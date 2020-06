Coronanieuws zondag: 'Anderhalve meter niet te doen in horeca', geen nieuwe coronadoden in Brabant

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels

In dit liveblog hielden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant zijn zondag geen nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld.

In de ziekenhuizen in onze provincie zijn ook geen opnames gemeld van mensen met het virus.

Volgens de laatste RIVM-cijfers telt onze provincie 9353 besmettingen.

Het dodental als gevolg van het coronavirus is zaterdag landelijk gestegen met twee naar 6013.

23.00

22.15

Het bezoek aan de horeca is de afgelopen week 'vies tegengevallen' en betekent een 'grote zorg'. Dit zei Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland zondagavond in Op1. Ook meldde hij in het tv-programma dat heel veel klanten enorme moeite hebben met vooral de anderhalve meter afstand op het terras. De Vos pleitte voor het loslaten van deze regel, ook omdat die in bijvoorbeeld vliegtuigen niet gaat gelden en mensen, volgens hem, voldoende verantwoordelijkheid kunnen opbrengen.

In dezelfde talkshow maakte Sjaak de Gouw namens GGD Nederland bekend dat vanaf 1 juni 'relatief veel mensen uit Brabant en Limburg' zich hebben gemeld voor de extra testmogelijkheid. Van alle Nederlanders die sindsdien met het speciale nummer (0800-1351) belden, hebben er duizend positief gereageerd. De meesten zijn op hun werk besmet geraakt.

22.00

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft zondag op drie nertsenfokkerijen alle pelsdieren afgemaakt. Op een vierde bedrijf gaat de ruiming maandag verder, zegt een woordvoerster. Bij de bedrijven waart het coronavirus rond.

Ze kon niet zeggen waar de geruimde bedrijven staan en hoeveel dieren zijn vergast met koolmonoxide. Pas al de hele operatie is afgerond en alle tien de nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld zijn geruimd, wordt een totaal aantal bekendgemaakt. Dat is waarschijnlijk aan het eind van komende week. Zaterdag werden in Deurne al 1600 moederdieren met elk zo'n vijf jongen gedood.

LEES OOK: Ruiming van nertsen is een tijdrovende klus, zo gaat het in zijn werk

20.20

Door de coronacrisis overlijden in de komende vijf tot tien jaar meer dan 500 vrouwen extra aan borstkanker. Dat meldt het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven zondag. De borstkankerzorg heeft volgens het ziekenhuis te lijden gehad onder de coronacrisis. Zo werd het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stopgezet en gingen mensen met een klacht minder snel naar de huisarts. Ook werd de zorg voor bestaande patiënten uitgesteld of aangepast. "Tijdens het dieptepunt van de coronacrisis was er op een bepaald moment sprake van tot wel 50 procent minder diagnoses."

18.45

Nederlandse toeristen kunnen mogelijk vanaf 1 juli weer naar Curaçao vliegen. Het land wil zijn luchthaven dan openen voor reizigers uit een aantal Europese landen, waaronder

Nederland, Duitsland en België. Volgens minister Steven Martina (Economische Ontwikkeling) denkt Curaçao in eerste instantie aan een maximum van 10.000 reizigers per maand.

16.50

Wilma Kloot-Lievaart uit Den Bosch voelt zich belazerd door Transavia. Ze heeft vliegtickets voor een reis naar Spanje op 1 juli, de datum waarop Spanje de grenzen weer opent voor toeristen. Donderdag kreeg ze van de maatschappij te horen dat de vlucht is geannuleerd en dat omboeken niet mogelijk is. "Dat voelt als bedrog. Ze laten mensen tickets kopen, om die vervolgens om te zetten in vouchers. Ik wil mensen waarschuwen om die tickets niet te kopen, want je wordt gewoon opgelicht."

15.33

Kees Maas uit Sprang-Capelle kreeg tijdens het koffiezetten opeens een idee. Zou zo'n koffiefilter niet een goed mondkapje vormen? Dus belde hij zo'n drie weken geleden koffiebedrijf Melitta op. Of zij niet al op hetzelfde idee waren gekomen? Dat nog niet, maar het zetten ze wel aan het denken. Kees ontving vrijdag de eerste mondkapjes in zijn brievenbus.



Volgens het bedrijf gaat het om een prototype, dus wie weet zijn ze binnenkort wel echt te koop. "Dat is toch hartstikke leuk?", zegt Kees. De mondkapjes zijn trouwens niet gemaakt van echte koffiefilters. Volgens hem is er een ander stofje gebruikt.

De mondkapjes die Kees kreeg opgestuurd.

15.11

Met 89 coronapatiënten en 21 sterfgevallen op zo’n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen. Burgemeester Pierre Bos had net bekendgemaakt dat hij ging stoppen toen het virus zo hard toesloeg. Hij vertelde erover in KRAAK. van Omroep Brabant.

14.19

In Brabant zijn nu 9353 mensen besmet (geweest) met het virus. Dit meldt het RIVM zondag. De teller stond zaterdag op 9333. In totaal zijn er in de provincie 1521 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dit is hetzelfde cijfer als zaterdag. Er zijn dus geen nieuwe sterfgevallen bijgekomen in Brabant. Ook zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

14.12

Op vier nertsenbedrijven waar het coronavirus is vastgesteld worden zondag dieren geruimd. De woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil niet zeggen waar de nertsenbedrijven staan en ook niet om hoeveel dieren het gaat.

14.00

Het dodental als gevolg van het coronavirus stijgt met twee naar 6013. Ook zijn er zaterdag vier ziekenhuisopnames gemeld door het RIVM.

13.35

Het kabinet wil de renteaftrek voor bedrijven volgend jaar verder beperken, om te ontmoedigen dat ondernemers grote schulden aangaan die zijn in zware economische tijden niet meer kunnen dragen. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

Vijlbrief zegt "geschrokken" te zijn van hoe snel veel bedrijven in moeilijkheden zijn geraakt door de coronacrisis. Hij denkt dat dit komt doordat bedrijven nog altijd fiscaal geprikkeld worden om zichzelf de financieren met veel vreemd vermogen. De rente op leningen is namelijk deels aftrekbaar voor de winstbelasting.

10.31

De kerk in het zwaar getroffen Boekel is weer open. Bekijk hier hoe de eerste mis eruit zag.

09.22

Thuisblijvers (vanwege de coronacrisis) kunnen volgens Weeronline trouwens ook op Zuid-Europees weer rekenen. De zomer in Nederland wordt veelal warm en droog. De temperatuur ligt daarbij vaak tussen 25 en 30 graden.

Volgens het weerbureau zijn zelfs een of meerdere hittegolven en extreme temperaturen van 35 tot 40 graden niet uit te sluiten.

09.04

Veel Europese landen mogen vanaf 15 juni weer bezocht worden. Vakantiegangers zullen hiervoor ook met het vliegtuig gaan. Zolang zieke mensen eerlijk zijn en thuisblijven, zijn ze bij het RIVM niet bang dat vliegtuigpassagiers elkaar op grote schaal infecteren. Dat zeggen Jaap van Dissel en Jacco Wallinga van het RIVM tegen de NOS.

08.38

Bewoners van het Brouwershuis in Leende zijn blij dat ze elkaar weer kunnen zien. In het huis en restaurant wonen en werken mensen met een beperking. De deuren gaan weer voorzichtig open. Het coronavirus is ook al binnen geweest. Een aantal bewoners kreeg de ziekte en één overleed er.

"Het lijkt alsof je een vijand hebt die je niet kunt zien. En dan ben je echt aan het kijken hoe je iedereen kunt beschermen. Er was veel angst onder de medewerkers en de bewoners", zegt de directeur. Lees hier het hele verhaal.

08.00

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst, gaat zondag verder. Op het bedrijf van Huub Kuijpers in Deurne werden zaterdag als eerste dieren gedood. 1600 moederdieren met gemiddeld vijf jongen werden aan hun eind gebracht met koolmonoxide.

Er worden nog negen andere ondernemingen geruimd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) begon met het bedrijf in Deurne, omdat er nog weinig ervaring is met het doden van specifiek nertsen.