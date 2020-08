Coronanieuws: hoogste aantal nieuwe coronagevallen in ruim een week

Een teststraat (foto: Omroep Brabant). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

De hoofdpunten:

Er zijn in de afgelopen 24 uur in heel Nederland 574 nieuwe besmettingen gemeld, waarvan 85 in Brabant

Er zijn opnieuw besmettingen vastgesteld op nertsenbedrijven, nu in Vlierden en De Rips.

Steeds meer mensen zonder klachten die kunnen duiden op het coronavirus, melden zich voor een coronatest.

Nu het coronavirus voorlopig nog wel even onder ons is, moeten ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid beter worden beschermd. Dat vinden sommige leden van het Outbreak Management Team.

18.35

In totaal zijn er nu op veertig nertsenbedrijven in ons land coronabesmettingen vastgesteld. Een eerder gemelde verdenking op een bedrijf in de gemeente Gennep (Limburg) is officieel bevestigd, meldt het ministerie van Volksgezondheid maandagmiddag.

Eerder maandag werd al bekend dat op twee nertsenfokkerijen het coronavirus is vastgesteld. Het gaat om een boerderij met 13.500 dieren in het Brabantse dorp Vlierden en een fokkerij met 5000 dieren in De Rips, ook in Noord-Brabant. De dieren worden zo snel mogelijk gedood. Het bedrijf in Ven-Zelderheide (gemeente Gennep), met 420 moederdieren, is het veertigste. Ook hier vertoonden nertsen verschijnselen.

17.45

Het reisadvies voor heel Spanje wordt aangescherpt, van geel naar oranje. Het nieuwe advies geldt ook voor de Canarische Eilanden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet zich daartoe genoodzaakt vanwege het oplopende aantal besmettingen in het populaire vakantieland. Ook delen van Frankrijk gaan op oranje, laat het ministerie weten. Het gaat daarbij om de regio's Sarthe, Hurault en Alpes-Maritimes.

Ook Monaco en de Schotse stad Aberdeen gaan op oranje. De nieuwe reisadviezen gelden vanaf dinsdag. "Op verschillende plaatsen in Europa neemt het aantal besmettingen met het coronavirus toe", aldus het ministerie. "Op advies van het RIVM wordt daarom het reisadvies voor deze Covid-19-risicogebieden aangepast. Alle niet-noodzakelijke reizen naar landen of gebieden met een oranje kleur in het reisadvies worden afgeraden."

16.40

Het aantal coronapatiënten is dus tussen zondagochtend en maandagochtend met 574 gestegen. Dat is de grootste toename sinds 15 augustus. In de afgelopen zeven dagen is het virus ruim 3600 keer vastgesteld. Op zondag meldde het coronadashboard van de overheid 457 nieuwe besmettingen, op zaterdag 508. Toch neemt het aantal nieuwe gevallen langzaam maar zeker af: op 15 augustus kwam het aantal nieuwe gevallen voor het laatst boven de 600 uit.

15.56

14.24 - 85 nieuwe besmettingen in Brabant

Er zijn in de afgelopen 24 uur in heel Nederland 574 nieuwe besmettingen gemeld, blijkt uit de cijfers van het coronadashboard die dagelijks bekend worden gemaakt. Zondag lag dit aantal nog op 457. Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is met vier gestegen, tegenover acht zondag. En in de afgelopen 24 uur zijn er twee nieuwe overledenen als gevolg van het coronavirus gemeld. Dat waren er zondag geen.

In Brabant zijn er in de voorbije 24 uur 85 nieuwe coronabesmettingen gemeld, tegenover 68 zondag. In onze provincie zijn er net als zondag geen nieuwe ziekenhuisopnames en geen overledenen gemeld.

14.18

Uitkeringsinstantie UWV heeft sinds begin juli bijna 1,5 miljard euro aan coronasteun uitgekeerd. In totaal deden 45.182 werkgevers een aanvraag voor loonsubsidies via de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0. Inmiddels hebben 40.506 van hen een voorschot ontvangen. Het kabinet hoopt met de noodregeling te voorkomen dat bedrijven failliet gaan.

De werkgevers die een aanvraag indienden, hebben samen 791.505 mensen in dienst. Het aantal aanvragen voor NOW 2.0 is aanzienlijk lager dan voor de eerste NOW-regeling. Via die regeling werd tot eind juni 8 miljard euro aan voorschotten uitbetaald aan werkgevers.

14.00

Vorige week, van 17 tot en met 23 augustus, hebben de GGD's iets meer dan 140.000 coronatests uitgevoerd. Dat is het hoogste aantal sinds 1 juni, de dag waarop elke Nederlander met klachten zich kon laten testen. In de week ervoor, van 10 tot en met 16 augustus, lag het aantal uitgevoerde tests rond de 100.000, net als in de weken daarvoor.

12.45

Vakbonden en de linkse oppositiepartijen gaan op zaterdag 5 september samen actievoeren voor hogere salarissen in de zorg. Vanwege de coronarisico's wordt het een onlineprotest. Het is een gezamenlijk initiatief van de vakbonden FNV, CNV en NU'91 en de politieke partijen GroenLinks, SP en PvdA. Ze hopen op 'de grootste onlinedemonstratie voor de zorg ooit'.

Het internetprotest wordt gevoerd onder de noemer #meerdanapplaus. Dat is ook de naam van de bijbehorende actiewebsite meerdanapplaus.nl.

12.20

Ouderenbond ANBO vindt dat in de coronabestrijding generaties niet tegen elkaar moeten worden opgezet. In het AD pleiten enkele leden van het Outbreak Management Team (OMT) er maandag voor om kwetsbare mensen beter te beschermen, bijvoorbeeld door ze een beperkt aantal vaste contactpersonen te laten hebben.

"Natuurlijk moeten kwetsbare mensen beschermd worden, bijvoorbeeld ouderen die in een verpleeghuis wonen. Maar het overgrote deel van de ouderen is vitaal, draagt bij aan de samenleving en moet dus niet in een gedwongen isolement worden geplaatst", stelt de bond.

11.50

Rioolwaterzuiveringsbedrijven waarschuwen voor overstromende riolen en tientallen miljoen euro's schade door mondkapjes en hygiënische doekjes die we massaal door de wc spoelen. Dit meldt BNR. Rioolwaterzuiveringsbedrijven roepen op om herbruikbare mondkapjes te gebruiken.

11.32

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag met het coronavirus in België is weer onder de 500 gedaald. Ook stabiliseert het aantal overlijdens door Covid-19, meldt het Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano.

Het is de achtste dag op rij dat de besmettingscijfers op nationaal niveau zijn gedaald, aldus viroloog Steven Van Gucht.

11.00 Reactie Willem-Alexander en Màxima op vakantiefoto

Dat koning Willem-Alexander en koningin Màxima op een zondag verschenen vakantiefoto minder dan 1,5 meter afstand van iemand houden, komt doordat ze daar "in de spontaniteit van het moment" niet goed op hebben gelet. "Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen", laten de koningin en koningin weten in een tweet van het Koninklijk Huis.

De foto werd genomen in een restaurant op het Griekse eiland Milos. Bijzonder detail: de koning draagt in zijn rechterhand een mondkapje. RTL Nieuws vond na onderzoek het restaurant waar de foto is genomen en nam contact op. Een medewerker van het restaurant bevestigde dat de koning en koningin afgelopen week in het restaurant waren en dat de man die met het paar op de foto staat, één van de eigenaren is.

10.35

Kleine wondjes leidden eerder dit jaar soms tot grote gevolgen, zoals het amputeren van een been. In de periode van de lockdown, afgelopen maart en april, kwam dit volgens vaatchirurg Lijckle van der Laan van het Amphia Ziekenhuis in Breda opvallend vaak voor. Hij trok maandagochtend in het programma Wakker! van Omroep Brabant aan de bel.

10.05 Geen klachten? Geen test!

Steeds meer mensen zonder klachten die kunnen duiden op het coronavirus, melden zich voor een coronatest. En daardoor wordt het erg druk bij de testlocaties, en ook in de laboratoria waar onderzoekers moeten vaststellen of iemand inderdaad besmet is. "Laat je alléén testen bij klachten", is daarom de oproep waar het ministerie van Volksgezondheid en de regionale gezondheidsdiensten maandag mee komen.

In de afgelopen week zijn veel meer tests uitgevoerd dan in voorgaande weken. Het aantal afspraken lag ongeveer 40 procent hoger dan in de week ervoor, en in sommige regio's nog hoger.

Het ministerie van Volksgezondheid, de gezondheidsdiensten en de laboratoria zijn bezig om de capaciteit uit te breiden, zodat tijdens het naderende snotterseizoen meer mensen kunnen worden getest.

09.30 Coronabesmettingen op nertsenbedrijven

Er zijn weer coronabesmettingen vastgesteld op nertsenbedrijven. Dit keer op bedrijven in Vlierden en De Rips. Nederland telt nu 39 nertsenbedrijven die besmet zijn met SARS-CoV-2. Veruit de meeste staan in Oost-Brabant.

07.30

Een filter dat het coronavirus in gebouwen uit de lucht haalt. Dat is wat het Nederlandse Formula Air uit Beek en Donk sinds vorige maand aanbiedt. Fabrikanten werken wereldwijd aan filters die het coronavirus uit de lucht moeten afvangen. "Onze nieuwe filters halen ruim 99 procent van het coronavirus en andere virussen uit de lucht”, vertelt salesmanager Rob van Brug in het AD.

Dat lukt het bedrijf via positieve ionisatie, waarbij de virusdeeltjes in het filter een positieve elektrische lading krijgen en zo onschadelijk worden gemaakt. Formula Air biedt apparaten die 400 kubieke meter lucht per uur kunnen zuiveren, genoeg voor een tandartspraktijk of klein café. Maar er zijn ook exemplaren voor veel grotere ruimten. De aanschafprijs loopt van 2.000 tot 30.000 euro.

07.25

Door de coronacrisis lijkt het erop dat werkgevers steeds meer leunen op de inzet van vakantiekrachten. Dat concludeert vacaturesite Indeed op basis van een analyse. Onder meer in de horeca en in de schoonmaakbranche werd vaker een beroep gedaan op de inzet van scholieren en studenten dan normaliter al het geval is, aldus Indeed.

06.30

Meer dan een derde van de derdejaars middelbare scholieren denkt dat ze tijdens de coronacrisis te weinig hebben geleerd. Dat schrijft De Telegraaf op basis van een nieuw onderzoek van de Universiteit van Maastricht onder 2000 scholieren. De onderzoekers stelden vast dat ongeveer vier op de tien kinderen zich tijdens en na de lockdown eenzaam voelden. Volgens de universiteit moet er nu worden ingegrepen om problemen op een later moment te voorkomen.

Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie van de universiteit, zegt tegen de krant dat de uitbraak van het coronavirus en de scholensluiting vooral zeer ongunstig zijn geweest voor vmbo-jongeren.

06.20 Betere bescherming ouderen

Nu het coronavirus voorlopig nog wel even onder ons is, moeten ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid beter worden beschermd. Dat stellen verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) in het AD. Vooral in regio's waar het virus het meest rondwaart moeten ouderen en mensen met een beperking of aandoening op een betere manier worden afgeschermd, stelt Cees Hertogh, OMT-lid en hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg. Als voorbeelden noemt hij gereguleerde visite in verpleeghuizen en begeleiding van bezoekers.

Terug naar een situatie waarin geen enkel bezoek welkom is in verpleeghuizen moeten we koste wat kost voorkomen, zegt Arend Arends, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en lid van het OMT. Hij pleit voor een systeem van sociale bubbels.