LIVEBLOG CORONAVIRUS MAANDAG: hulpprogramma voor Bredase horeca

In Brabant zijn maandag 163 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn het er nu 7069 in Brabant.

Er zijn tussen zondag en maandag 67 mensen met corona overleden, landelijk ligt het dodental op 3751 mensen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

23.00

Het liveblog wordt nu afgesloten. Vanaf dinsdagochtend kun je de actuele zaken rondom corona en de maatregelen weer volgen bij Omroep Brabant.

22.30

Laat kinderen in kleine groepjes weer naar school gaan en houd de horeca nog tot zeker halverwege mei gesloten. Dat is het advies van deskundigen aan het kabinet, melden bronnen aan RTL Nieuws. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het al dan niet versoepelen van de coronamaatregelen. Bronnen melden aan RTL Nieuws dat het OMT adviseert om de basisschoolkinderen weer naar school te laten gaan. In kleinere groepen die over de dag verspreid worden. Over de horeca adviseert het OMT dat die tot 16 mei nog gesloten moet blijven. Evenementen worden tot september of oktober afgelast.

20.55

De persconferentie van premier Rutte dinsdagavond wordt ook voor de kermisexploitanten in Nederland heel spannend . Gaat de Tilburgse kermis , met soms wel een miljoen bezoekers, door of niet? Maandag werd er door de gezamenlijke kermisexploitanten een 'testkermis' opgebouwd in Apeldoorn, om te kijken of de anderhalve meter afstand vol te houden is. De 'testkermis' laat weinig mogelijkheden zien. Ook op scholen, in de recreatiebranche en in de horeca wordt met spanning uitgekeken naar de persconferentie van dinsdagavond.

20.30

Ook voor mensen met een beperking of een chronische aandoening heeft de coronacrisis grote gevolgen. Zorg en ondersteuning vallen weg, mantelzorgers raken overbelast en mensen voelen zich vaker angstig en geïsoleerd. Dat blijkt uit een enquête van belangenorganisatie Ieder(in) waaraan 530 mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen (of hun begeleiders) meededen.

Voor 60 procent van de mensen is de zorg of steun tijdens de coronacrisis verminderd, of gestopt. Dat zorgt voor praktische en sociale problemen. Iets minder dan de helft meldt dat de lichamelijke gezondheid achteruitgaat. Bij ruim 60 procent zijn behandelingen als fysio- of psychotherapie gestopt.

20.10

Bravis ziekenhuis heeft een oplossing gevonden voor het tekort aan beschermingsjassen. Door het coronavirus is er schaarste opgetreden. Dat geldt ook voor de beschermingsjassen die na gebruik worden weggegooid. Het Bravis ziekenhuis heeft het capaciteitsprobleem opgelost door 4000 isolatiejassen te laten maken die uitwasbaar zijn en daardoor telkens opnieuw gebruikt kunnen worden. Naast de oplossing voor het tekort, zijn de herbruikbare jassen duurzamer en uiteindelijk goedkoper dan de wegwerpvarianten. De jassen zijn gemaakt in samenwerking met textielbedrijf Van Popering in Oud Gastel.

De nieuwe beschermingsjassen (Foto: Bravis Ziekenhuis).

19.30

Fotograaf Igor Swinkels uit Vught loopt al weken langs de voordeuren om een stukje van de coronageschiedeins vast te leggen. Het thuisblijven. De families die hij portretteert komen niet over de drempel en blijven echt binnen. "Later denk je, wat was 2020 een rotjaar."

Voordeur foto's van Igor

19.00

Door de coronacrisis gaat het Oktoberfest in München dit jaar niet door. De Beierse premier en de burgemeester van de Beierse hoofdstad maken het besluit dinsdagochtend bekend, melden Duitse media. Bij een afgelasting is het de eerste keer sinds 1948 dat het feest met zijn miljoenen bezoekers niet plaatsvindt. Het is ook bij veel toeristen, onder wie Nederlanders, geliefd. De Beieren spreken graag over het grootste volksfeest ter wereld. Het Oktoberfest, dat twee weken duurt, zou dit jaar op 19 september beginnen.

18.30

In Breda is een hulpprogramma voor de plaatselijke horeca van start gegaan. Een groot aantal pandeigenaren en de brouwerijen hebben afgesproken om de huur van de cafés en restaurants in Breda met tweederde te verlagen. Op deze manier willen ze de horeca in april en mei ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dat is de uitkomst van een overleg dat Bredase horecaondernemers onder leiding van burgemeester Paul Depla de laatste weken hadden met de brouwerijen, pandeigenaren en banken. Na het aanscherpen van de maatregelen door het coronavirus moesten horecaondernemers hun gelegenheid van de overheid sluiten. Menig horecaondernemer zit of komt daardoor in financiële problemen.

Breda heeft vele kroegen en restaurants (foto: Henk Voermans).

17.26

Klaartje van Beerendonk uit Tilburg besloot er geen genoegen mee te nemen dat er maar dertig mensen bij de uitvaart van haar vader mochten zijn en beplakte de kist met foto's van vrienden en bekenden "Ik denk dat hij dit wel leuk had gevonden", vertelt ze in dit artikel

De kist van Jan Smits is beplakt met foto's van de mensen die door corona niet bij de uitvaart mochten zijn

17.22

De veiligheidsdiensten hebben het ministerie van Volksgezondheid vorige week gewaarschuwd dat het veel te hard van stapel loopt met de plannen voor een corona-app. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Onlangs werd bekend dat bij veel van zeven bedrijven die een app aanboden fouten zijn gemaakt en de apps niet veilig zijn in gebruik.

In de Tweede Kamer vallen harde woorden over de appathon van dit weekend, waarbij zeven partijen hun corona-app mochten presenteren. "Uithuilen en opnieuw beginnen", luidt de conclusie van regeringspartij D66.

16.52

Duitsland wil de kosten gaan dekken van de behandeling van ernstig zieke buitenlandse coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen. Minister Jens Spahn van Volksgezondheid zegt dat in Europa ook in tijden van crisis zij aan zij wordt gestaan. Op de intensivecareafdelingen van Duitse ziekenhuizen liggen momenteel meer dan 200 ernstig zieke coronapatiënten uit andere EU-landen, van wie er 50 uit Nederland komen. Het kost Duitsland waarschijnlijk 20 miljoen euro.

16.49

De politie heeft afgelopen weekend in Tilburg een derde illegaal pokertoernooi beëindigd. Eerder was het al raak in Nijmegen en Zaandijk. In Tilburg kregen 23 bezoekers een boete. Er werd in totaal 12.000 euro in beslag genomen.

16.47

Ziekenhuizen zullen de rest van het jaar bezig zijn om de achterstanden die door het coronavirus zijn ontstaan, weg te werken. Dat vreest Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In de afgelopen maand hebben huisartsen ongeveer 360.000 patiënten minder dan normaal doorverwezen naar een ziekenhuis. Behandelingen van iets minder dan 300.000 mensen in het ziekenhuis zijn niet doorgegaan na een doorverwijzing. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding spreekt van een 'stuwmeer' aan uitgestelde zorg.

16.43

Er worden in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in totaal 35 coronapatiënten verzorgd. Van hen liggen er dertien op de intensive care. In de afgelopen 24 uur is er niemand met corona overleden in het ziekenhuis. Sinds de start van de epidemie zijn er in het 'Cathrien' negentig patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. In de afgelopen 24 uur is er één patiënt met COVID-19 ontslagen. In totaal zijn er 177 patiënten ontslagen.

COVID-19 patiënten worden op speciaal daartoe ingerichte afdelingen in isolatie verzorgd (de zogeheten cohort-afdelingen). Patiënten die intensieve zorg nodig hebben, worden op de intensive care verzorgd.

16.34

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een inkijkje gegeven in de manier waarop ze haast dagelijks videogesprekken voeren in de huidige coronatijd. Een fotograaf heeft dat vastgelegd in hun Paleis Huis ten Bosch. Opvallend is dat ze beiden een tablet op een standaard op ooghoogte hebben gemonteerd, zodat ze hem niet vast hoeven te houden. Verder draagt koning Willem-Alexander thuis een simpele polo en koningin Maxima heeft een bril op.

16.30

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 28-jarige coronahoester Walter K. maandag veroordeeld tot vier maanden celstraf. Er was drie maanden geëist. De straf in hoger beroep was zwaarder dan de politierechter oplegde. Die gaf hem tien weken celstraf, waarvan twee weken voorwaardelijk. De man stond half maart in de rij voor een coffeeshop in Den Bosch toen hij andere mensen en ook een politieman in het gezicht hoestte en zei dat hij besmet was met corona. Ook bedreigde en beledigde hij een aantal agenten. De verdachte tekende hoger beroep aan tegen de originele uitspraak. Dat heeft voor hem niet gunstig uitgepakt, wat ook een gevolg was van zijn strafblad. Bovendien wilde het hof een signaal afgeven. Landelijk zijn er inmiddels zestig 'coronazaken' bij rechtbanken behandeld; in vijftien gevallen is hoger beroep aangetekend.

16.25

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 1158. Dat zijn er 18 minder dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In Brabant liggen er zo'n 110 mensen met corona op de IC. Maar er liggen natuurlijk ook Brabanders in ziekenhuizen buiten de provincie, dus een precies aantal is niet te geven.

16.14

Het was afgelopen weekend over het algemeen rustig in het zuidoosten van de provincie. Dat schijft voorzitter John Jorritsma als voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. "Er waren dit weekend minder meldingen van overlast door jongeren, maar het blijft belangrijk om de regels te volgen", aldus Jorritsma. Er werden in de regio 43 processen verbaal opgemaakt (90-390 euro) en driemaal werd er een last onder dwangsom gegeven (dat gebeurt bestuursrechtelijk en de hoogte is afhankelijk van de situatie).

15.50

De sportministers van de EU-landen praten dinsdag in een videoconferentie over de gevolgen van de coronacrisis op de sportsector. Het gaat om een informele uitwisseling van ervaringen en ideeën over hoe in Europa hiermee wordt omgegaan. Martin van Rijn, sinds kort minister van Medische Zorg en Sport in Nederland, slaat de conference call over. Hij laat zich vertegenwoordigen door de directeur Sport van zijn ministerie.

15.40

In totaal 2,3 miljoen mensen zijn in Nederland werkzaam in branches die in aanmerking komen voor overheidssteun onder de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de regeling voor sectoren die direct zijn getroffen door de kabinetsmaatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Het gaat om ongeveer een kwart van alle banen in Nederland.

15.22

De Europese voetbalbond UEFA heeft geen harde deadline gesteld waarop de nationale competities uitgespeeld moeten zijn. Het streven is om dat voor 3 augustus te doen, maar UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin benadrukt hier flexibel mee te willen omspringen. Al wordt het wel moeilijk om een seizoen in september of oktober uit te spelen, voegt hij daaraan toe.

15.19

Winkelstraten in Nederland kunnen na het geleidelijk opheffen van de lockdownmaatregelen door de overheid slechts 15% tot 20% van hun oorspronkelijke aantal bezoekers kwijt. Dat blijkt uit een loopstromenonderzoek van de mobiliteitsexperts van Goudappel Coffeng.

14.32

Om te zorgen dat coronapatiënten na hun ontslag van de intensive care veilig en deskundig aan hun - vaak lange - herstel kunnen beginnen, is er een speciaal triageprotocol ontwikkeld. Dat is inmiddels getest en maandag officieel in gebruik genomen, meldt de Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN).

14.30





14.05

Er zijn de afgelopen 24 uur in Brabant 163 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In totaal zijn er nu in onze provincie 7069 patiënten besmet of besmet geweest met het coronavirus.

14.00

Het officiële dodental door het coronavirus is de afgelopen 24 uur in Nederland met 67 gestegen. Dat is de laagste toename van deze maand. In totaal heeft het virus nu zeker 3751 levens geëist in Nederland, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet met het virus.

Het werkelijke aantal doden ligt veel hoger, omdat lang niet iedereen met symptomen op het coronavirus wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na een paar dagen doorgegeven.

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur 75 nieuwe ziekenhuisopnames. Het totaalaantal staat nu op 9.779 opnames. Het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland staat nu op 33.405. Dit aantal nam de afgelopen 24 uur met 750 toe.

14.00

Een 28-jarige 'coronahoester' uit Den Bosch is maandag door het hof in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. Het OM had eerder vandaag en celstraf van twaalf weken geëist. Het OM vroeg het hof versneld uitspraak te doen. De man maakte op 15 maart amok terwijl hij in de rij stond voor een coffeeshop.

Die avond werd de sluiting van de horeca aangekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus. De verdachte zou mensen in het gezicht hebben gehoest en een agent die hem daarop aansprak hebben bespuugd. Bij dit alles zou hij hebben geroepen dat hij besmet was met het virus. De politierechter veroordeelde de man op 25 maart tot tien weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk. De verdachte tekende hoger beroep aan.

13.19

Pretparken in België treffen maatregelen om bezoekers en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus als ze weer toestemming krijgen om open te gaan. Limieten aan het aantal bezoekers en het garanderen van de 1,5 meterregel staan centraal in een plan dat de vereniging van Belgische attractieparken Belgoparks heeft ontvouwd. De vereniging met leden als Plopsa, Bobbejaanland, Walibi en dierentuin Pairi Daiza hoopt dat heropening 'binnenkort' mogelijk is, maar benadrukt dat dat pas kan na groen licht van de regering en de Nationale Veiligheidsraad.

12.00

LEES OOK: Situatie in Brabantse ziekenhuizen blijft stabiel: 'Het gaat de goede kant op'

11.45

In Luxemburg geldt vanaf maandag een gedeeltelijke mondkapjesplicht. Mensen moeten vanwege de coronacrisis hun mond en neus gaan bedekken in bijvoorbeeld de supermarkt en het openbaar vervoer.

11.37

Het aantal mensen in Spanje dat positief is getest op het coronavirus heeft de grens van 200.000 overschreden. Dat zei het ministerie van Volksgezondheid maandag.

11.29

Het aantal sterfgevallen in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 5828. Het afgelopen etmaal overleden 168 mensen, van wie 62 in een ziekenhuis.

11.23

De Duitse deelstaat Beieren stelt het dragen van mondkapjes verplicht in alle winkels en in het openbaar vervoer. Vanaf volgende week is de mondneusbescherming met een mondkapje of sjaal verplicht, kondigde de premier van de deelstaat aan in het staatsparlement.

11.22

In Hongkong zijn de afgelopen 24 uur geen nieuwe coronabesmettingen aan het licht gekomen. Het is de eerste keer sinds 5 maart dat het aantal vastgestelde coronagevallen in de metropool niet stijgt.

11.05

De komende tijd worden 10.000 kilo hondenbrokken opgestuurd naar Curaçao. Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals in Amsterdam vreest dat zwerfhonden op het eiland omkomen van de honger omdat ze door de coronamaatregelen weinig eten meer krijgen van toeristen en restaurants.

11.03

Voetbalclub FC Den Bosch steekt supporters een hart onder de riem.



10.58

Camping de Paal in Bergeijk mist alle gasten…



10.55





10.48

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een celstraf van twaalf weken geëist tegen een 'coronahoester' uit Den Bosch (28). De man maakte op 15 maart amok terwijl hij in de rij stond voor een coffeeshop. Die avond werd de sluiting van de horeca aangekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus.

De verdachte zou mensen in het gezicht hebben gehoest en een agent die hem daarop aansprak hebben bespuugd. Bij dit alles zou hij hebben geroepen dat hij besmet was met het virus. De politierechter veroordeelde de man op 25 maart tot tien weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk. De verdachte tekende hoger beroep aan. Het OM heeft het hof in Den Bosch gevraagd maandag nog uitspraak te doen.



10.47



9.47

Op1 verruilde zondag voor één keer de studio in Amsterdam voor de Kruisherenkapel in Uden, dat hard getroffen is door het coronavirus. De speciale locatie-uitzending van Op1 met Jeroen Pauw en Fidan Ekiz trok 1.205.000 kijkers. Het was daarmee het op vier na best bekeken programma van de zondagavond.

LEES OOK: Zwaar getroffen Uden betreurt weer slachtoffers coronavirus: 'Je ziet het leed in de maatschappij'

9.00

Noorwegen, dat zegt het nieuwe coronavirus onder controle te hebben, is maandag begonnen met het openen van kleuterscholen en de kinderopvang na een maandenlange sluiting. Heropening is volgens de autoriteiten weer mogelijk omdat kinderen minder getroffen worden door het virus, hoewel sommige ouders hun bedenkingen hadden bij de beslissing.

8.55

De sluiting van de sportclubs tot 1 juni, zorgt voor gemiddeld 30 procent minder barinkomsten. Dat blijkt uit een onderzoek van Twelve, dat de betaalsystemen verzorgt voor ruim 2500 sportclubs in Nederland. Het bedrijf schat dat de schade voor de clubs nu al is opgelopen tot 100 miljoen euro.

8.35

De coronacrisis kan zorgen voor blijvende veranderingen van ons reisgedrag. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op basis van onderzoek onder bijna 2500 mensen. Zo denkt een kwart van de mensen die door alle maatregelen meer thuiswerken, dat ook na de crisis te blijven doen.

Het KiM becijferde eerder al op basis van economische scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) dat door de coronacrisis het wegverkeer dit jaar met een tiende tot een derde afneemt.

8.22

Het coronavirus grijpt in Japan steeds verder om zich heen. Inmiddels is bij meer dan 10.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn. Experts waarschuwen dat strengere maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raken.

8.10

Om de coronacrisis in Europa aan te pakken is mogelijk 1,5 biljoen euro aan steun nodig. Dat heeft EU-commissaris van Economie, Paolo Gentiloni, gezegd in een interview met het Duitse blad Der Spiegel.

7.44

Toptennisser Novak Djokovic ziet een probleem als vaccinatie tegen het coronavirus verplicht wordt om weer te mogen tennissen. "Persoonlijk ben ik tegen vaccinatie en ik zou niet door iemand gedwongen willen worden om een vaccin te nemen om te kunnen reizen", zei de nummer 1 van de wereld in een facebookchat met andere Servische sporters.

7.38

Nieuw-Zeeland versoepelt volgende week de landelijke lockdown. De maatregelen kunnen volgens premier Jacinda Ardern deels worden afgebouwd omdat succes is geboekt bij de strijd tegen het virus. "We hebben voor elkaar gekregen wat maar weinig landen is gelukt", zei ze. "We hebben een verwoestende golf gestopt." De premier beklemtoonde wel dat ze wil voorkomen dat de geboekte vooruitging weer teniet wordt gedaan.

7.20

Philips heeft in het eerste kwartaal minder omzet gedraaid door het coronavirus. Ook was het concern minder winstgevend. In de tweede helft van het jaar hoopt Philips wel weer te kunnen groeien, zodat over heel dit jaar een bescheiden groei van de omzet en de winstmarge de boeken in kan.

Philips kreeg fors meer orders binnen voor professionele producten, waaronder beademingsapparatuur. Maar de verkoop van verzorgingsproducten nam af. Het bedrijf verwacht dat dit ook in het lopende kwartaal nog zo is, aangezien de hele wereld nog wel even bezig is met de pandemie.

7.09

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur in Duitsland is overleden door het coronavirus bedraagt 110. Daarmee daalde het aantal dodelijke slachtoffers voor de derde dag op rij. Het aantal geregistreerde coronadoden komt in Duitsland nu uit op 4404.

6.11

Op Schiphol zijn honderdduizenden mondmaskers en tienduizenden isolatiejassen en veiligheidsbrillen uit China aangekomen om hulpverleners te beschermen tegen het coronavirus. Het is de eerste vracht van een veel grotere partij. Deze week moet er in principe iedere dag een soortgelijke lading arriveren. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) verwacht deze week ongeveer 6 miljoen mondmaskers die voor de verpleging van coronapatiënten kunnen worden gebruikt.

4.52

Honderdduizenden patiënten hebben de afgelopen maanden niet de zorg kunnen krijgen waar zij recht op hadden. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), schrijft de Volkskrant. Huisartsen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland 360.000 mensen minder naar een medisch specialist verwezen dan de afgelopen jaren in dezelfde periode. Ook zijn 290.000 al geplande behandelafspraken in het ziekenhuizen sinds begin maart niet doorgegaan.

3.30

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt maandag bekend wat de privacywaakhond vindt van het ontwerp van zeven corona-apps die het kabinet overweegt in te zetten. Deskundigen die de apps afgelopen weekend onder de loep namen, zien nog allerlei gebreken.

2.35

Voorzitter Pedro Peters van branchevereniging OVNL geeft in De Telegraaf aan dat het veel geld gaat kosten om de 1,5 meter regels te kunnen handhaven. Dan kan maar hooguit 20 tot 25 procent van het normale aantal reizigers mee in trein, bus, tram en metro. "Als dat de norm de komende maanden is, moeten de overheden dit jaar ten minste 1,2 miljard euro bijpassen", zegt Peters tegen de krant.