Coronanieuws: RIVM meldt twintig nieuwe coronadoden, FNV opent corona-meldpunt voor horeca

De Grote Markt in Breda. Vanaf maandag openen veel horecagelegenheden voor het eerst weer de deuren.

Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt zaterdag dat 5951 mensen in Nederland zijn overleden aan het coronavirus, een stijging van twintig doden. In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal sterfgevallen in Nederland was vorige week lager dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

Het dodental als gevolg van het virus is met twintig sterfgevallen toegenomen

Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen bedraagt 93, van wie 25 op een intensive care.

16.50

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besluit waarschijnlijk dinsdag of slachthuis Van Rooi Meat in Helmond weer open kan of langer gesloten moet blijven. Het slachthuis werd in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten nadat er opnieuw medewerkers positief getest waren op het coronavirus.

15.40

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) hebben hun landelijke protestactie verplaatst naar komende woensdag. De actie zou eerst maandag plaatsvinden, maar de bonden zeiden vrijdag al het protest te willen verschuiven. Boa's voeren actie omdat ze willen beschikken over beschermingsmiddelen als wapenstok en/of pepperspray. De actie bestaat er onder meer uit dat in de vier grote steden geen bonnen zullen worden uitgeschreven.

15.11

De politie heeft in Den Haag zaterdag ruim twintig betogers aangehouden die protesteerden tegen de coronamaatregelen. De actievoerders moesten van de politie uit elkaar gaan staan, maar ze bleven in groepen hangen in de buurt van het Centraal Station.

14.00

Het aantal coronadoden in Nederland is met twintig gestegen, blijkt uit cijfers van het RIVM. Vrijdag werden er 28 nieuwe sterfgevallen gemeld. In totaal zijn nu 5951 mensen in ons land gestorven aan het virus. Het werkelijke dodental ligt hoger, omdat niet iedereen die overleden is aan het virus getest is.

In Brabant kwamen er 24 nieuwe besmettingen bij. Op vrijdag waren dat er 23. Bij 9130 Brabanders is het virus tot nu toe vastgesteld, ook hier geldt dat het daadwerkelijke aantal besmettingen hoger ligt.

In de Brabantse ziekenhuizen zijn volgens de RIVM-cijfers geen nieuwe coronapatiënten opgenomen. Tot nu toe werden er 2757 mensen in onze provincie opgenomen met corona.

13.40

Niet iedereen die de grens met België wil oversteken om een bezoek te brengen aan familie, zal gecontroleerd worden. Dat zegt een woordvoerder van de Belgische minister Pieter de Crem van Binnenlandse Zaken. Sinds zaterdag is de grens aan weerszijden weer open voor familiebezoek. "Je kunt nog steeds tegengehouden worden door de politie en naar de reden worden gevraagd. Maar echt die statische controle, dat gaat zich steeds meer verplaatsen naar een normalere situatie met mobiele controles", aldus de zegsman.

Het kan daardoor ook zo zijn dat er bij sommige grensovergangen helemaal niet gecheckt wordt. Er wordt een beroep gedaan op de "verantwoordelijkheid en burgerzin" van burgers, zegt de woordvoerder over de grenscontroles. Dat geldt zowel voor Nederlanders die in België op familiebezoek gaan als Belgen die daar de Nederlandse grens voor oversteken.

12.30

Veel capaciteit om mensen met symptomen te testen op corona is de afgelopen maanden onbenut gebleven. De afgelopen weken is bij verschillende ziekenhuizen van slechts tussen 10 en 70 procent van de beschikbare capaciteit gebruikgemaakt, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zeggen niet te begrijpen waarom alleen een kleine geselecteerde groep in aanmerking kwam voor een corona-test.

12.00

Bij een weggeefactie van aardappelen door boer Erik van der Heijden in Dinteloord is zaterdag grote drukte ontstaan op de wegen in de omgeving. De aardappelboer geeft 1.4 miljoen kilo aan piepers weg die in zijn loods liggen te verpieteren. Dat komt door de "oneerlijk lage" aardappelprijs, zegt Erik. Door de coronacrisis is de prijs volgens de boer nog verder gedaald.

11.37

De Roemeense regering heeft in een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken zorgen geuit over de coronabesmettingen die onlangs werden ontdekt in slachthuizen in ons land. Dat meldt de NOS. In de slachthuizen werken veel Roemeense arbeidsmigranten. Vrijdag werd de Helmondse vleeswerker Van Rooi Meat voorlopig gesloten vanwege besmettingen met het virus.

10.21

Vakbond FNV Horeca heeft zaterdag een meldpunt geopend waar horecamedewerkers hun ervaringen en klachten kunnen delen over hun werkomstandigheden in de horeca vanaf komende maandag. Die dag openen om 12.00 uur veel horecagelegenheden hun deuren weer. De zaken moesten dicht vanwege het coronavirus.

De FNV houdt hiermee in de gaten of medewerkers vinden dat ze veilig en gezond hun werk kunnen doen. Ook geeft de vakbond op de site tips over veilig werken.

10.05

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven zet tablets in tegen de schaarste aan beschermende kleding op de Spoedeisende Hulp. Artsen gebruiken die voor patiënten van wie wordt vermoed dat ze besmet zijn met het coronavirus. Op drukke dagen besparen ze daarmee bijna de helft aan beschermingssets, zo blijkt uit een eigen onderzoek van het ziekenhuis.

09.10

Of het nu een café, een groenteboer, een slagerij, een verzekeringskantoor of een bibliotheek is, de anderhalvemeter-regel wordt er bewaakt door Tim en Amber, twee grote kartonnen poppen met een stralende lach. Tim en Amber, een verloofd stel uit Dongen, stond ervoor model. Binnenkort zijn hun kartonnen tweelingbroer en -zus wellicht ook in Duitsland te zien, want ook daar is er belangstelling.

08.40

Niet op straat of het Malieveld, maar via het internet demonstreert de culturele sector komende week. Met Cultuur in Actie vraagt de sector aandacht voor "meer financiële ondersteuning vanuit de politiek én bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang". Om tien uur vanmorgen gaat de actie van start, via een livestream op de website cultuurinactie.nl.

Door de coronacrisis lopen onder andere veel muzikanten, filmmakers en acteurs inkomsten mis.

08.16

De drie GGD'en in Brabant zijn er klaar voor. Vanaf 1 juni moet iedereen met klachten die passen bij het coronavirus zich kunnen laten testen. In heel Brabant is de testcapaciteit opgeschroefd. In totaal kunnen er in onze provincie straks 2150 mensen per dag worden getest.

08.12

Geen klinkende bierpullen of volgeschonken wijnglazen maandag in café De Drie Weesgegroetjes in Roosendaal. Terwijl horecaondernemers in het hele land in de startblokken staan om op Tweede Pinksterdag weer open te mogen gooien, houdt mede-eigenaar Haroun Hijman de deur voorlopig gesloten. Voor de horecaondernemer is het simpelweg niet rendabel om de tap in het kleine café voor een handjevol gasten open te gooien. "Het gaat nu gewoon niet."

08.00

Door de sombere vooruitzichten in de coronatijd moeten de proftennissers het voorlopig hebben van demonstratietoernooien. De Vughtse coach Peter Lucassen, werkzaam in de Verenigde Staten, organiseert voor Amerikaanse toptennissers binnen de eigen landsgrenzen 'coronaproof' toernooien. Op de gravelbaan in de tuin van het huis waar hij zelf al jaren woont, in Los Angeles. Met 'namen' zoals Sam Querrey. De partijen werden uitgezonden via diverse tennis gerelateerde websites en social media.

07.13

De zomervakantie komt eraan, maar niet alle Nederlanders nemen vanwege de coronacrisis hun gebruikelijke aantal vakantiedagen op. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat bedrijven verschillend omgaan met de vakantiedagen van hun personeel. Sommige bedrijven vrezen voor werknemers die hun dagen opsparen tot een vakantie naar het buitenland weer mogelijk is, andere hebben hun personeel door toenemende drukte juist hard nodig de komende maanden.

06.47

Dit pinksterweekend zijn veel mensen vrij en het wordt lekker weer. De gemeente Goirle vreest dat daardoor veel mensen naar bijvoorbeeld de Oostplas trekken. "Houd rekening met de coronamaatregelen, vermijd drukte en houd anderhalve meter afstand van elkaar", waarschuwt de gemeente daarom. "Zie je dat het druk is, keer om! Wordt het te druk, dan sluiten we de toegangswegen af. Houd vol, alleen samen krijgen we corona onder controle."

06.31

De online kerkdiensten die sinds het uitbreken van de coronacrisis door veel kerken elke zondag worden uitgezonden zijn populair. Het aantal kijkers en luisteraars ligt vaak een stuk hoger dan het aantal kerkgangers in normale tijden. Uit een ondervraging van Trouw blijkt dat vooral protestantse digitale vieringen het goed doen: zeventig procent van de protestantse kerken die gereageerd hebben geeft aan dat de online vieringen meer bezoekers trekken dan de reguliere diensten voor de crisis deden.

05.42

Een groot deel van de Nederlandse coronapatiënten is behandeld met de omstreden malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine, maar niemand is aan de bijwerkingen ervan overleden. Dat zegt Mark de Boer, internist-infectioloog bij het Leids Universitair Medisch, tegen het AD.

03.30

Een groep tegenstanders van de maatregelen tegen het coronavirus wil zaterdag demonstreren. Een van de groepen wil dat bij de Koekamp in Den Haag doen, niet ver van het Malieveld. Een andere groep, die zichzelf Gele Hesjes Verenigd noemt, wil bij de Haagse Hofvijver betogen.

03.19

De handhaving van coronaregels op stranden en in bossen en parken zou deze zomer wel wat minder streng mogen. Dat stelt een aantal virologen in gesprek met het AD. Besmettingen met het coronavirus blijken vooral binnen plaats te vinden. "Ik wil niet zeggen dat overdracht buiten nooit plaatsvindt, maar echt vele malen minder dan binnen", zegt viroloog Louis Kroes van het LUMC in Leiden. Al benadrukken de experts dat anderhalve meter afstand altijd het uitgangspunt moet zijn.