Hoe dan? Verhuizen in tijden van corona

Omroep Brabant gaat voor jou op zoek naar de oplossing voor praktische problemen die ontstaan door de coronacrisis. Vandaag in de hoofdrol: verhuizers. Tom Strang is directeur van de Brabantse Verhuis Centrale in Eindhoven. Het familiebedrijf is in coronatijd nog steeds actief. Brancheorganisaties voor verhuizers geven hun leden dan ook mee gewoon open te blijven.

Welke maatregelen treffen jullie?

“Uiteraard treffen we maatregelen, maar we zijn op sommige vlakken nog steeds zoekende naar de juiste manier. Verhuizers werken bijvoorbeeld altijd met stevige werkhandschoenen. Dat is in coronatijd niet zo hygiënisch dus zijn we overgegaan op plastic handschoenen. Die scheuren alleen de hele tijd door al het gesjouw. Dat is dus niet ideaal.

Natuurlijk houden we zo veel mogelijk afstand met klanten en wassen we regelmatig onze handen. Hygiëne is belangrijk voor beide partijen. Als we ergens moeten verhuizen waar een lift is, willen we die ook voor onszelf hebben. Zo’n lift is echt een brandhaard aan bacteriën. We hebben dan contact met de woningbouwvereniging om daar een afspraak over te maken. Dan desinfecteren we de hele lift aan het begin van de dag en sturen we andere mensen weg."

Welke zaken gaan nu anders dan voorheen?

“Vaak komen we voor de verhuizing al langs bij de klant om al hun spullen te bekijken. Dat doen we nu via videobellen. Ook kunnen mensen alleen nog een volledig verhuisteam inschakelen. Ze moeten het doen met onze verhuizers en er mogen geen vrienden of familie komen helpen. Dat kost hen natuurlijk wel wat meer geld, maar ik hoop dat ze daar begrip voor hebben.’’

Wat verwachten jullie van klanten?

"Met een verhuizing is het vaak vanzelf sprekend dat klanten hun vrienden of familie meenemen om spullen uit te pakken. Dat hebben wij nu liever niet. Maar boven alles willen we graag dat klanten eerlijk zin. Als iemand uit je familie recent ziek is geweest, vertel het gewoon. Als je dat niet doet en we komen er toch achter, kan het zo zijn dat op de dag zelf nog besluiten niet te komen. Dat is voor niemand fijn."

LEES OOK:

Hoe dan? Een taxi pakken in coronatijd

Hoe dan? Een huis kopen in coronatijd

Hoe dan? Fysiotherapie in tijden van corona

Hoe dan? Wat moet je met een kapotte auto in coronatijd?

Hoe dan? Wat moet je met je haar als je door de coronacrisis niet naar de kapper kunt?

Je kapotte cv-ketel laten repareren in coronatijd: hoe dan?

Heb jij nog vragen aan een andere beroepsgroep? Klik dan HIER en laat jouw vraag achter.

Naast vragen van het publiek zijn we ook opzoek naar mensen uit het werkveld zelf. Mensen die werken in een sector waar veel onduidelijkheid over is voor het grote publiek. Dus denk jij dat jij een goede toelichting kan geven over jouw werk of bedrijf? Meld je dan HIER aan.