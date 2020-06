Coronanieuws: Vier mensen overleden voorbije 24 uur aan coronavirus

'Geen versoepeling op terras' (foto: Henk Voermans).

Ook deze zaterdag houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws, voor Brabant, dat te maken heeft met de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

De voorbije 24 uur zijn vier coronapatiënten overleden aan de gevolgen van het virus, maakte het RIVM zaterdag bekend

Negen mensen zijn met coronaverschijnselen opgenomen in een ziekenhuis.

14.00

Bij het RIVM zijn de afgelopen 24 uur vier nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Daarmee komt het officiële dodental in Nederland op 6057. De GGD'en hebben negen nieuwe ziekenhuisopnames doorgegeven. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen wordt getest en sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Het totaal aantal besmettingen nam toe met 179.

13.44

De corona-spoedwet die het kabinet op korte termijn wil laten ingaan, 'behoeft echt verbetering', vindt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. "Ik denk dat er breder in de coalitie een gevoel is van: deze wet gaat in deze vorm niet door", zegt de voorman van de kleinste regeringspartij tegen het ANP. De Tweede Kamer moet zich nog buigen over de wet, die het kabinet veel bevoegdheden geeft. Deskundigen op het gebied van staatsrecht, maar ook bijvoorbeeld de ombudsman hebben kritiek geuit op het wetsvoorstel, dat de coronamaatregelen voorziet van een wettelijke basis.

13.00

Liefhebbers van Hans Teeuwen kunnen zaterdagavond hun lol op. Vanaf 22.05 uur is op NPO3 zijn eenmalige, thuis in Amsterdam opgenomen, coronavoorstelling te zien. In 'Smerige Spelletjes' speelt de in Budel geboren cabaretier een gefrustreerde artiest die noodgedwongen thuiszit en daar langzaam krankzinnig wordt.

11.00

De KNVB is verbaasd over uitlatingen van minister Martin van Rijn. De minister voor Medische Zorg en Sport zei vrijdagavond in het tv-programma Beau op RTL4 dat het de beslissing van de voetbalbond was om het seizoen al in april te beëindigen en de competities niet uit te spelen. De KNVB benadrukt dat het kabinet de coronamaatregelen bepaalt, voor alle sectoren en dus ook voor het voetbal. De KNVB volgde ook in dit geval de beslissing van het kabinet. De bond hoopt overigens dat er al in augustus normaal getraind mag worden en dat er vanaf die maand ook oefenwedstrijden mogelijk zijn.

9.20

De ruimte om maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verder te versoepelen, is bijna op. Bovendien is het van belang dit virus in bedwang te blijven houden. Dat zegt Jacco Wallinga van gezondheidsinstituut RIVM tegen de NOS. De afgelopen dagen klonk uit diverse sectoren, waaronder de horeca, de wens om de regels verder te versoepelen. Mensen vinden het steeds lastiger anderhalve meter afstand te houden.

8.50

Breda en Den Bosch maken zich op voor een demonstratie tegen racisme. In beide steden worden deze zaterdagmiddag vanaf twee uur duizenden betogers verwacht. In de Baroniestad vindt het zogeheten solidariteitsprotest plaats op het Chasséveld. Burgemeester Jack Mikkers heeft de Pettelaarse Schans aangewezen als de plek in Den Bosch waar veilig en verantwoord kan worden gedemonstreerd. In beide steden wordt rekening gehouden met de coronarichtlijnen, zo beloven de organisatoren. Aanleiding voor de betogingen is de gewelddadige dood van de donkere Amerikaan Georg Floyd door blanke agenten.

8.00

Het kan weer: logeren bij de boswachter. Bijna alle kampeerterreinen van Staatsbosbeheer zijn vanaf vrijdag 19 juni weer beschikbaar voor campers, caravans, tenten en vouwwagens. Dit geldt in ieder geval voor De Vlagberg in Sint Anthonis en de camping in het Leenderbos, bij Leende. Mensen die hiervan gebruik willen maken, hoeven geen eigen sanitaire voorzieningen mee te nemen.

5.00

Als Nederland actiever dan nu het coronavirus bestrijdt, scheelt dat de komende twee jaar 123 miljard euro. Dit meldt Trouw op basis van een onderzoeksrapport van KPMG en de VU in Amsterdam, dat zaterdag verschijnt. De strategie van 'indammen' vereist actievere maatregelen. Zo moet het test- en traceerprogramma veel intensiever en zou er op drukke plaatsen een draagplicht moeten komen voor speciale mondkapjes. Deze maatregelen betekenen winst voor de volksgezondheid en daarmee ook voor de economie, is de boodschap van het rapport.

23.40

"Wanneer je als kerk wil gaan samenzitten, dan kun je beter een Boeing afhuren." Gert-Jan Segers, de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, zei dit vrijdagavond in het tv-programma Op1. Hij zet vraagtekens bij de coronamaatregelen in de luchtvaart. Segers vertelde verder alle vertrouwen te hebben in Carola Schouten, partijgenoot en minister van Landbouw. Volgens Segers is de Brabantse boerendochter met de agrarische sector goed bezig om bijvoorbeeld de varkenssector aan te pakken. De oplossing van het stikstofprobleem zal er een van de lange adem worden.

23.15

Er hebben zich al meer dan tienduizend mensen gemeld voor de coronaconcerten van Guus Meeuwis in Club Zoveel in Tilburg. De zanger was vrijdagavond te gast in Beau, de talkshow van Beau van Ervens Dorens op RTL4. Per avond zijn vanaf 1 juli steeds honderd fans welkom in 013 Poppodium, dat voor de gelegenheid wordt omgedoopt in Club Zoveel. Deze naam is weer afgeleid van het nieuwste album van de Tilburgse zanger, dat over ruim een maand uitkomt: 'Deel Zoveel.' Een kaartje voor een 'avondje Club Zoveel' kost overigens 55 euro. Als er geen coronacrisis was geweest, dan had Meeuwis vrijdagavond een begin gemaakt met de vijftiende editie van zijn Groots met een zachte G-concerten in het Philips Stadion in Eindhoven.