Coronanieuws: historische krimp Nederlandse economie, 636 nieuwe besmettingen

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

De hoofdpunten:

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal historisch hard getroffen door de coronacrisis.

Het RIVM meldt landelijk 636 nieuwe besmettingen, waarvan 71 in Brabant.

Bergen op Zoom voert geen mondkapjesplicht in, wel worden deze maand evenementen geschrapt.

Het aantal coronapatiënten in Nederlands ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Het aantal patiënten op een intensive care daalde.

16.54

Premier Rutte zou er zelf niet voor kiezen om bovenop de eenmalige zorgbonus van duizend euro ook de zorgsalarissen structureel te verhogen, zei hij tijdens zijn persconferentie. "Als premier moet ik in tijden van economische krimp afwegen hoe de zorgsector groeit ten opzichte van andere sectoren. En die groeit gemiddeld meer dan andere."

Volgens de premier is de salarisstijging in de zorg gekoppeld aan de gemiddelde salarisstijgingen in het bedrijfsleven. Daardoor stegen sommige salarissen in de zorg dit jaar met 5 procent. Voor onder meer het onderwijs of de politie geldt dit niet.

"Ik gun iedereen ontwikkeling, maar er zijn veel andere wensen." Daarnaast houdt hij rekening met economische krimp tussen de 4 en 6 procent over heel 2020, waardoor de ruimte beperkt is.

16.44

Premier Mark Rutte blijft een voorstander van een verplichte quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een met corona besmet persoon. Dat zei hij vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie.

"We weten dat een behoorlijk aantal mensen dat uit dat bron- en contactonderzoek naar voren komt ook waarschijnlijk is besmet. Dan vind ik het niet zo raar om te zeggen 'thuisblijven, en dat is niet een verzoek maar een plicht'."

Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf deze week aan nu niet zo'n quarantaineplicht voor deze groep te willen. Daarop trapte het kabinet op de rem.

16.23

De handhaving en controle op feest- en horecalocaties in Amsterdam wordt aangescherpt, omdat het aantal coronabesmettingen in de hoofdstad flink toeneemt. Dat besloot de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vrijdag. De veiligheidsregio gaat onder andere meer controles in burger uitvoeren.

Ook zal bij constatering van feestende en dansende groepen direct een last onder bestuursdwang worden opgelegd en de locatie direct worden gesloten voor een periode van vier weken, meldt de veiligheidsregio.

Veel horecagelegenheden volgen de coronamaatregelen goed op, maar er zijn ook signalen dat sommige horecaondernemers zeer bewust de regels overtreden. "Dat doen zij bijvoorbeeld door telefoons te laten inleveren, gasten te vragen hun telefooncameras af te laten plakken of hun publiek te waarschuwen te gaan zitten als handhaving langskomt", aldus de veiligheidsregio.

16.18

Op de intensive cares liggen 38 mensen met het coronavirus, 7 meer dan op donderdag. Het is het hoogste aantal sinds 26 juni.

Op 31 juli behandelden de ic's 19 coronapatiënten. Het aantal is in exact twee weken tijd dus verdubbeld. Dat past bij de recente stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde van 127 naar 120. Dat is op donderdag na het hoogste aantal in anderhalve maand tijd. Het totaalaantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bleef 158.

16.05

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verscherpt het reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk. Dat wordt zaterdag aangepast van geel (let op: veiligheidsrisicos) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Het Verenigd Koninkrijk heeft zelf besloten per zaterdag opnieuw reisbeperkingen in te stellen voor reizigers uit Nederland. Alleen aantoonbaar noodzakelijk (weg)verkeer wordt toegelaten. Ook geldt een strikte thuisquarantaine van 14 dagen bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk voor reizigers die uit Nederland komen.

Mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk terugkeren in Nederland hoeven niet in thuisquarantaine te gaan. Er is geen verhoogd risico op de toename van coronabesmettingen vanuit dit land voor Nederland.

15.35

Ongeveer driehonderd mensen hebben zich vrijdag op Terschelling laten testen op het coronavirus. Ze kwamen daarvoor naar een speciale testlocatie in een kerk in het dorp Midsland, niet ver van de populaire jongerencamping Appelhof. Het gaat volgens de Friese GGD vooral om jongeren.

Op Terschelling leeft het virus op. Zeker acht jongeren die op de camping zijn geweest, hebben het virus opgelopen.

14.44

Het RIVM meldt landelijk 636 nieuwe besmettingen. Dat is een stijging ten opzichte van donderdag toen er 577 nieuwe besmettingen waren. Ook zijn elf nieuwe ziekenhuisopnames en twee doden gemeld. Dat waren er gisteren zes, respectievelijk vier.

Voor onze provincie meldt het RIVM 71 nieuwe besmettingen, ten opzichte van 51 donderdag.

14.37

De laatste beslissende wedstrijden van de Euro Hockey League (EHL) die in oktober in Amsterdam gespeeld hadden moeten worden, zijn als gevolg van de coronacrisis geschrapt. De finaleronde waarin de beste acht teams bij de mannen en de vrouwen om de titel strijden, stond eerder voor het paasweekeinde op de agenda maar moest toen al verplaatst worden wegens de uitbraak van het virus.

14.13

De politie heeft in Hengelo een 56-jarige man uit Enschede aangehouden die mensen zou hebben lastiggevallen en die met een broodmes op een motoragent was afgerend. Na zijn aanhouding bespuugde hij enkele politiemedewerkers en riep daarbij 'corona, corona'.

De agenten herkenden de man als een inwoner van Enschede die vaker bij incidenten was betrokken. Ze hielden hem aan. Tijdens de rit in een politieauto, naar het cellencomplex in Borne werd de man opnieuw agressief. Hij zou een agente hebben getrapt en zou haar collega's hebben bespuugd. De man is opgesloten. Agenten doen aangifte tegen de man van belediging, bedreiging en zware mishandeling.

12.19

Dat KLM fors ingrijpt om de coronacrisis door te komen is 'onvermijdelijk', vindt minister Wopke Hoekstra van Financiën. De manier waarop dat gebeurt, laat hij aan het bedrijf zelf. De overheid schoot de KLM eerder te hulp met miljarden aan leningen en garantstellingen, op voorwaarde dat de luchtvaartmaatschappij de kosten flink omlaag brengt.

KLM nam eerder deze week eenzijdig het besluit een eerder afgesproken loonsverhoging uit te stellen. De vakbonden zijn daar woedend over. Hoekstra wil in het conflict geen stelling nemen maar wijst er wel op dat KLM momenteel sterk afhankelijk is van de geboden staatssteun. "Anders was het gewoon potentieel einde verhaal", waarschuwt hij.

11.45

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaat praten met de Nederlandse Spoorwegen (NS) over de aanvullende steun die het spoorbedrijf nodig zegt te hebben om ook volgend jaar de coronacrisis te kunnen weerstaan. "Daar zullen wij uiteraard met de NS over in gesprek gaan", aldus de bewindsman.

Hoekstra wijst erop dat voor de NS en andere vervoerders eerder al een 'fors steunpakket' is opgetuigd. "Juist omdat het zo belangrijk is dat die infrastructuur op poten blijft, omdat daar natuurlijk een heleboel mensen van afhankelijk zijn voor hun werk."

11.42

Onderwijsminister Arie Slob vindt niet dat scholen te laat zijn met het op orde brengen van hun ventilatie. Maandag gaan scholen in Noord-Nederland weer open, maar volgens Slob is er voor scholen nu nog de ruimte om 'in alle rust' hun ventilatie te controleren.

11.42

De passagiersstroom op vliegveld Schiphol is nog lang niet terug op het niveau van vorig jaar. Vorige maand vlogen 1,34 miljoen reizigers van en naar de luchthaven. Dat is een daling van 80 procent op jaarbasis. In 2019 was juli goed voor 6,7 miljoen passagiers.

In juni was er nog sprake van een daling op jaarbasis van 93 procent. Het aantal passagiers is in juli vergeleken met die maand dan ook bijna verdrievoudigd. De start van het vakantieseizoen in Nederland leidde er volgens Schiphol toe dat er een relatieve opleving was van reizigers naar traditioneel populaire vakantiebestemmingen als Frankrijk en Spanje. Het intercontinentale passagiersverkeer is nog steeds bijna opgedroogd. Het aantal reizigers naar landen als China en de Verenigde Staten is zo'n 90 procent lager op jaarbasis.

11.36

Het ongekende verlies van meer dan 300.000 banen in het afgelopen kwartaal is 'natuurlijk heel slecht nieuws voor alle families die het overkomt', zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën). Maar het komt volgens hem niet als een verrassing. "We hebben te maken met de grootste economische dip sinds de Tweede Wereldoorlog."

"Dit zijn slechte cijfers", zegt Hoekstra. "En ga er maar vanuit dat we echt nog een lastige fase voor de boeg hebben." De minister heeft tegelijkertijd wel de hoop dat de cijfers over de afgelopen zomer 'in een aantal sectoren ook weer positief nieuws laten zien'.

11.33

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in België is sinds begin deze week sterk toegenomen. In driekwart van de gevallen betrof het bewoners van verzorgingstehuizen. De hittegolf van de afgelopen dagen heeft waarschijnlijk wel een rol gespeeld.

Vorige week stierven in België gemiddeld twee tot drie mensen per dag aan het coronovirus. Maar maandag waren het er elf, dinsdag dertien en woensdag negen, zei viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano vrijdag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. Hoewel de groei van het aantal besmettingen landelijk gezien afvlakt, melden zich in België meer coronapatiënten bij ziekenhuizen.

11.11

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) wil 'blijven knokken' voor hogere zorgsalarissen, maar benadrukt dat de ruimte hiervoor 'krap' is. Vanwege de grote economische krimp moeten er 'keuzes in schaarste' gemaakt worden, zei Van Ark voorafgaand aan de ministerraad.

"Waardering voor zorgpersoneel is het belangrijkste. Maar die waardering is natuurlijk ook financieel." De minister wil verder inzetten op doorgroeimogelijkheden voor zorgpersoneel en het makkelijker maken om een opleiding naast het werk in de zorg te volgen.

11.10

De GGD Rotterdam-Rijnmond had eerder en vooral duidelijker aan de bel kunnen trekken als de dienst al eind juli problemen voorzag bij het bron- en contactonderzoek bij met corona besmette personen. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge.

De waarschuwing stond wel als bijzin in een memo dat zijn ministerie destijds ontving. "Dat signaal is toen niet opgepikt", erkent de bewindsman. "Dat is jammer want dat had ik graag wél geweten."

09.52

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal hard getroffen door de coronacrisis. Het bruto binnenlands product was in die periode 8,5 procent lager dan het kwartaal ervoor, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste berekening. Een dergelijke krimp is volgens het statistiekbureau niet eerder gemeten.

De krimp in Nederland was wel kleiner dan gemiddeld in de eurozone en in de ons omringende landen als Duitsland, het Groot-Brittannië en België.

09.35

Nederlandse huishoudens hebben in juni nog altijd fors minder uitgegeven dan een jaar eerder. De bestedingen lagen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 7 procent lager dan in juni 2019. Die daling was wel minder dan in april en mei, maar nog altijd de op twee na grootste ooit gemeten. Vooral aan diensten gaven we minder uit.

09.03

De gemeente Halderberge wijst vakantiegangers nog eens op de website Nederlandwereldwijd.nl. Ga wijs op reis is het devies.

08.16

De Franse regering heeft Parijs en het Bouches-du-Rhône-gebied rond Marseille aan de Middellandse Zeekust uitgeroepen tot 'rode' zones met een hoog risico op coronavirusinfecties. Het regeringsbesluit is vrijdag gepubliceerd. De maatregel volgt op een sterke toename van coronabesmettingen in de afgelopen twee weken.

08.10

De Volksbank heeft net als andere banken extra geld apart gezet voor leningen die mogelijk niet terugbetaald worden vanwege de coronacrisis. Daardoor ging de winst van het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank flink omlaag, zo viel vrijdag op te maken uit een tussentijds handelsbericht.

06.33

De NS meldt een nettoverlies van 185 miljoen euro in de eerste helft van 2020. Zonder de financiële steunmaatregelen van de overheid vanwege de coronacrisis zou het spoorbedrijf zelfs meer dan een miljard euro verlies hebben geleden. De omzet daalde zonder steunmaatregelen van de overheid in het eerste half jaar met 900 miljoen euro. De Nederlandse ov-sector gaat het volgens president-directeur Roger van Boxtel niet redden zonder verdere steun.

03.30

De Nederlandse economie is door de coronacrisis waarschijnlijk hard gekrompen in het tweede kwartaal. Hoe sterk de economische neergang precies uitpakte, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdagochtend bekend. De afgelopen tijd bracht het statistiekbureau al diverse maandcijfers naar buiten, die wezen op de fors verslechterde economische situatie.

03.30

Jongeren die op camping Appelhof verblijven, andere toeristen en inwoners van Terschelling kunnen zich ook vrijdag laten testen op het coronavirus. Ze kunnen daarvoor, zonder afspraak, tussen negen uur en halftwaalf 's ochtends terecht bij een kerkgebouw in het dorp Midsland. Daarna gaan de monsters met de veerboot naar het vasteland. In de loop van vrijdagavond moeten de geteste mensen horen of ze het coronavirus onder de leden hebben.

00.01

De negatieve gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt worden pijnlijk zichtbaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat in het tweede kwartaal van het jaar 322.000 banen zijn verdwenen. "Een ongekende afname", concludeert het statistiekbureau, dat ook melding maakt van een fors opgelopen werkloosheid.

