Pauze in het klaslokaal en de kluisjes zijn verboden terrein op de middelbare school in coronatijd

Op de middelbare school gelden ook de coronaregels. Klassen worden voor eenderde gevuld. Nu nog lege klas op het Varendonck College.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan voor het eerst sinds de coronacrisis weer naar school. Ook op het Varendock College in Someren verschijnen er voor het eerst weer leerlingen in de klas. De school heeft allerlei praktische maatregelen genomen om aan de coronaregels te kunnen voldoen.

Janneke Bosch Geschreven door

Zo wisselen niet de leerlingen van lokaal tussen de verschillende lesuren, maar de docenten. Ook in de pauzes blijven de leerlingen in hun klas. De kantine blijft gesloten en ook de kluisjes zijn verboden terrein.

Eenderde op school

Maar ook in volle klassen is het niet mogelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Er mogen maximaal twaalf leerlingen in een lokaal. Dat betekent dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen komen.

Op het Varendonck College blijft elke dag ongeveer tweederde van de leerlingen thuis, voor eenderde is ruimte in de klassen. Voor de leerlingen die thuisblijven, is er nog altijd onderwijs op afstand.

Persoonlijke gesprekken

Toch is het opstarten van de lessen in deze eerste week niet het belangrijkste doel. Er wordt volgens directeur Irma van Nieuwenhuijsen gekeken hoe het gaat met de leerlingen en hoe het met hun niveau en hun vaardigheden gesteld is.

In deze eerste week terug op school, wordt ingezet op persoonlijke gesprekken met de leerlingen. Elke leerling wordt daarvoor apart genomen. Leraren en de schoolleiding willen vooral weten hoe de leerlingen terugkijken op de afgelopen periode en vooruitkijken naar de rest van het schooljaar.

Met ruim zevenhonderd leerlingen in Someren en nog negenhonderd in Asten wordt dat een behoorlijke klus.

Schooldirecteur Irma van Nieuwenhuijsen laat zien hoe de lessen in zijn werk gaan:

