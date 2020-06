Coronanieuws: ruiming nertsenfokkerijen gaat verder

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

09.22 Thuisblijvers (vanwege de coronacrisis) kunnen volgens Weeronline trouwens ook op Zuid-Europees weer rekenen. De zomer in Nederland wordt veelal warm en droog. De temperatuur ligt daarbij vaak tussen 25 en 30 graden.

Volgens het weerbureau zijn zelfs een of meerdere hittegolven en extreme temperaturen van 35 tot 40 graden niet uit te sluiten.

Bewoners van het Brouwershuis in Leende zijn blij dat ze elkaar weer kunnen zien. In het huis en restaurant wonen en werken mensen met een beperking. De deuren gaan weer voorzichtig open. Het coronavirus is ook al binnen geweest. Een aantal bewoners kreeg de ziekte en één overleed er.