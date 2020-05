Waarschijnlijk dinsdag duidelijk of Van Rooi Meat open mag

Archieffoto: Rob Engelaar

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besluit waarschijnlijk dinsdag of het slachthuis Van Rooi Meat in Helmond weer open kan of langer gesloten moet blijven. Het slachthuis werd in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten nadat er opnieuw medewerkers positief getest waren op het coronavirus.

Zondag en maandag worden als steekproef ongeveer tweehonderd medewerkers getest, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. De testresultaten zijn waarschijnlijk dinsdag bekend. "Op basis daarvan wordt een besluit genomen over de noodzaak tot continueren van de sluiting voor (onderdelen van) het bedrijf."

De GGD Brabant-Zuidoost testte de afgelopen week 130 van de circa 1700 personeelsleden van Van Rooi Meat bij wijze van steekproef. 21 van hen bleken besmet.

Daarvoor bleken drie andere mensen binnen het bedrijf positief te hebben getest. Zij behoorden tot een groep van 43 mensen, onder wie NVWA-dierenartsen en hun assistenten van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS).

Het bedrijf is gestopt met slachten. Het slachthuis heeft wel toestemming het vlees nog uit te leveren.

