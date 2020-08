Coronanieuws: vanavond weer een persconferentie van premier Rutte en 'coronaminister' De Jonge

De vorige persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge (foto: ANP/Remko de Waal). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment achttien coronapatiënten opgenomen, vijf bevinden zich op de ic.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 165 patiënten wegens het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 1 juli.

Het kabinet besluit dinsdag welke extra maatregelen nodig zijn om het oplopende aantal besmettingen terug te dringen.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdagavond om 19.00 uur een persconferentie.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

07.00

De markt voor televisiereclame is in Nederland hard geraakt door de coronacrisis. In de eerste zes maanden daalde de omzet met bijna een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt marketingorganisatie Screenforce op basis van onderzoek. Kijkcijfers laten een ander beeld zien. Volgens de onderzoekers keken Nederlanders in het eerste halfjaar gemiddeld 206 minuten per dag televisie. Vorig jaar was dat 194 minuten.

Deze stijging is, met uitzondering van de leeftijdscategorie 20 tot 34 jaar, in alle doelgroepen terug te zien. Het best bekeken programma van het afgelopen halfjaar was de extra uitzending van het Journaal op 23 maart, waarin het kabinet maatregelen aankondigde om het coronavirus te beteugelen. Die uitzending bereikte volgens Screenforce ruim 7,5 miljoen mensen.

03.40

Scholieren op de middelbare school zouden verplicht een meter afstand van elkaar moeten houden om te voorkomen dat ze het coronavirus verspreiden. Dat zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team (OMT), tegen het AD.

03.30

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag weer bekend bij hoeveel mensen het coronavirus in de afgelopen week is vastgesteld. Vorige week meldde het instituut iets meer dan 4000 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal in lange tijd. In de zes dagen daarna zijn iets meer dan 3500 gevallen geregistreerd, dus het weekcijfer kan op ongeveer hetzelfde niveau uitkomen.

Op maandag steeg het aantal coronagevallen met 482 ten opzichte van zondag. Dat was de laagste toename in een etmaal in bijna twee weken tijd.

03.30

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdagavond om 19.00 uur een persconferentie over het coronavirus. Het is de tweede persconferentie over corona in twee weken. Daarvoor was de laatste persconferentie op 24 juni.

Twee weken geleden kwam het kabinet vervroegd terug van reces omdat het aantal coronabesmettingen snel opliep. Rutte zei toen tijdens de persconferentie dat het virus bezig was met 'een gevaarlijke opmars'. Er kwamen nieuwe maatregelen, waaronder het sluiten voor twee weken van horeca en pretparken als blijkt dat er iemand besmet is geraakt.

00.00

Het kabinet besluit dinsdag welke extra maatregelen nodig zijn om het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen. 'Coronaminister' Hugo de Jonge zei maandagavond laat na overleg met de veiligheidsregio's dat stappen nodig zijn om een tweede coronagolf nog voor te zijn. Het gaat om landelijke maatregelen, maar ook regionale.

"We moeten wegblijven bij een nieuwe of een gedeeltelijke lockdown", zei De Jonge. Hij wilde niet vooruitlopen op de maatregelen, omdat daarover nog een besluit moet worden genomen.