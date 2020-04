'Basisscholen nog voor de zomer helemaal open', kabinet wil leerachterstand beperken

Het plan zou alleen doorgaan als de eerste weken na de meivakantie zonder problemen verlopen. De datum waarop de scholen weer over kunnen gaan naar gewone lesdagen is nog niet zeker. Dat zou mogelijk al kunnen op 2 juni, zo schrijft de NOS.

Kleine groepen

Dinsdag werd nog bekend dat scholen na de meivakantie opengaan met aangepaste roosters. Kinderen gaan volgens dat plan aanvankelijk de helft van de tijd naar school, zodat er kleinere groepen tegelijkertijd samen zijn. De scholen lieten daarop al weten liever te zien dat leerlingen om de dag naar school gaan.

De rol van kinderen bij corona lijkt volgens het RIVM beperkt. Daarover zei Van Dissel dinsdag tijdens de persconferentie: "We hebben geen enkele keer gezien dat een kind in het gezin de eerste patiënt is. Kinderen zijn niet de verspreiders, maar eerder de ontvangers."

