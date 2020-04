LIVEBLOG CORONAVIRUS: Rutte drukt Nederland op het hart: Hou vol

De voornaamste feiten op een rij:

In onze provincie zijn woensdag 115 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 6148 geregistreerde coronapatiënten in Brabant.

Landelijk is het dodental door coronavirus gestegen met 189 naar 3134.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

19.37

Het kabinet trekt 300 miljoen euro extra uit om de cultuursector te ondersteunen. Dat maakt het ministerie van Onderwijs woensdag bekend. Met het geld worden onder meer subsidies voor instellingen en festivals verhoogd die door het Rijk worden bekostigd, maar ook voor private instellingen en organisatoren van festivals. Daarnaast kunnen ook gemeentelijke en provinciale podia en filmtheaters op extra steun rekenen.

19.31

Met een 'bladblazer' doodt Martijn het coronavirus in huisartsenpraktijken en kantoren. “We gebruiken speciaal samengestelde waterstofperoxide en daarmee doden we 99 procent van de bacteriën, schimmels en virussen”, vertelt Martijn Boei van de EWS Group in Werkendam. Bij het bedrijf komen momenteel veel aanvragen binnen om kantoren, maar ook huisartsenpraktijken te ontsmetten. “Recent hebben we nog een ruimte ontsmet in een huisartsenpraktijk in Geertruidenberg.”

19.20

In Nederland wordt niet aan burgers gevraagd om op straat mondkapjes te gaan dragen. Volgens minister De Jonge zegt het Outbreak Management Team dat dat niet nodig is. Daarbij is er schaarste, en zijn de mondmaskers in de zorg veel harder nodig in de zorg dan op straat.

19.16

Minister De Jonge wil volgende week meer kunnen zeggen over het invoeren van de 'corona-app'. De komende week wordt gewerkt aan een voorstel voor zo'n app. Volgende week moet duidelijk worden welke apps worden geselecteerd en op wat voor termijn ze eventueel kunnen worden ingevoerd.

19.12

Minister De Jonge zegt dat de drukte in de ziekenhuizen over het piek heen lijkt te zijn. Tegelijkertijd plaatst Rutte de kanttekening dat het aantal bezette bedden op de IC's nog altijd hoger is dan er normaal gesproken IC-bedden beschikbaar zijn. Daarnaast wijst hij op het gevaar van een toenemend aantal besmettingen indien er maatregelen versoepeld zouden worden.

19.08

Of er maatregelen versoepeld kunnen worden, hangt af van drie ankerpunten, legt minister De Jonge uit tijdens de persconferentie.

1. Capaciteit van de zorg

2. Beschermen van de kwetsbaren in de samenleving

3. Zicht op en inzicht in verspreiding van het coronavirus

19.05

Versoepeling van de maatregelen is nu nog niet aan de orde, zegt Rutte, hoezeer iedereen daar ook naar snakt. Volgende week komt daar meer duidelijkheid over. En ook dan zal 'het loket niet in een keer open kunnen'. Hij spreekt van duivelse dilemma's waar afwegingen in zullen moeten worden gemaakt, in het verdelen van de schaarse ruimte die er is in de 'anderhalve metereconomie'.

19.01

Premier Rutte spreekt in zijn persconferentie waardering uit voor hoe mensen zoveel mogelijk thuis zijn gebleven dit weekend.

18.57

In Nederland is er nog volop discussie, maar bij onze buren ten zuiden en oosten van ons is er in ieder geval tot eind augustus geen voetbal met fans. Volgens Duitse media heeft bondskanselier Merkel met alle deelstaten afgesproken dat tot die datum alle grote evenementen verboden zijn. Daar vallen ook wedstrijden in het profvoetbal onder. Ook in België werd een vergelijkbare maatregel afgekondigd.

18.51

Er is volgens de politie onduidelijkheid over of je nu wel of niet samen in een auto mag rijden. Daarom zet ze het nog eens kort uiteen:

18.45

De Nederlandse overheid is erin geslaagd om de levering veilig te stellen van de materialen die nodig zijn om de testcapaciteit voor het coronavirus op te voeren. Dat meldt de NOS oo basis van e-mail van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit aan de laboratoria die op corona testen. De e-mail is in bezit van de NOS. Hoewel het materiaal nog niet allemaal is geleverd staat het ministerie van VWS volgens de e-mail "garant voor de hoeveelheid testen die toegezegd zijn".

Als de toegezegde materialen daadwerkelijk geleverd worden, kunnen de komende zes maanden een slordige 2,7 miljoen tests gedaan worden, wat neerkomt op bijna 14.000 tests per dag. Per persoon is gemiddeld 1,1 test nodig, omdat soms twee tests gebruikt worden en er ook tests nodig zijn om de kwaliteit van het systeem te controleren.

18.43

Zowel in Duitsland als in België geldt een "dringend advies" om mondkapjes te dragen. Dit is woensdag bekend geworden. Het dragen van mondkapjes ter bescherming tegen het coronavirus wordt aanbevolen voor inwoners van België in situaties waar geen 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd of waar veel mensen zijn. "Het dragen van stoffen mondmaskers zal een belangrijke rol gaan speen bij de overgang naar een normale situatie", zei premier Sophie Wilmès na afloop van een vergadering met de Nationale Veiligheidsraad en de leiders van de deelregeringen. Het land gaat de productie van mondkapjes opvoeren, zei ze.

18.00

België blijft nog tot 4 mei op slot. Maar, maakte premier Sophie Wilmès bekend, een aantal beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt bijgesteld om het dagelijkse leven ‘dragelijker’ te maken. Zo mogen woon-zorgcentra of instellingen voor mensen met een handicap onder bepaalde voorwaarden worden bezocht. De tuincentra en doe-het-zelfzaken kunnen weer open. Wilmès waarschuwde dat het ‘niet om een versoepeling’ van de regels gaat.

17.40

Bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven liggen 64 coronapatiënten. Van hen verblijven er achttien op de intensive care. De afgelopen 24 uur zijn er in het 'Cathrien' vijf patiënten met corona overleden. Negen patiënten zijn ontslagen: zij mochten naar huis.

17.15

Supermarkten in Nederland hebben in de week vóór Pasen meer omzet geboekt dan in de Goede Week van 2019, becijfert marktonderzoeker Nielsen. Het gaat om een bedrag van 915 miljoen euro. De stijging volgt op een aantal weken van daling in vergelijking met een jaar eerder.

17.10

Liefhebbers van de Bundesliga dreigen nog langer geduld op te moeten brengen. Deze en andere grote evenementen in Duitsland zullen nog tot 31 augustus verboden zijn vanwege de coronapandemie. De premiers van de deelstaten en bondskanselier Angela Merkel (CDU) hebben hierover woensdag overeenstemming bereikt. Verder zouden ze het eens zijn geworden over een geleidelijke hervatting van de schoolactiviteiten vanaf 4 mei.

17.00

De horeca in Breda ziet helemaal niks in de plannen voor een zogenaamde 1,5 meter-economie. Voor de restaurants en cafés in de stad is het geen optie, zeggen de horeca-ondernemers. "Tachtig procent van de bedrijven denkt dan failliet te gaan, dus dat gaat het niet worden", aldus een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Breda is de eerste grote stad in Nederland waar de horeca zich uitspreekt tegen een 1,5 meter-economie.

16.50

Een verrassing voor de politie in Oss: de 5-jarige Timo kwam woensdagmiddag met iets lekkers op de proppen. Met een zelfgebakken 'gezond bananen-/kokosbrood. Hij vindt het geweldig dat de politie in deze ook voor haar bijzondere tijd altijd klaar staat voor iedereen. En het brood was nog heerlijk ook, zo liet de politie dankbaar weten.

16.30

Juist nu, in deze onzekere coronatijden, is het belangrijker dan ooit om aandacht te vragen voor autisme. Voor de vele mensen in ons land met autisme dreigt een groter sociale isolement. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Autisme het aantal telefoonlijnen van de dagelijkse Informatie- en Advieslijn uitgebreid. De bellers kunnen dan met vragen terecht bij mensen die ervaring hebben met autisme. Een maand geleden al zei autismecoach Stienke de Jager uit Eindhoven dat de impact van corona op de levens van mensen met autisme enorm groot is.

16.22

We hadden al tropenartsen, mensen die de medische wereld vaarwel hadden gezegd en oud-onderwijzers die bij willen springen. Nu hebben zich al ruim vijfhonderd oud-agenten, van oudgedienden tot gepensioneerden, gemeld. Zij willen tijdens deze coronacrisis waar nodig de armen uit de mouwen steken. De politievakbond ACP is er blij mee: "Eens een politiemens, altijd een politiemens."

16.05

Het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen binnen en buiten Brabant op de intensive care ligt, is verder gedaald naar 1279. Dat zijn er 24 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de coronapatiënten liggen 1224 in Nederland en 55 in Duitsland. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, spreekt van een 'vrij stabiele daling' en hoopt dat het aantal mensen op de ic's sneller kan dalen. Over zes tot acht weken komt Nederland dan uit op een "normale" bezetting.

15.47

De helft van de ouders van basisschoolleerlingen wil dat de scholen na de meivakantie, op maandag 4 mei, de lessen hervatten. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Bijna de helft van de ouders denkt dat hun kinderen zich nu niet zo prettig voelen thuis. Ze missen hun vriendjes en de juf of meester en je echt concentreren op het digitale onderwijs vinden ze moeilijk. Nu de scholen al een maand dicht zijn, vinden veel ouders het zwaar worden om te helpen bij het thuisonderwijs, zeker als ze daarbij ook nog thuis moeten werken.

14.32

Bij een gevangene in de penitentiaire inrichting in Vught is corona vastgesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen tegen Omroep Brabant. Twee andere gedetineerden zitten op dit moment in preventieve quarantaine, omdat ze milde gezondheidsklachten hebben. Een gevangene meldt aan Omroep Brabant dat er al langer onrust is in de gevangenis over het coronavirus.

14.27

Ook het wielercriterium De Draai van de Kaai in Roosendaal gaat niet door. Het evenement zou op 27 juli worden gehouden. "Met pijn in ons hart hebben wij dit besluit genomen maar de vele onzekere factoren van dit moment laten ons geen andere keuze. Het besluit van de regering om alle evenementen voorlopig tot 1 juni te verbieden, zorgt voor grote onzekerheid in de komende periode", schrijft de organisatie op haar website. Eerder vandaag ging ook al een streep door het criterium Daags na de Tour in Boxmeer.

14.20

Veel medewerkers van Brabantse verzorgingshuizen zijn besmet met het coronavirus. Dat blijkt nu er uitgebreider wordt getest onder zorgmedewerkers, melden de drie Brabantse veiligheidsregio’s in een informatiebrief. In enkele verzorgingshuizen is bijna dertig procent van het personeel vanwege een besmetting naar huis gestuurd. Er dreigt een personeelstekort.

13.55

Woensdag worden 115 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Brabant. Dat zijn er 58 minder dan een dag eerder. In totaal zijn er nu 6148 geregisteerde coronabesmettingen in onze provincie, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Het is het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds 19 maart.

Landelijk zijn er 734 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 134 minder dan dinsdag. Er zijn 189 mensen overleden aan het coronavirus, een stijging van 67 ten opzichte van een dag eerder. Die stijging is te verklaren omdat veel meldingen van het afgelopen paasweekend nu pas worden vermeld. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 188. In totaal liggen er nu 9127 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis.

De grafiek hieronder geeft het aantal nieuwe besmettingen weer:

De grafiek hieronder geeft het aantal doden in Nederland weer:

13.42

Daags na de Tour op maandag 20 juli is afgelast. De organisatie moest dit besluit nemen omdat de Tour de France dit jaar pas op 29 augustus van start gaat. “Daags na de Tour is onlosmakelijk met de Ronde van Frankrijk verbonden”, zegt Pierre Hermans, voorzitter van de Boxmeerse organisatie. “Daarom konden we niet anders dan de datum van 20 juli schrappen.” Karel van Soest, burgemeester van Boxmeer, zegt achter het besluit te staan.

13.24

Er moet vanuit de gemeenten extra aandacht komen voor de situatie van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis. Dat vinden de Brabantse veiligheidsregio’s. Ook moeten problemen rond mensen met verward gedrag beter in beeld worden gebracht. De GGD’s en de regionale crisisorganisaties gaan daar nu mee aan de slag, zo is afgesproken.

13.19

Rondhangende groepen jongeren blijven ook in Brabant een doorn in het oog. Dat schrijven de veiligheidsregio’s in een informatiebrief. Op allerlei plekken zijn al boetes uitgedeeld aan jongeren die de regels overtreden. Er wordt nu gekeken of er misschien activiteiten georganiseerd kunnen worden om jongeren van de straat te houden. Die activiteiten moeten dan wel passen binnen alle geldende maatregelen, zo schrijven de veiligheidsregio’s.

13.17

De Brabantse veiligheidsregio’s gaan binnenkort in gesprek met de recreatiebranche om te kijken naar de komende zomer. Onduidelijk is nog welke coronamaatregelen op dat moment gelden, maar er is een kans dat veel mensen vakantie in eigen land gaan vieren. “De vraag is hoe hier op een verantwoorde manier invulling aan kan worden gegeven”, schrijven de veiligheidsregio’s.

13.05

Premier Mark Rutte geeft woensdagavond weer een persconferentie over de stand van zaken rond het coronavirus. De persconferentie start om 19.00 uur en is live te volgen via onze app, site, tv en radio. Na afloop van de persconferentie volgt een extra uitzending van Brabant Nieuws, waar burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch aanschuift om te praten over de uitspraken van Rutte.

12.11

Het Bravis ziekenhuis heeft op de locatie Bergen op Zoom twee ruime palliatieve kamers ingericht waar terminale coronapatiënten op een menswaardige manier afscheid kunnen nemen. De driepersoonskamers zijn groot genoeg om meerdere dierbaren toe te laten. De kamers worden aangekleed met planten, kussens, boeken, de Bijbel en de Koran.

Zo ziet de palliatieve kamer eruit (foto: Bravis Ziekenhuis).

11.39

Philips maakt in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Erasmus Medisch Centrum een online portaal waarmee ziekenhuizen patiëntinformatie kunnen delen als coronapatiënten worden overgeplaatst. Via het portaal kunnen radiologische beelden, verslagen, documenten (bijv. de ontslagbrief) en andere relevante informatie over een patiënt beschikbaar gemaakt worden voor het ontvangende ziekenhuis. Hiermee kan de spreiding van patiënten over Nederland worden ondersteund.

11.27

De Consumentenbond wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in actie komt tegen luchtvaartbedrijven die gedupeerde klanten een voucher aanbieden. Sinds de voucherregeling is ingesteld, stromen de klachten volgens de Consumentenbond en de ANWB binnen. De Consumentenbond zegt afgelopen weken 450 klachten over de luchtvaartvouchers te hebben gekregen. De voucherregeling is een gedoogregeling, benadrukt de Consumentenbond. Consumenten hebben recht op een vergoeding als hun vlucht is geannuleerd vanwege de coronacrisis. Vanwege de beroerde financiële situatie bij luchtvaartmaatschappijen staat minister Van Nieuwenhuizen oogluikend toe dat zij consumenten een voucher aanbieden in plaats van hen hun geld terug te geven.

11.10

De Ronde van Spanje (Vuelta) komt in augustus niet naar Den Bosch en Breda. Dit is een gevolg van de verplaatsing van een andere grote ronde, de Tour de France. De Vuelta zou op 15 augustus in Den Bosch starten en een dag later in Breda. Nu de start van de Tour de France is verschoven naar 29 augustus, is het ondenkbaar dat de Vuelta in diezelfde maand verreden wordt.

11.06

Opnieuw is het aantal coronapatiënten op de Brabantse intensive cares licht gedaald. Er liggen nu 135 mensen op deze afdelingen. Een dag eerder waren dat er 145. De daling is vooral te verklaren door het overplaatsen van patiënten naar ziekenhuizen buiten onze provincie. In de afgelopen 24 uur werden zeven ic-patiënten overgeplaatst. Dit alles blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

10.40

Piet Dijkers uit Strijbeek wist meteen wat hij wilde eten nadat hij na een corona-opname uit het ziekenhuis werd ontslagen. Een worstenbroodje! "Die krijg je niet in het ziekenhuis."

10.31

Valente, de brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang, roept overheden op de aanpak van huiselijk geweld een volwaardig onderdeel te maken van de nationale strategie om het coronavirus te bestrijden. De organisatie wil zo voorkomen dat slachtoffers van huiselijk geweld ook nog eens besmet raken met het virus en mogelijk ziek worden. "Vrouwen raken niet alleen huis en haard kwijt, ze komen vervolgens terecht in een omgeving waarin we niet op alle onderdelen de veiligheid kunnen garanderen die we zouden willen. De dreiging van fysiek geweld is afgenomen, maar over de gezondheidsrisico's die ze lopen zijn we onzeker", zo is te lezen in de oproep van de organisatie.

10.05

De gemeente Dongen heeft 9000 mondkapjes in ontvangst genomen. ECCO Leather en Van Cranenbroek doneerden de mondkapjes. Burgemeester Marina Starmans is blij met de gift. "Het is mooi om te ervaren dat onze ondernemers meeleven en helpen waar mogelijk."

Marina Starmans neemt mondkapjes in ontvangst (foto: gemeente Dongen).

9.00

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond heeft een 'corona nazorgtraject' opgezet. Het ziekenhuis houdt na ontslag contact met de patiënt om te kunnen signaleren of er problemen spelen waarvoor aanvullende zorg nodig is. Een speciale app moet ondersteuning bieden op afstand. Via de app krijgen ex-patiënten informatie, tips en oefeningen om het herstel te ondersteunen. Ook geeft de app aan wanneer het raadzaam is hulp in te schakelen.

8.48

De afgelopen 24 uur zijn vier mensen in het Amphia Ziekenhuis in Breda overleden aan het coronavirus. Het totaalaantal overleden patiënten in het ziekenhuis komt uit op 76. Er worden 35 patiënten met coronabesmetting behandeld in het Amphia, van wie er 23 op de intensive care liggen. Dinsdag is één patiënt ontslagen uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal zijn sinds de coronacrisis 215 patiënten met COVID19 uit het ziekenhuis ontslagen.

8.30

In Oss staat een mobiel testlab, waar je snel kunt laten checken of je corona hebt gehad.

8.17

In Bavel vluchtte een groep jongeren zaterdagavond voor de politie, die ze wilde controleren vanwege het verbod op samenscholen. Middels een oproep aan de ouders probeert de politie alsnog te achterhalen om welke jongeren het gaat.

8.14

De coronacrisis heeft ook invloed op de resultaten van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. De omzet zakte dit kwartaal naar 2,4 miljard, ten opzichte van 4 miljard in het laatste kwartaal van vorig jaar.

7.00

Denemarken versoepelt woensdag beperkingen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Kinderdagverblijven en lagere scholen mogen de deuren weer openen.

6.30

Wijkzuster Judith Kouters uit Zevenbergen wordt soms geweigerd uit angst voor corona. "Ik word daar wel verdrietig van", zegt ze. "Ook al leg je alles goed uit en neem je preventieve maatregelen, je kunt de angst bij mensen niet altijd wegnemen."

Wijkzuster Judith Kouters (foto: Raymond Merkx)

6.15

Koningsdag krijgt door de coronacrisis een heel ander karakter. In plaats van vrijmarkten, buitenactiviteiten en concerten in de open lucht, is er een alternatief programma met een digitale kleedjesmarkt, een vrijmarkt op internet. Ook komt er een thuistoost voor de jarige koning Willem-Alexander.

5.15

De Verenigde Staten zetten voorlopig de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stop, uit protest tegen de aanpak van de coronapandemie. Volgens president Trump heeft de WHO de ernst van de uitbraak van het virus in China verdoezeld. "Zoveel doden zijn veroorzaakt door hun fouten", zei de president.

5.00

In de Amerikaanse stad New York zijn meer dan 3700 doden toegevoegd aan het officiële dodental als gevolg van het coronavirus. Daarmee is het aantal coronadoden tot boven de 10.000 gestegen.

4.45

Tot 1 juli mogen winkels geen uitverkoop houden, vindt de Tweede Kamer. Als grote ketens de komende weken gaan stunten om toch nog wat klanten te trekken, kan dat de nekslag zijn voor kleine ondernemers, vreest een Kamermeerderheid. Dat zou ook moeten gelden voor webshops, vindt de Kamer. Het kabinet moet nog een besluit nemen.