Coronanieuws: NS hard getroffen door coronacrisis: zonder overheidssteun een miljard verlies

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

06.33 De NS meldt een nettoverlies van 185 miljoen euro in de eerste helft van 2020. Zonder de financiële steunmaatregelen van de overheid vanwege de coronacrisis zou het spoorbedrijf zelfs meer dan een miljard euro verlies hebben geleden. De omzet daalde zonder steunmaatregelen van de overheid in het eerste half jaar met negenhonderd miljoen euro. De Nederlandse ov-sector gaat het volgens president-directeur Roger van Boxtel niet redden zonder verdere steun.

03.30 De Nederlandse economie is door de coronacrisis waarschijnlijk hard gekrompen in het tweede kwartaal. Hoe sterk de economische neergang precies uitpakte, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdagochtend bekend. De afgelopen tijd bracht het statistiekbureau al diverse maandcijfers naar buiten, die wezen op de fors verslechterde economische situatie.

Jongeren die op camping Appelhof verblijven, andere toeristen en inwoners van Terschelling kunnen zich ook vrijdag laten testen op het coronavirus. Ze kunnen daarvoor, zonder afspraak, tussen negen uur en halftwaalf 's ochtends terecht bij een kerkgebouw in het dorp Midsland. Daarna gaan de monsters met de veerboot naar het vasteland. In de loop van vrijdagavond moeten de geteste mensen horen of ze het coronavirus onder de leden hebben.