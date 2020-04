LIVEBLOG CORONAVIRUS: vijf coronapatiënten overleden in het Amphia Ziekenhuis in Breda

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant zijn zondag 254 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 5721 geregistreerde coronapatiënten in onze provincie.

22.4 procent van alle 25587 door het RIVM geregistreerde besmettingen komt uit Brabant

Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2737, 94 meer dan zaterdag

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

10.22

Het coronavirus overviel Brabant anderhalve maand geleden en sindsdien houdt het ons stevig in zijn greep. Zo ook directeur Piet-Hein Buiting van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, die de crisis in goede banen probeert te leiden. Dit is deel 2 van het interview met een ziekenhuisbestuurder in crisistijd. “Corona raakt de kern van het zorgverlenershart."

10.01

Reminder van de gemeente Vught.

09.44

De Nederlandse curlingbond rouwt om het overlijden van Christian Leibbrandt, de man van bondscoach Shari Leibbrandt-Demmon. Hij overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Leibbrandt werkte in diverse rollen bij Oranje en de Nederlandse curlingbond. Hij was ook functionaris bij de mondiale federatie.

09.19

Het Oorlogsmuseum in Overloon gaat er alles aan doen om 'anderhalvemeter-proof' te zijn zodat het open kan als de coronamaatregelen versoepeld worden. "We hebben gelukkig veel ruimte en brede gangen", zegt directeur Erik van den Dungen.

08.31

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn afgelopen weekend vijf coronapatiënten overleden. Hiermee komt het totaal aantal coronapatiënten dat in het Bredase ziekenhuis is overleden uit op 71. Er worden nu 39 patiënten met een coronabesmetting verzorgd in het Amphia. Dat zijn er vijftien minder dan voor het weekend. Van hen bevinden zich er 25 op de intensive care. Voor het weekend bevinden zich daar nog 26 coronapatiënten.

Afgelopen weekend zijn veertien mensen bij wie een coronabesmetting was vastgesteld uit het Bredase ziekenhuis ontslagen. Het totale aantal ontslagen coronapatiënten komt hiermee uit op 213.

07.24

Op NPO 3FM is maandag de speciale corona-editie van Serious Request begonnen. Dj's draaien onder meer tot en met zaterdag verzoekplaten die luisteraars tegen betaling hebben aangevraagd. Alle opbrengsten gaan naar het Rode Kruis voor steun tijdens de coronapandemie.

03.30

Tweede paasdag is voor velen traditioneel een dag voor een bezoek aan een meubelboulevard. Deze maandag belooft een stuk frisser te worden dan zondag, met een stevige noordenwind. Prima omstandigheden voor een rondje bouwmarkt of woonboulevard, maar het advies is en blijft: niet doen, blijf thuis, zoek de drukte niet op.

03.30

De Franse president Emmanuel Macron spreekt maandagavond de bevolking toe over de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Hij biedt volgens Franse media geen verlichting aan de bevolking, maar zou juist met meer maatregelen komen en de lockdown fors gaan verlengen.