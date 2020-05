Coronanieuws: Meeste leraren twijfelen aan volledig openen scholen

Foto: archief

Bijna drie maanden geleden werd in Tilburg de eerste coronapatiënt van ons land opgenomen. Sindsdien houden we je dagelijks op de hoogte van de coronacrisis, ook deze dinsdag is dat het geval.

De voornaamste feiten op een rij:

In de afgelopen 24 uur zijn er in Nederland acht mensen overleden aan corona, zo meldde het RIVM maandag.

In Brabant werden geen nieuwe coronadoden noch nieuwe ziekenhuisopnamen gemeld.

Brabant telt 8992 besmettingen, twintig meer dan zondag.

Opnieuw is een aantal medewerkers van een nertsenfokkerij in Zuidoost-Brabant door een nerts met corona besmet geraakt.

9.15

Een groot gedeelte van de leraren en andere medewerkers op basisscholen heeft grote twijfels bij het volledig openen van de scholen op 8 juni. Uit een enquête van onderwijsbond AOb blijkt dat een derde van de medewerkers het besluit van het kabinet steunt, terwijl 69 procent liever was doorgegaan met halve klassen lesgeven, zoals nu nog het geval is.

9.00

Het hoogtepunt van de coronacrisis in Brabant lijkt voorlopig achter de rug. De piek in het aantal coronabesmettingen, ic-opnames en overlijdens lag tussen 16 en 22 maart. Omroep Brabant maakte een reconstructie van wat er in die periode gebeurde in de Brabantse ziekenhuizen. Door snel in te grijpen werden 'Italiaanse toestanden' voorkomen. Lees de reconstructie hier.

8.35

Kinderrechten zijn wereldwijd ernstig in het geding door de uitbraak van het coronavirus. Dat constateert KidsRights. Zo pakt volgens de internationale kinderrechtenorganisatie thuisonderwijs als gevolg van de lockdown voornamelijk positief uit voor kinderen met hoogopgeleide ouders, maar leidt deze tot ongelijkheid met kinderen voor wie dat niet geldt.

6.50

De Belastingdienst gaat mensen weer helpen met het invullen van hun belastingaangifte. Ongeveer 12.000 mensen krijgen binnenkort telefonisch ondersteuning. Daarover ontvangen ze een brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst was in maart gestopt met de hulp, toen het coronavirus zich snel verspreidde.

6.00

Een op de tien Nederlanders komt momenteel moeilijk rond vanwege de coronacrisis. Het gaat vooral om mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, laagbetaalde zzp'ers en laagbetaalde flexwerkers. Dat meldt platform Wijzer in geldzaken op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders. Goedbetaalde zzp'ers kunnen vaak nog wel terugvallen op een zelf aangelegd reservepotje om kosten op te vangen.

5.40

Ruim 121.000 sportschooleigenaren, sporters en burgers hebben een petitie ondertekend om sportscholen versneld te openen. De oproep is een initiatief van Roxanne van Berkel, een sportschoolhoudster in Hendrik-Ido-Ambacht en wordt dinsdag overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. De petitie wordt via een videoverbinding gepresenteerd. Ook in Brabant zijn al diverse acties geweest om deze sector meer onder de aandacht te brengen.

5.30

Op de hoofdvestiging van Jumbo in Veghel verdwijnen driehonderd banen. Tachtig medewerkers krijgen gedwongen ontslag, zo weet het Financieele Dagblad te melden. Op het hoofdkantoor werken nu nog dertienhonderd mensen. De supermarktketen schrapt vooral managementsfuncties en administratieve banen. Aanvankelijk overweeg het bedrijf de reorganisatie door de coronacrisis uit te stellen.

Geen uitstel door corona

De supermarktketen heeft overwogen de reorganisatie uit te stellen wegens de coronacrisis, maar zet die toch door. "De uitbraak van corona maakt dit besluit alleen maar logischer", aldus topman Ton van Veen in het FD met pijn in het hart. Zijn bedrijf draait beter dan ooi.

5.10

Veel mensen zijn zich door de coronacrisis bewust(er) geworden van het klimaat en ze willen hieraan ook zelf een bijdrage leveren. Zo wil bijna acht op de tien Nederlanders minder gaan vliegen en ruim driekwart wil het autogebruik beperken. Dit meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders. Toch vragen tegelijkertijd zeven op de tien Nederlanders zich af of de positieve gevolgen voor het milieu die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan, kunnen worden behouden.

00.10

Vion gaat meer doen om een verdere verspreiding van het coronavirus in slachthuizen te voorkomen. Het vleesconcern denkt aan preventieve testen en wil ook gaan onderzoeken of de woonsituatie van zijn arbeidskrachten coronaproof is. “We willen de werksituatie en de persoonlijke hygiëne verbeteren”, aldus Vion-topman Ronald Logterink maandagavond in Beau, het tv-programma van RTL. Hij is geen voorstander van het voorlopig sluiten van slachthuizen, zoals dat in Helmond, omdat anders de voedselvoorziening in gevaar wordt gebracht.