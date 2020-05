CORONANIEUWS: 'moeizame afstemming basisscholen en kinderopvang in Tilburg'

Het Amphia Ziekenhuis (archieffoto: Raoul Cartens)

In dit liveblog hielden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

Geschreven door Peter de Bekker

De voornaamste feiten op een rij:

Er zijn vrijdag 63 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Brabant.

Gemeenten ontvangen 550 miljoen extra om zelfstandige ondernemers te ondersteunen.

22.50

De afstemming van basisscholen en de kinderopvang is in Tilburg op zijn zachtst gezegd moeizaam. Volgens Felix Rottenberg hebben kinderopvangorganisaties in deze stad tot dit weekend geen contact met de dertig, plaatselijke schoolbesturen kunnen hebben om afspraken te maken, die maandag in zouden moeten gaan. Oorzaak was volgens hem de meivakantie. Hierop is besloten om alle betrokken ouders persoonlijk te gaan bellen. Dit betekent drieduizend telefoongesprekken, zo zei Rottenberg zaterdagavond als voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang in het tv-programma Op1. Hij verwacht wel dat alles op tijd zal zijn opgelost, omdat Tilburg 'fantastische en creatieve kinderopvangorganisaties' heeft.

22.05

Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls: "We zien al een tijdje dat mensen er steeds vaker op uit gaan. Die beweging is met Pasen ingezet en ieder weekend lijkt het weer iets drukker te worden. Gelukkig lijkt dit op de meeste plaatsen geen problemen op te leveren. Waar nodig, is vandaag ingegrepen. Vaak is aanspreken of waarschuwen voldoende."

22.04

In bossen en andere natuurgebieden was het niet buitengewoon druk, volgens woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. "Het is druk, maar niet te druk. Ik krijg geen signalen dat er dingen misgaan", zei de woordvoerder van Natuurmomenten.

22.03

Op veel plekken in Nederland was het zaterdag druk. Vooral stadscentra, bouwmarkten en recreatiegebieden werden veel bezocht. Over het algemeen hielden mensen rekening met de regels rond het coronavirus, enkele uitzonderingen daargelaten.

De gemeente Breda sloot de toegangswegen naar de Galderse Meren af wegens drukte. Ook in het centrum, bij de Asterdplas en Park Valkenberg waren veel mensen.

18.50

Thuis omkleden, afstand houden en niet douchen op locatie. Zwemmen gaat tijdens de coronacrisis heel anders.

18.29

De gemeente Den Bosch is positief over een proef met gastheren en gastvrouwen in de stad. Die werden op tien verschillende plekken ingezet en spraken mensen aan die onvoldoende afstand hielden of die niet de geadviseerde loopstroom in acht namen. "De mensen pasten hun gedrag daarna aan", stelt de gemeente. Het aanspreken van fietsers en bestuurders van brommers en scooters was wel lastiger dan bij voetgangers. Stadstoezicht heeft bekeuringen uitgedeeld.

17.38

17.12

De afname in ic-opnames in Nederland is in lijn met de verwachting. Intussen nemen de non-COVID-ic-opnames langzaam toe. Dat zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "Een goede naleving van de maatregelen en monitoring van het aantal nieuwe infecties blijven erg belangrijk. Want we moeten de non-COVID-zorg nu weer met urgentie oppakken en de overcapaciteit is nog altijd gering", aldus Kuipers.

16.58

Na bijna twee maanden heeft BestZOO zaterdag de deuren weer opengedaan. Het zijn alleen nog maar abonnementshouders die door de poort komen, maar eigenaar Jos Nooren kan zijn geluk niet op. ''We zijn heel blij dat we weer mensen binnen zien hier.''

16.16

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald naar 541. Dat zijn er 23 minder dan vrijdag. Dat meldt het Landelijk Coordinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de coronapatiënten liggen er 526 op Nederlandse ic's, 23 minder dan vrijdag. Op intensive cares in Duitsland verblijven zaterdag nog vijftien Nederlandse coronapatiënten, evenveel als de dag ervoor.

15.10

Een 'mea culpa' van het ROAZ: de instroom van patiënten met coronaklachten in de ziekenhuizen in Brabant is zaterdag lager dan de afgelopen dagen, maar het cijfer is niet gekelderd. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Zaterdag werd eerst nog gemeld dat het instroomcijfer 'het laagst in twee maanden tijd was'. Het ROAZ: "We hadden een foutje gemaakt met een van de formules. Het betreft dus niet de laagste daling sinds 8 maart. Die daling vond maandag plaats, niet zaterdag."

14.02

Sinds vrijdag zijn er bij het RIVM 63 nieuwe coronadoden gemeld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM, die iedere dag volgen na de ziekenhuiscijfers van het ROAZ. Dat is een stijging ten opzichte van die sterftecijfers gisteren (35). Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland staat nu op 5422.

In Brabant zijn nu in totaal 8628 coronabesmettingen gemeld. Sinds gisteren zijn er 91 door het RIVM geregistreerde patiënten bijgekomen.

De werkelijke cijfers liggen hoger dan de aantallen die hier worden genoemd. Dit komt omdat niet iedereen die mogelijke besmet is, getest wordt.

Overlijdens en opnames in het weekeinde worden vaak op maandag verwerkt en doorgegeven, en komen dan naar buiten in de cijfers van dinsdag. Dat verklaart de stijging na weekenden.

13.57

Verschillende verpleeghuizen hebben begin maart al geprobeerd werknemers te laten testen op besmetting met het coronavirus, maar kregen dat buiten hun schuld niet voor elkaar. Dat zegt bestuurslid Conny Helder van koepelorganisatie ActiZ naar aanleiding van berichtgeving in Trouw, die is gebaseerd op onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer.

12.27*

*Dit bericht is niet langer actueel. Zie de update om 15.10. Dit is wat mij oorspronkelijk meldden:

De instroom van patiënten met coronaklachten in de Brabantse ziekenhuizen is enorm gekelderd zaterdag. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in zijn dagelikjse update. In totaal zijn er de afgelopen 24 uur 58 mensen met corona-klachten in het ziekenhuis opgenomen. Dat cijfer was voor het laatst zo laag op 8 maart.

11.30

11.03

Waar de horeca in Breda, Tilburg en Eindhoven blij is met het handelen van de gemeente in coronatijd, zijn de ondernemers dat in Den Bosch helemaal niet. Volgens Koninklijke Horeca Nederland in die stad is de gemeente onzichtbaar. “Ik heb het idee dat ze niet weten hoe groot het probleem is”, zegt voorzitter Bernard Kuenen.

10.33

De Ruwaard in Oss is een van de 25 verpleeghuizen waar vanaf maandag de bezoekregeling - die vanwege de uitbraak van het coronavirus was verstrengd - stapsgewijs wordt versoepeld. Deze zorglocatie is uitgekozen door de GGD en het RIVM. In iedere veiligheidsregio wordt er een verpleeghuis aangewezen.

10.13

09.46

Weer mochten vier mensen bij wie een coronabesmetting was vastgesteld vrijdag het Amphia Ziekenhuis in Breda verlaten. In het Bredase ziekenhuis worden nu nog zestien patiënten met een coronabesmetting verzorgd. Dit zijn er vier minder dan donderdag. Vijf van hen bevinden zich op de intensive care. Donderdag waren dit er nog acht. Sinds het begin van het uitbreken van het coronavirus in Nederland zijn er in Amphia 97 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

07.52

In het Budelse zorgcentrum Mariënburght is op twee afdelingen bijna de helft van de bewoners overleden aan corona. Dat meldt het ED. Op de afdeling dementie overlijden ten minste twaalf van de 29 bewoners, vertellen bronnen aan de krant. Bij het gedeelte kleinschalig wonen - waar ook mensen met dementie wonen - overlijden dertien van de 25 bewoners. Vermoedelijk allemaal aan corona, al is dat nooit met tests vastgesteld.

06.42

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC verwacht de komst van een tweede coronagolf naar ons land. Hoe groot die is, hebben we volgens haar voor een deel met ons eigen gedrag in de hand. Dat zegt zij in een interview met het AD. De adviseur van het kabinet sluit zich aan bij twee topexperts in Duitsland, die waarschuwen voor een tweede coronagolf, die mogelijk nog krachtiger is dan de eerste.

06.00

Ruim de helft van de ouderen is bang om het coronavirus op te lopen. Dat meldt het Rode Kruis op basis van een onderzoek. Ook zegt bijna een derde van de 70-plussers liever geen boodschappen te doen of naar buiten te gaan, omdat zij bang zijn dat mensen te dichtbij komen. De hulporganisatie roept daarom op om rekening te blijven houden met ouderen, ook nu de coronamaatregelen worden versoepeld.

01.51

In de nacht van vrijdag op zaterdag is opnieuw een vliegtuig uit Marokko in Nederland aangekomen. Het is de derde repatriëringsvlucht uit het Noord-Afrikaanse land. Aan boord waren ongeveer driehonderd passagiers. In Marokko zitten nog zo'n 2100 Nederlanders vast. De repatriëring ging lange tijd moeizaam, mede omdat Marokko het land vanwege het coronavirus streng heeft afgegrendeld.

01.27

Verpleeghuizen hebben vanaf begin maart geprobeerd hun personeel te laten testen op Covid-19, maar werden geweigerd door laboratoria hoewel die soms voldoende testcapaciteit in huis hadden. Zelfs toen vanaf half maart bezoek aan verpleeghuizen werd verboden en de urgentie opliep, konden zij nog steeds nergens terecht omdat laboratoria vasthielden aan de RIVM-richtlijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Investico.

01.23

RIVM-kopstuk Jaap van Dissel verwacht dat de samenleving in de toekomst vaker met het coronavirus te maken zal krijgen. Dit virus raak je volgens hem op korte termijn niet kwijt in een land als Nederland, met zoveel internationale contacten, zegt hij in een interview met de NRC.

00.01

De export van bloemen en planten heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. In de maand maart, toen veel landen vanwege het virus grotendeels op slot gingen, daalde de export van bloemen, planten, bollen en boomkwekerijproducten met ruim een vijfde in vergelijking met een jaar eerder. Vooral naar Italië, dat hard geraakt werd door het virus, werden veel minder producten vervoerd.

23.12

Bedrijven die bij de overheid aankloppen om steun omdat hun omzet wegvalt door de coronacrisis, kunnen straks wel gewoon mensen ontslaan. Ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt in het huidige pakket nog beboet, maar die ontslagboete wordt geschrapt.