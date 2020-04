LIVEBLOG CORONAVIRUS: 360.000 mensen vanwege coronacrisis niet verwezen naar specialist

Heel Nederland kijkt reikhalzend uit naar de persconferentie van premier Rutte, dinsdagavond. Grote vraag is of de 'intelligente' lockdown wordt versoepeld. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen.

In Brabant zijn zondag 178 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn het er nu 6906 in Brabant.

Er zijn, tussen zaterdag en zondag, 83 mensen met corona overleden, landelijk ligt het dodenaantal op 3684 mensen.

6.11

Op Schiphol zijn honderdduizenden mondmaskers en tienduizenden isolatiejassen en veiligheidsbrillen uit China aangekomen om hulpverleners te beschermen tegen het coronavirus. Het is de eerste vracht van een veel grotere partij. Deze week moet er in principe iedere dag een soortgelijke lading arriveren. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) verwacht deze week ongeveer 6 miljoen mondmaskers die voor de verpleging van coronapatiënten kunnen worden gebruikt.

4.52

Honderdduizenden patiënten hebben de afgelopen maanden niet de zorg kunnen krijgen waar zij recht op hadden. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), schrijft de Volkskrant. Huisartsen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland 360.000 mensen minder naar een medisch specialist verwezen dan de afgelopen jaren in dezelfde periode. Ook zijn 290.000 al geplande behandelafspraken in het ziekenhuizen sinds begin maart niet doorgegaan.

3.30

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt maandag bekend wat de privacywaakhond vindt van het ontwerp van zeven corona-apps die het kabinet overweegt in te zetten. Deskundigen die de apps afgelopen weekend onder de loep namen, zien nog allerlei gebreken.

2.35

Voorzitter Pedro Peters van branchevereniging OVNL geeft in De Telegraaf aan dat het veel geld gaat kosten om de 1,5 meter regels te kunnen handhaven. Dan kan maar hooguit 20 tot 25 procent van het normale aantal reizigers mee in trein, bus, tram en metro. "Als dat de norm de komende maanden is, moeten de overheden dit jaar ten minste 1,2 miljard euro bijpassen", zegt Peters tegen de krant.