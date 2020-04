Vier jongeren in één auto zijn er twee te veel: 390 euro boete voor alle inzittenden

Ze hadden het kunnen weten, de vier inzittenden van een auto die woensdagnacht op de Kwikstaart in Boxmeer op de vingers zijn getikt. Het is volgens de politie namelijk onverstandig en strafbaar om met drie of meer mensen in een wagen te zitten. Tenminste, wanneer je niet uit hetzelfde gezin komt. Alle vier de inzittenden kregen een boete van 390 euro.

In een bericht op Twitter spreekt de politie overigens van jeugdoverlast. Hoe oud de inzittenden zijn en wat de overlast precies inhield, is niet bekend.

Discussie over strafbaarheid

Overigens ontstond onlangs na een tweet van een wijkagent even discussie over de strafbaarheid van het aantal mensen in een wagen. De politie maakte daar snel een eind aan door te stellen dat twee niet-familieleden in één auto het maximum is.

