Coronanieuws: historische krimp Nederlandse economie

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

De hoofdpunten:

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal historisch hard getroffen door de coronacrisis.

Bergen op Zoom voert geen mondkapjesplicht in, wel worden deze maand evenementen geschrapt.

Het aantal coronapatiënten in Nederlands ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Het aantal patiënten op een intensive care daalde.

09.52

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal hard getroffen door de coronacrisis. Het bruto binnenlands product was in die periode 8,5 procent lager dan het kwartaal ervoor, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste berekening. Een dergelijke krimp is volgens het statistiekbureau niet eerder gemeten.

De krimp in Nederland was wel kleiner dan gemiddeld in de eurozone en in de ons omringende landen als Duitsland, het Groot-Brittannië en België.

09.35

Nederlandse huishoudens hebben in juni nog altijd fors minder uitgegeven dan een jaar eerder. De bestedingen lagen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 7 procent lager dan in juni 2019. Die daling was wel minder dan in april en mei, maar nog altijd de op twee na grootste ooit gemeten. Vooral aan diensten gaven we minder uit.

09.03

De gemeente Halderberge wijst vakantiegangers nog eens op de website Nederlandwereldwijd.nl. Ga wijs op reis is het devies.

08.16

De Franse regering heeft Parijs en het Bouches-du-Rhône-gebied rond Marseille aan de Middellandse Zeekust uitgeroepen tot 'rode' zones met een hoog risico op coronavirusinfecties. Het regeringsbesluit is vrijdag gepubliceerd. De maatregel volgt op een sterke toename van coronabesmettingen in de afgelopen twee weken.

08.10

De Volksbank heeft net als andere banken extra geld apart gezet voor leningen die mogelijk niet terugbetaald worden vanwege de coronacrisis. Daardoor ging de winst van het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank flink omlaag, zo viel vrijdag op te maken uit een tussentijds handelsbericht.

06.33

De NS meldt een nettoverlies van 185 miljoen euro in de eerste helft van 2020. Zonder de financiële steunmaatregelen van de overheid vanwege de coronacrisis zou het spoorbedrijf zelfs meer dan een miljard euro verlies hebben geleden. De omzet daalde zonder steunmaatregelen van de overheid in het eerste half jaar met 900 miljoen euro. De Nederlandse ov-sector gaat het volgens president-directeur Roger van Boxtel niet redden zonder verdere steun.

03.30

De Nederlandse economie is door de coronacrisis waarschijnlijk hard gekrompen in het tweede kwartaal. Hoe sterk de economische neergang precies uitpakte, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdagochtend bekend. De afgelopen tijd bracht het statistiekbureau al diverse maandcijfers naar buiten, die wezen op de fors verslechterde economische situatie.

03.30

Jongeren die op camping Appelhof verblijven, andere toeristen en inwoners van Terschelling kunnen zich ook vrijdag laten testen op het coronavirus. Ze kunnen daarvoor, zonder afspraak, tussen negen uur en halftwaalf 's ochtends terecht bij een kerkgebouw in het dorp Midsland. Daarna gaan de monsters met de veerboot naar het vasteland. In de loop van vrijdagavond moeten de geteste mensen horen of ze het coronavirus onder de leden hebben.

00.01

De negatieve gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt worden pijnlijk zichtbaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat in het tweede kwartaal van het jaar 322.000 banen zijn verdwenen. "Een ongekende afname", concludeert het statistiekbureau, dat ook melding maakt van een fors opgelopen werkloosheid.

