LIVEBLOG CORONAVIRUS: Koningsdag wordt Woningsdag, vier coronapatiënten in Amphia overleden

De voornaamste feiten op een rij:

In onze provincie zijn dinsdag 173 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 6033 geregistreerde coronapatiënten in Brabant.

Landelijk is het dodental door coronavirus gestegen met 122 naar 2945.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

9.00

Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond heeft een 'corona nazorgtraject' opgezet. Het ziekenhuis houdt na ontslag contact met de patiënt om te kunnen signaleren of er problemen spelen waarvoor aanvullende zorg nodig is. Een speciale app moet ondersteuning bieden op afstand. Via de app krijgen ex-patiënten informatie, tips en oefeningen om het herstel te ondersteunen. Ook geeft de app aan wanneer het raadzaam is hulp in te schakelen.

8.48

De afgelopen 24 uur zijn vier mensen in het Amphia Ziekenhuis in Breda overleden aan het coronavirus. Het totaalaantal overleden patiënten in het ziekenhuis komt uit op 76. Er worden 35 patiënten met coronabesmetting behandeld in het Amphia, van wie er 23 op de intensive care liggen. Dinsdag is één patiënt ontslagen uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal zijn sinds de coronacrisis 215 patiënten met COVID19 uit het ziekenhuis ontslagen.

8.30

In Oss staat een mobiel testlab, waar je snel kunt laten checken of je corona hebt gehad.

8.17

In Bavel vluchtte een groep jongeren zaterdagavond voor de politie, die ze wilde controleren vanwege het verbod op samenscholen. Middels een oproep aan de ouders probeert de politie alsnog te achterhalen om welke jongeren het gaat.

8.14

De coronacrisis heeft ook invloed op de resultaten van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. De omzet zakte dit kwartaal naar 2,4 miljard, ten opzichte van 4 miljard in het laatste kwartaal van vorig jaar.

7.00

Denemarken versoepelt woensdag beperkingen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Kinderdagverblijven en lagere scholen mogen de deuren weer openen.

6.30

Wijkzuster Judith Kouters uit Zevenbergen wordt soms geweigerd uit angst voor corona. "Ik word daar wel verdrietig van", zegt ze. "Ook al leg je alles goed uit en neem je preventieve maatregelen, je kunt de angst bij mensen niet altijd wegnemen."

Wijkzuster Judith Kouters (foto: Raymond Merkx)

6.15

Koningsdag krijgt door de coronacrisis een heel ander karakter. In plaats van vrijmarkten, buitenactiviteiten en concerten in de open lucht, is er een alternatief programma met een digitale kleedjesmarkt, een vrijmarkt op internet. Ook komt er een thuistoost voor de jarige koning Willem-Alexander.

5.15

De Verenigde Staten zetten voorlopig de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stop, uit protest tegen de aanpak van de coronapandemie. Volgens president Trump heeft de WHO de ernst van de uitbraak van het virus in China verdoezeld. "Zoveel doden zijn veroorzaakt door hun fouten", zei de president.

5.00

In de Amerikaanse stad New York zijn meer dan 3700 doden toegevoegd aan het officiële dodental als gevolg van het coronavirus. Daarmee is het aantal coronadoden tot boven de 10.000 gestegen.

4.45

Tot 1 juli mogen winkels geen uitverkoop houden, vindt de Tweede Kamer. Als grote ketens de komende weken gaan stunten om toch nog wat klanten te trekken, kan dat de nekslag zijn voor kleine ondernemers, vreest een Kamermeerderheid. Dat zou ook moeten gelden voor webshops, vindt de Kamer. Het kabinet moet nog een besluit nemen.