltanken”, legt Huub van Leijsen van Pukkemuk uit. “Dan gaan we de winter tegemoet, met minder inkomsten. Daar hou je rekening mee. In het voorjaar kun je dan weer aan een nieuw buffertje werken.” Die jaarcyclus wordt nu helemaal in de war geschopt. “Dit kost ons een paar ton aan inkomsten.”

Dat dit een verliesgevend jaar gaat worden, weet ook Ton Dirks, directeur van BillyBird Park Hemelrijk. “Dit jaar draaien we verlies, dat kan niet anders. Maar dat zie je aankomen. Dus dan gaan we vast naar de bank en overleggen we verschillende scenario’s: alles van een klein beetje verlies tot een enorm verlies. En de bank wil dan graag weten: waar ga je op bezuinigen?”

Bezuinigen

Die bezuinigingen zitten waarschijnlijk in de investeringen voor nieuwe attracties. Dirks van BillyBird Park Hemelrijk: “We hebben sinds 2014 elk jaar iets nieuws toegevoegd aan het park. Maar misschien moeten we die investering voor volgend jaar dan toch maar even uitstellen.”

Van Leijsen van Pukkemuk sluit zich daarbij aan: “Kijk, bedrijven zoals die van ons, blijven bestaan doordat ze steeds nieuwe attracties bouwen. Dan blijf je namelijk bezoekers trekken. Maar dat gaat nu niet.”

Ook na de crisis, zijn de problemen voor de attractieparken niet direct voorbij, denken de mannen. Van Leijsen: “Als je nu bijvoorbeeld een overbruggingskrediet krijgt van de bank. Dan kom je deze tijd wel door. Maar het is wel gewoon een lening die je moet terugbetalen. Dus heb je de komende jaren meer lasten.” En ook al mógen de mensen straks gewoon weer komen, de vraag is of ze dat ook doen als de economie op zijn gat ligt. Dirks: “Als we straks in een recessie zitten, gaan mensen minder geld uitgeven. En als onze gasten geen geld uitgeven, verdienen wij ook niks.”

Van de nood een deugd

Toch proberen de pretparken van de nood een deugd te maken. Door nu alvast onderhoud te plegen op verschillende attracties bijvoorbeeld. “We zijn hier flink aan het schilderen”, vertelt Dirks.

“Best praktisch dat we nu alle stellages kunnen laten staan. Normaal gesproken moeten we ervoor zorgen dat alles 's morgens om tien uur is opgeruimd omdat de bezoekers dan weer voor de deur staan.”

En ook bij Pukkemuk wordt flink geklust. “We zijn bezig met onderhoud aan de klompjesbaan. Een soort bootjesbaan is dat. Ken je het? Vinden de kinderen altijd fantastisch. Maar goed, die ligt nu toch stil… ”

