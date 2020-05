CORONANIEUWS: Aantal coronapatiënten blijft dalen, ook druktemeter in Tilburg

Archieffoto: Karin Kamp

Het gaat de goede kant op met het het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is zaterdag gedaald naar zeventig. Er werden ongeveer veertig nieuwe mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Bij het grootste deel van hen is het virus (nog) niet officieel vastgesteld. In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Geschreven door Peter de Bekker

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft dalen.

Ook Tilburg gaat een druktemeter gebruiken.

De druktemeter in Breda is de afgelopen dagen 3000 keer geraadpleegd.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

17.20

De druktemeter van de gemeente Breda, die laat zien hoe druk het is in de binnenstad, is de afgelopen dagen 3000 keer geraadpleegd. Op zondag is de app 224 keer gebruikt, maakte de gemeente bekend. Door een berichtje te sturen naar het WhatsAppnummer 06-11778060 weet iemand na een paar tellen of het licht voor een bezoek aan de Bredase binnenstad op groen, oranje of rood staat. De gegevens hiervoor komen onder meer van toezichthouders, camerabeelden en gegevens over drukte in parkeergarages. Zondag was het in Breda de hele dag fase groen.

16.35

De gemeente Tilburg heeft dit weekend vier poorten in de binnenstad geplaatst met instrumenten die de drukte in het centrum meten. De gemeente gebruikt de cijfers om bezoekersstromen beter te reguleren en communiceert de drukte met een virtueel stoplicht op de website centeroftilburg.com, waarbij het groene licht wijst op de daluren en het rode licht waarschuwt voor topdrukte. In Breda wordt ook al een druktemeter gebruikt.

16.00

Een avond om nooit te vergeten. Met die slogan heeft het Bredase café Boerke Verschuren op Marktplaats 29 toegangskaarten te koop gezet voor het 'openingsfeest' op 1 juni om 00.01 uur. "DJ's gaan helaas van de drankplekken af dus zal DJ Xenox het dak eraf gaan draaien. Ook is er 1 vakkundig iemand aanwezig om het vloeibare goud in de glazen te tappen", aldus het café.

Wachten op privacy instellingen...

15.18

Ook de leerlingen van t Schrijverke in Den Bosch gaan morgen weer naar school. De leraren willen er een mooie en bijzondere dag van maken. De leerlingen worden verwelkomd door een lied, iedere klas kan meekijken op een livestream. Ook wordt een kunstwerk deels onthuld dat staat voor deze moeilijke tijd. Het gaat om drie vogels die de vrije wereld in stappen.

15.05

De Belgische regering heeft besloten dat maandag onder bepaalde voorwaarden alle winkels weer open kunnen na bijna twee maanden sluiting. De beperking van het contact tussen mensen wordt iets minder streng, maar blijft behalve ingewikkeld, zeer ingrijpend. Belgen mogen vanaf Moederdag (zondag) weer mensen thuis uitnodigen, maar niet meer dan vier. De keuze van genodigden is belangrijk, want bij een volgende afspraak moeten het dezelfde mensen zijn. En die mogen ondertussen niet bij anderen op bezoek gaan.

14.00

Het aantal doden door corona is de afgelopen 24 uur met 18 gestegen naar 5440. Landelijk gezien waren er 22 nieuwe ziekenhuisopnames, zo meldt het RIVM zondag. Het aantal mensen dat positief werd getest op corona steeg met 245 tot 42.627.

In Brabant werden tot nu toe volgens de RIVM-cijfers 2686 mensen met coronaverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. En volgens die cijfers overleden tot nu toe in onze provincie 1453 mensen aan de gevolgen van het virus. In de afgelopen 24 uur werden in Brabant 31 nieuwe besmettingen gemeld.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

13.35

Het heffen van hogere belasting wordt onontkoombaar voor de overheid om uit de crisis te komen. Daarbij is het logisch als bedrijven en mensen die relatief weinig last hebben gehad van de gevolgen, meer belasting gaan betalen. Dat heeft columnist Martin Wolf van de Britse zakenkrant Financial Times in televisieprogramma Buitenhof gezegd. "Relatief rijke mensen kunnen makkelijker vanuit huis werken en zullen daardoor ook minder snel hun baan verliezen. Dan is het logisch dat je in de opbouwfase wat meer betaalt. Dat is het sociale contract."

13.26

De helft (48 procent) van de mensen die voor de coronacrisis gebruik maakte van het openbaar vervoer, is niet van plan met het ov te reizen zodra het dragen van mondkapjes verplicht is. Dat concludeert EenVandaag na een peiling onder bijna 23.500 leden van het eigen Opiniepanel. Velen kiezen dan liever voor de auto, fiets of gaan lopen.

12.17

Na acht weken thuisonderwijs mogen de basisschoolleerlingen maandag in groepjes weer naar school. Met het in acht nemen van de regels om het aantal contactmomenten te beperken en besmettingen te voorkomen, moeten de kinderen zich aan een aantal essentiële regels houden. Reden voor Artishock in Den Bosch om een lied en bijbehorende dans te maken. Om duidelijk te maken dat het naleven van regels ook heel leuk kan zijn.

Wachten op privacy instellingen...

12.06

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft dalen. Er liggen op dit moment nog zo’n 250 patiënten met coronaverschijnselen in de ziekenhuizen. Bij 180 van hen is het virus na onderzoek ook definitief vastgesteld. Bij de anderen is sprake van een verdenking.

Er werden zaterdag ongeveer veertig nieuwe mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Bij het grootste deel van hen is het virus (nog) niet officieel vastgesteld. Dat aantal is daarmee opnieuw lager dan in de afgelopen periode, waarbij aangetekend moet worden dat in het weekend over het algemeen sprake is van minder nieuwe opnames. De daling is wel een gunstig teken.

Ook het aantal coronapatiënten op de intensive cares is weer iets gedaald. Er liggen nu ruim zeventig mensen met corona op de ic’s in Brabant. Dat aantal is langzaam dalende.

11.46

Supporters van Willem II die voor komend seizoen een seizoenkaart kopen, mogen als bedankje gratis naar een Europese thuiswedstrijd van de Tilburgers. Het gaat dan om de eerste voetbalwedstrijd waarbij weer publiek welkom is. De ploeg van trainer Adrie Koster stond op de vijfde plaats in de Eredivisie toen het seizoen vanwege de coronacrisis werd beëindigd. De KNVB besloot Willem II een ticket voor de voorrondes van de Europa League te geven.

11.09

De overheid moet met een fonds komen om ondernemers die nu willen stoppen te helpen. Dat heeft voorzitter Jacco Vonhof van werkgeversvereniging MKB-Nederland gezegd in het tv-programma WNL Op Zondag. Volgens de ondernemersvoorman is dat nu veel te moeilijk om te doen zonder in de schulden te geraken.

10.00

De scholen zijn maandag weer open. Kinderen hoeven dan op school geen anderhalve meter afstand van elkaar meer te houden. Maar leraren moeten wel proberen die afstand tot elkaar en tot de kinderen te houden. Hoe zit dat?

Wachten op privacy instellingen...

09.31

Baantjes zwemmen, recreatief zwemmen en zwemles: het mag in principe allemaal weer vanaf maandag. Tenminste, als het je zwembad lukt om aan alle strenge regels te voldoen. En dat zijn er een hoop. Sowieso moet je thuis omkleden, afstand houden en niet douchen op locatie.

Wachten op privacy instellingen...

09.08

Vanaf maandag kunnen alle 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland het veld weer op. Het kabinet maakte deze week bekend dat ook volwassenen vanaf die datum weer bij hun club (buiten) mogen voetballen. Voor de jeugd ging de bal op 29 april alweer rollen. "Uiteraard zijn er nog restricties zodat de kans op besmetting met het coronavirus minimaal blijft", benadrukt de KNVB. Zo mogen er geen wedstrijden plaatsvinden, moeten de kantine en kleedkamers gesloten blijven en zijn uitsluitend trainingsvormen waarbij onderling anderhalve meter afstand gehouden kan worden toegestaan.

08.00

Het Metropole Orkest bestaat 75 jaar en was van plan dat dit jaar groots te vieren. Dat viel door de coronacrisis in het water. Het orkest komt met iets anders, indachtig de reden waarom het ooit - kort na de Tweede Wereldoorlog - was opgericht: om het volk 'hoop en vertier' te bieden in zware tijden. Het orkest stelde een speciale cd samen, met de favoriete muziek van oprichter en oud-dirigent Dolf van der Linden (1915-1999). Alle verpleeghuizen krijgen er eentje en orkestleden trekken woensdag langs enkele van die instellingen om live een klein optreden te verzorgen.

00.53

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is wereldwijd de vier miljoen gepasseerd. Dat heeft de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore zaterdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt en blijkt ook uit een eigen telling van het Franse persbureau AFP.