Coronanieuws: vanavond weer een persconferentie, iets minder besmettingen dan vorige week

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

De hoofdpunten:

Outbreak Management Team wil tien dagen quarantaine in plaats van veertien.

Het kabinet besluit dinsdag welke extra maatregelen nodig zijn om het oplopende aantal besmettingen terug te dringen.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdagavond om 19.00 uur een persconferentie.

14.30

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Bergen op Zoom is licht afgenomen ten opzichte van vorige week. Toen was de gemeente de 'grootste coronagemeente' in het land. Volgens de nieuwe cijfers van het RIVM zijn er de afgelopen twee weken 139 besmettingen gemeld. Dat is minder dan de 163 die vorige week gemeld werden. Maandag gaf de gemeente al aan in de cijfers terug te zien dat de besmettingen aan het afnemen waren en dat de getroffen maatregelen leken te werken.

14.22

De afgelopen week zijn er volgens de nieuwe wekelijkse cijfers van het RIVM 4013 nieuwe coronagevallen gemeld. Daarmee is er sprake van een lichte daling ten opzichte van vorige week: toen waren het er 4036. Zestien mensen zijn in de afgelopen week overleden aan het coronavirus. Dat waren een week eerder negen, en de week daarvoor zes. Verder werden vijftig mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege een besmetting, tegen 38 in de week ervoor en 44 nog een week eerder.

13.30

Vakbond FNV vindt dat de overheid met een speciale regeling moet komen om de evenementensector te helpen. Door de komst van het coronavirus zijn er in geen maanden beurzen meer georganiseerd. FNV zegt dat zonder steun van de regering, tienduizenden mensen hun baan gaan verliezen.

Volgens de vakbond is de evenementenbranche goed voor 100.000 werkplekken en draait de sector een jaaromzet van 7,4 miljard euro.

13.00

Mensen die mogelijk in contact zijn geweest met iemand die is besmet met corona, moeten voortaan tien dagen in quarantaine in plaats van veertien dagen. Dat staat in een nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat is besproken in het veiligheidsberaad.

Het OMT zou geen voorstander zijn van de verplichte quarantaine, zoals het kabinet van plan is. Dat meldt RTL Nieuws.

10.45

De burgemeester van de gemeente Bernheze doet een oproep aan iedereen binnen haar gemeente: verslap niet en hou je aan de regels. Burgemeester Marieke Moorman maakt zich zorgen om het toenemend aantal coronabesmettingen. Naast de inwoners van haar gemeente doet ze ook een beroep op de horeca en supermarkten. 'Neem uw verantwoordelijkheid', zegt ze in een persbericht.

08.10

De badplaats Zandvoort is een nieuwe brandhaard voor het coronavirus aan het worden. In de afgelopen week zijn daar 24 nieuwe gevallen ontdekt, een toename van 52 procent. Daarmee is Zandvoort een van de snelste stijgers in de gemeentelijke cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een oorzaak daarvan is niet duidelijk.

Andere stijgers Maassluis (19,5 procent stijging), Diemen (ruim 19 procent) en Almere (18 procent). In absolute aantallen zijn de afgelopen week de meeste nieuwe gevallen vastgesteld in Amsterdam. De hoofdstad registreerde 734 nieuwe besmettingen. In Rotterdam kwamen er 606 bevestigde gevallen bij. In de top van de Nederlandse ranglijst staan onder meer ook Breda, Bergen op Zoom en Tilburg.

Bergen op Zoom was de afgelopen weken een grote brandhaard, maar daar breidt het virus zich steeds minder snel uit. In de afgelopen dagen zijn er slechts een paar gevallen vastgesteld. Burgemeester Frank Petter concludeert dat de strengere maatregelen die zijn ingevoerd positief uitpakken.

08.10

De PvdA bepleit voor 50 miljard euro aan investeringen als antwoord op de coronacrisis. Een deel van dat geld wil de partij uitgeven aan het bestrijden van het virus en het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe besmettingen. Verder moeten er wat de partij betreft vele miljoenen euro's worden besteed aan onder meer het verbeteren van de infrastructuur, het onderwijs en woningbouw.

"De recente cijfers van het CBS en CPB laten zien dat de werkloosheid gierend oploopt. De werkgelegenheid nam in het tweede kwartaal af met 322.000 mensen. Honderdduizenden mensen dreigen als we niks doen de komende tijd hun baan te verliezen", stelt de PvdA in haar plan.

De PvdA wil daarom onder meer dat er 10 miljard euro in een nieuw noodpakket wordt gestopt. Daarvan zou een deel naar de gemeenten moeten gaan, waarvan er velen financieel in de knel zitten.

07.25

Viroloog Ab Osterhaus hoopt dat premier Rutte en 'coronaminister' De Jonge vanavond in de persconferentie komen met een pakket aan maatregelen waarmee het reporoductiegetal (R) weer onder de '1' zal komen. Dit getal 'R' staat voor het gemiddeld aantal mensen dat iemand met COVID-19 besmet. Komt het getal onder de 1 dan dooft het virus langzaam uit.

In het programma Wakker! geeft de viroloog aan 'niet zo gauw tevreden te zijn'. "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden", zegt hij. Er moet wat hem betreft veel meer gebeuren dan alleen het belang benadrukken van het anderhalve meter afstand houden. Osterhaus pleit voor het breder gebruik van mondkapjes en het inzetten op ventilatie: 'Ook al is het bewijs er niet altijd helemaal.' Daarbij is hij vooral voor campagnes richting jongeren.

"Feestjes die gehouden worden zijn echt de bronnen voor verspreiding. Waar je eerst een paar kleine pieken zag, zie je het nu echt over heel het land verspreiden." Ook op scholen, die maandag in onze provincie weer beginnen, ziet hij graag dat leerlingen mondkapjes zouden dragen. "Wat is het alternatief?", vraagt hij zich af. "Als we het niet doen, gaan die scholen weer dicht." We moeten volgens de viroloog alles op alles zetten om een nieuwe lockdown te voorkomen.

07.00

De markt voor televisiereclame is in Nederland hard geraakt door de coronacrisis. In de eerste zes maanden daalde de omzet met bijna een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt marketingorganisatie Screenforce op basis van onderzoek. Kijkcijfers laten een ander beeld zien. Volgens de onderzoekers keken Nederlanders in het eerste halfjaar gemiddeld 206 minuten per dag televisie. Vorig jaar was dat 194 minuten.

Deze stijging is, met uitzondering van de leeftijdscategorie 20 tot 34 jaar, in alle doelgroepen terug te zien. Het best bekeken programma van het afgelopen halfjaar was de extra uitzending van het Journaal op 23 maart, waarin het kabinet maatregelen aankondigde om het coronavirus te beteugelen. Die uitzending bereikte volgens Screenforce ruim 7,5 miljoen mensen.

03.40

Scholieren op de middelbare school zouden verplicht een meter afstand van elkaar moeten houden om te voorkomen dat ze het coronavirus verspreiden. Dat zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team (OMT), tegen het AD.

03.30

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag weer bekend bij hoeveel mensen het coronavirus in de afgelopen week is vastgesteld. Vorige week meldde het instituut iets meer dan 4000 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal in lange tijd. In de zes dagen daarna zijn iets meer dan 3500 gevallen geregistreerd, dus het weekcijfer kan op ongeveer hetzelfde niveau uitkomen.

Op maandag steeg het aantal coronagevallen met 482 ten opzichte van zondag. Dat was de laagste toename in een etmaal in bijna twee weken tijd.

03.30 Persconferentie

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdagavond om 19.00 uur een persconferentie over het coronavirus. Het is de tweede persconferentie over corona in twee weken. Daarvoor was de laatste persconferentie op 24 juni.

Twee weken geleden kwam het kabinet vervroegd terug van reces omdat het aantal coronabesmettingen snel opliep. Rutte zei toen tijdens de persconferentie dat het virus bezig was met 'een gevaarlijke opmars'. Er kwamen nieuwe maatregelen, waaronder het sluiten voor twee weken van horeca en pretparken als blijkt dat er iemand besmet is geraakt.

00.00 Extra maatregelen

Het kabinet besluit dinsdag welke extra maatregelen nodig zijn om het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen. 'Coronaminister' Hugo de Jonge zei maandagavond laat na overleg met de veiligheidsregio's dat stappen nodig zijn om een tweede coronagolf nog voor te zijn. Het gaat om landelijke maatregelen, maar ook regionale.

"We moeten wegblijven bij een nieuwe of een gedeeltelijke lockdown", zei De Jonge. Hij wilde niet vooruitlopen op de maatregelen, omdat daarover nog een besluit moet worden genomen.