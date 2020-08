Coronanieuws: opnieuw lichte stijging in aantal besmettingen

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Vier medewerkers van het Hema-filiaal in het centrum van Tilburg zijn vorige week al uit voorzorg naar huis gestuurd.

Vanwege vier coronabesmettingen bij tegenstander ADO Den Haag is het oefenduel NAC-ADO zaterdagmiddag afgelast.

Het ministerie en de GGD wisten op 15 mei al dat de bron- en contactonderzoeken veel meer tijd in beslag nemen dan in het opschalingsplan stond.

De verplichte zelfisolatie voor mensen die vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk reizen, is afgelopen nacht om vijf uur ingegaan.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

17.35

Een aangepast reisadvies of niet, Belgen komen toch lekker shoppen in Breda. Tijdens een rondje over de parkeerplaats bij de meubelboulevard in Breda telde Omroep Brabant al zo’n vijftig Belgische nummerborden.

16.40

Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies aan voor negen nieuwe gebieden. Vanaf middernacht geldt code oranje voor onder meer Brussel, Parijs, Madrid, Marseille en omgeving, Mallorca en Ibiza.

15.58

Vier medewerkers van het Hema-filiaal in het centrum van Tilburg zijn vorige week vrijdag al uit voorzorg naar huis gestuurd. Ook werd de winkel toen al een keer ontsmet. Afgelopen vrijdag kwam naar buiten dat zeven medewerkers van het filiaal in het centrum besmet geraakt met het coronavirus. Zeventien andere personeelsleden met wie zij nauw contact hebben gehad, zitten in thuisquarantaine.

15.10

In de afgelopen 24 uur zijn 655 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren waren dat er 636, eergisteren 577. Het totaal van de afgelopen zeven dagen bedraagt 4508 positief geteste personen, in de zeven dagen daarvoor waren dat er 3255. Dit blijkt uit open data van het RIVM.

12.56

De oefenwedstrijd tussen NAC Breda en ADO Den Haag gaat zaterdagmiddag niet door. Bij ADO Den Haag zijn vier coronabesmettingen vastgesteld. Eerder werd er ook al een streep gezet door het oefenduel dat NAC zou spelen tegen FC Dordrecht. Ook toen vanwege coronaverdenkingen.

Wachten op privacy instellingen...

09.41

Patiënten met een hartinfarct of hartfalen werden onterecht in quarantaine gezet omdat huisartsen dachten dat ze corona hadden. Dit leverde soms levensgevaarlijke situaties op, zoals een hartstilstand. Dit meldt RTL Nieuws op basis van interviews door de onderzoeksredactie met deskundigen en meerdere patiënten. Symptomen van een hartinfarct, zoals benauwdheid, lijken soms op corona en dat leverde soms verwarring op.

08.01

Het ministerie van Volksgezondheid en de GGD wisten op 15 mei dat de bron- en contactonderzoeken veel meer tijd in beslag nemen dan in het opschalingsplan stond dat diezelfde dag was gepresenteerd. Het moest gemiddeld acht uur zijn, en niet vijf uur zoals in het plan stond. meldt de NOS. De onderzoeken kosten dus zestig procent meer tijd, maar er is er geen actie ondernomen om meer werknemers op te leiden.

05.15

Is geloven in samenzweringen een asymptomatisch bijverschijnsel van het coronavirus? Ze zijn duidelijk hoorbaar in de samenleving: mensen die denken dat er opzet in het spel is, dat het virus onderdeel is van een complot tegen de mensheid. Volgens onderzoeksbureau Kieskompas gelooft tien procent van de bijna achtduizend ondervraagde mensen dat er rond corona vieze spelletjes worden gespeeld. Vooral de aanhang van rechtse partijen denkt in complotten.

03.30

De verplichte zelfisolatie voor mensen die vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk reizen startte afgelopen nacht om vijf uur. Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt volgens de Britse regering te snel op, waardoor reizigers vanuit Nederland een te groot risico vormen.

03.23

Nu een vaccin er in 2020 niet lijkt te gaan komen, wacht Nederland een 'heel taai najaar', vrezen experts. Dat is te lezen in het AD. Waar eerst gehoopt werd dat Nederland eind dit jaar over het coronavaccin van AstraZeneca zou beschikken, lijkt dat geen haalbare kaart meer. Minister Hugo de Jonge sprak kort geleden ineens over een vaccin 'in de eerste maanden van 2021'. Ook volgens deskundigen heeft het geen zin om op een vaccin in 2020 te hopen.