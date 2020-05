Coronanieuws: nog geen 100 mensen in opvang en onderwijs besmet met corona

Foto: archief

Bijna drie maanden geleden werd in Tilburg de eerste coronapatiënt van ons land opgenomen. Sindsdien houden we je dagelijks op de hoogte van de coronacrisis, ook deze dinsdag is dat het geval.

De voornaamste feiten op een rij:

In de afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 26 mensen overleden aan corona, zo meldde het RIVM dinsdag.

Brabant telt sinds de uitbraak in totaal 9017 besmettingen, 25 meer dan maandag (8992).

Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen is gedaald tot onder de honderd (99).

19.45

Een klein onderzoek van Roosendaal Danst! naar de anderhalvemeter-samenleving geeft aan dat de focus ligt op vorm en lijn, emotie en expressie moeten echter vergroot worden. Deze theatrale buitenwereld kent eigen regels, waarbij de focuspunten, die een oneindigheid in zich hebben, belangrijk zijn. De uitwerking is te zien in onderstaande video.

18.20

Terwijl veel leraren zich zorgen maken over de volledige heropening van de basisscholen vanaf volgende week dinsdag, laat het protocol waarin de belangrijkste RIVM-richtlijnen worden vertaald in concrete maatregelen langer op zich wachten. De PO-Raad laat weten dat eerst nog advies moet binnenkomen van het Outbreak Management Team (OMT), waarin gezondheidsdeskundigen zitten van diverse instituten.

17.10

Slechts 99 van de 2100 medewerkers uit het basisonderwijs en de kinderopvang die zich de afgelopen weken hebben laten testen op het coronavirus, bleken besmet. Dat is 2,8 procent van iedereen uit deze beroepsgroepen die een test heeft ondergaan, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

16.10

Het aantal coronapatiënten wordt behandeld op een intensive care, is gedaald naar 188. Dat zijn er 35 minder dan op maandag, de grootste daling in twee weken tijd. In de komende dagen daalt het aantal patiënten op de ic's naar ongeveer 150, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic's in Nederland liggen 187 coronapatiënten. Bovendien wordt iemand in Duitsland behandeld. Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen 698 coronapatiënten.

Op de intensivecareafdelingen liggen 499 patiënten met andere aandoeningen dan het coronavirus. Dat betekent dat de Nederlandse ic's in totaal 686 mensen behandelen, minder dan gebruikelijk. Onder normale omstandigheden worden 800 tot 900 mensen op de ic's behandeld. Daarvoor hebben de ziekenhuizen zo'n 1150 bedden beschikbaar.

15.40

In de afgelopen week hebben 279 mensen een boete gekregen voor het niet naleven van de noodverordening rond corona. Dat is ruim 30 procent minder dan de week ervoor, meldt de politie op Twitter. Ze benadrukt dat de politie mensen blijft aanspreken op onveilig gedrag en waar nodig handhaaft.

Voor jongeren tot 18 jaar bedraagt de boete 95 euro. Ook is een HALT-straf mogelijk. Volwassenen betalen 390 euro en krijgen een aantekening op het strafblad.

15.25

De experts van het Outbreak Management Team (OMT) vinden dat er nog te veel onduidelijk is over het besmettingsgevaar in sportscholen, om een concreet advies te geven aan het kabinet over heropening. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van de NOS.

In de routekaart die het kabinet heeft opgesteld, is het idee dat sportscholen 1 september weer open mogen. Maar veel sportscholen vrezen voor hun voortbestaan als ze de hele zomer dicht moeten blijven.

14.05

Johan Vlemmix komt met een oplossing voor de horeca die zich momenteel het hoofd breekt over de anderhalve meter afstand als ze op 1 juni weer open mag. De ondernemer uit Leende toverde de coronabumper uit de hoge hoed. “Lekker bumperen”, vertelt Vlemmix met een brede glimlach.

De coronabumper van Johan Vlemmix (foto: YouTube).

14.00

Het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden, is met 26 opgelopen tot 5856. Dat meldt het RIVM. Tevens zijn er tien mensen in het ziekenhuis beland. Tot nu toe zijn er 45.578 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld; 133 meer dan maandag. In Brabant nam het aantal besmettingen toe met 25.

Het virus heeft sinds de start van de epidemie bijna 1500 Brabantse levens geëist, meldt de RIVM. In werkelijkheid zijn het er meer.



Grafiek van het aantal mensen dat aan COVID-19 is overleden:

13.30

Het openbaar ministerie in Den Bosch heeft drie maanden celstraf geëist tegen een man die naar politieagenten spuugde in coronatijd. De man noemde het virus niet, maar justitie verdenkt hem toch van dreigen met zware mishandeling.

12.00

In totaal liggen er nu 99 mensen met COVID-19 in de Brabantse ziekenhuizen. Daarvan liggen er 27 op de verschillende intensive cares. Maandag was dat aantal respectievelijk 107 en 34.



In de ziekenhuizen in onze provincie liggen ook nog 84 patiënten met corona-achtige klachten, bij wie het virus (nog) niet officieel is vastgesteld. Van hen liggen acht mensen op een ic. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ. Volgens het ROAZ blijken van de patiënten met corona-achtige klachten later tien tot twintig procent besmet met het virus.

11.45

Het kabinet gaat de komende twee weken toch door met het wekelijkse crisisberaad over het coronavirus. De gedachte bestond vorige week om de zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) na deze woensdag voorlopig niet meer bijeen te laten komen. Maar de meest bij de crisis betrokken bewindspersonen willen in ieder geval de komende twee weken de ontwikkelingen met het virus en de versoepelde maatregelen goed met elkaar blijven bespreken, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarna zal de MCCb zelf beslissen of het met deze frequentie door wil gaan of niet.

Woensdag zal het beraad onder meer gaan over de sportscholen en sauna's. De deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) brengen daarover advies uit aan het kabinet.

10.23

IKEA houdt zijn restaurants en speelplaatsen ook na 1 juni dicht. Hoewel restaurants en café's in Nederland dan onder bepaalde voorwaarden weer open mogen, wil de woonwinkelreus zich blijven richten op 'doelgericht en functioneel winkelen'.

10.00

Vanaf 1 juni is het niet meer voor iedereen mogelijk om boodschappen te doen bij de groothandels. De groothandels openden 19 maart voor iedereen de deuren omdat de druk op de supermarkten te groot was. Nu de horeca vanaf 1 juni weer opengaat, is de maatregel niet meer nodig vindt Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

9.15

Een groot gedeelte van de leraren en andere medewerkers op basisscholen heeft grote twijfels bij het volledig openen van de scholen op 8 juni. Uit een enquête van onderwijsbond AOb blijkt dat een derde van de medewerkers het besluit van het kabinet steunt, terwijl 69 procent liever was doorgegaan met halve klassen lesgeven, zoals nu nog het geval is.

9.00

Het hoogtepunt van de coronacrisis in Brabant lijkt voorlopig achter de rug. De piek in het aantal coronabesmettingen, ic-opnames en overlijdens lag tussen 16 en 22 maart. Omroep Brabant maakte een reconstructie van wat er in die periode gebeurde in de Brabantse ziekenhuizen. Door snel in te grijpen werden 'Italiaanse toestanden' voorkomen. Lees de reconstructie hier.

8.35

Kinderrechten zijn wereldwijd ernstig in het geding door de uitbraak van het coronavirus. Dat constateert KidsRights. Zo pakt volgens de internationale kinderrechtenorganisatie thuisonderwijs als gevolg van de lockdown voornamelijk positief uit voor kinderen met hoogopgeleide ouders, maar leidt deze tot ongelijkheid met kinderen voor wie dat niet geldt.

6.50

De Belastingdienst gaat mensen weer helpen met het invullen van hun belastingaangifte. Ongeveer 12.000 mensen krijgen binnenkort telefonisch ondersteuning. Daarover ontvangen ze een brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst was in maart gestopt met de hulp, toen het coronavirus zich snel verspreidde.

6.00

Een op de tien Nederlanders komt momenteel moeilijk rond vanwege de coronacrisis. Het gaat vooral om mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, laagbetaalde zzp'ers en laagbetaalde flexwerkers. Dat meldt platform Wijzer in geldzaken op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders. Goedbetaalde zzp'ers kunnen vaak nog wel terugvallen op een zelf aangelegd reservepotje om kosten op te vangen.

5.40

Ruim 121.000 sportschooleigenaren, sporters en burgers hebben een petitie ondertekend om sportscholen versneld te openen. De oproep is een initiatief van Roxanne van Berkel, een sportschoolhoudster in Hendrik-Ido-Ambacht en wordt dinsdag overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. De petitie wordt via een videoverbinding gepresenteerd. Ook in Brabant zijn al diverse acties geweest om deze sector meer onder de aandacht te brengen.

5.30

Op de hoofdvestiging van Jumbo in Veghel verdwijnen driehonderd banen. Tachtig medewerkers krijgen gedwongen ontslag, zo weet het Financieele Dagblad te melden. Op het hoofdkantoor werken nu nog dertienhonderd mensen. De supermarktketen schrapt vooral managementsfuncties en administratieve banen. Aanvankelijk overweeg het bedrijf de reorganisatie door de coronacrisis uit te stellen.

Geen uitstel door corona

De supermarktketen heeft overwogen de reorganisatie uit te stellen wegens de coronacrisis, maar zet die toch door. "De uitbraak van corona maakt dit besluit alleen maar logischer", aldus topman Ton van Veen in het FD met pijn in het hart. Zijn bedrijf draait beter dan ooi.

5.10

Veel mensen zijn zich door de coronacrisis bewust(er) geworden van het klimaat en ze willen hieraan ook zelf een bijdrage leveren. Zo wil bijna acht op de tien Nederlanders minder gaan vliegen en ruim driekwart wil het autogebruik beperken. Dit meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders. Toch vragen tegelijkertijd zeven op de tien Nederlanders zich af of de positieve gevolgen voor het milieu die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan, kunnen worden behouden.

00.10

Vion gaat meer doen om een verdere verspreiding van het coronavirus in slachthuizen te voorkomen. Het vleesconcern denkt aan preventieve testen en wil ook gaan onderzoeken of de woonsituatie van zijn arbeidskrachten coronaproof is. “We willen de werksituatie en de persoonlijke hygiëne verbeteren”, aldus Vion-topman Ronald Logterink maandagavond in Beau, het tv-programma van RTL. Hij is geen voorstander van het voorlopig sluiten van slachthuizen, zoals dat in Helmond, omdat anders de voedselvoorziening in gevaar wordt gebracht.