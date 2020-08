Coronanieuws: laat je alléén testen bij klachten, roepen het ministerie en de GGD's op

Drukte bij de teststraat in Breda. vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

De hoofdpunten:

Er zijn opnieuw besmettingen vastgesteld op nertsenbedrijven, nu in Vlierden en De Rips.

Steeds meer mensen zonder klachten die kunnen duiden op het coronavirus, melden zich voor een coronatest.

Nu het coronavirus voorlopig nog wel even onder ons is, moeten ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid beter worden beschermd.

10.05 Laat je alléén testen wanneer je klachten hebt

Steeds meer mensen zonder klachten die kunnen duiden op het coronavirus, melden zich voor een coronatest. En daardoor wordt het erg druk bij de testlocaties, en ook in de laboratoria waar onderzoekers moeten vaststellen of iemand inderdaad besmet is. "Laat je alléén testen bij klachten", is daarom de oproep waar het ministerie van Volksgezondheid en de regionale gezondheidsdiensten maandag mee komen.

In de afgelopen week zijn veel meer tests uitgevoerd dan in voorgaande weken. Het aantal afspraken lag ongeveer 40 procent hoger dan in de week ervoor, en "in sommige regio's ging het nog sneller".

Het ministerie van Volksgezondheid, de gezondheidsdiensten en de laboratoria zijn bezig om de capaciteit uit te breiden, zodat tijdens het snotterseizoen meer mensen kunnen worden getest.

09.30 Coronabesmettingen op nertsenbedrijven

Er zijn weer coronabesmettingen vastgesteld op nertsenbedrijven. Dit keer op bedrijven in Vlierden en De Rips. Nederland telt nu 39 nertsenbedrijven die besmet zijn met SARS-CoV-2. Veruit de meeste staan in Oost-Brabant.

07.30

Een filter dat het coronavirus in gebouwen uit de lucht haalt. Dat is wat het Nederlandse Formula Air uit Beek en Donk sinds vorige maand aanbiedt. Fabrikanten werken wereldwijd aan filters die het coronavirus uit de lucht moeten afvangen. "Onze nieuwe filters halen ruim 99 procent van het coronavirus en andere virussen uit de lucht”, vertelt salesmanager Rob van Brug in het AD.

Dat lukt het bedrijf via positieve ionisatie, waarbij de virusdeeltjes in het filter een positieve elektrische lading krijgen en zo onschadelijk worden gemaakt. Formula Air biedt apparaten die 400 kubieke meter lucht per uur kunnen zuiveren, genoeg voor een tandartspraktijk of klein café. Maar er zijn ook exemplaren voor veel grotere ruimten. De aanschafprijs loopt van 2.000 tot 30.000 euro.

07.25

Door de coronacrisis lijkt het erop dat werkgevers steeds meer leunen op de inzet van vakantiekrachten. Dat concludeert vacaturesite Indeed op basis van een analyse. Onder meer in de horeca en in de schoonmaakbranche werd vaker een beroep gedaan op de inzet van scholieren en studenten dan normaliter al het geval is, aldus Indeed.

06.30

Meer dan een derde van de derdejaars middelbare scholieren denkt dat ze tijdens de coronacrisis te weinig hebben geleerd. Dat schrijft De Telegraaf op basis van een nieuw onderzoek van de Universiteit van Maastricht onder 2000 scholieren. De onderzoekers stelden vast dat ongeveer vier op de tien kinderen zich tijdens en na de lockdown eenzaam voelden. Volgens de universiteit moet er nu worden ingegrepen om problemen op een later moment te voorkomen.

Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie van de universiteit, zegt tegen de krant dat de uitbraak van het coronavirus en de scholensluiting vooral zeer ongunstig zijn geweest voor de vmbo-jongeren.

06.20 Betere bescherming ouderen

Nu het coronavirus voorlopig nog wel even onder ons is, moeten ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid beter worden beschermd. Dat stellen verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) in het AD. Vooral in regio's waar het virus het meest rondwaart moeten ouderen en mensen met een beperking of aandoening op een betere manier worden afgeschermd, stelt Cees Hertogh, OMT-lid en hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg. Als voorbeelden noemt hij gereguleerde visite in verpleeghuizen en begeleiding van bezoekers.

Terug naar een situatie waarin geen enkel bezoek welkom is in verpleeghuizen moeten we koste wat kost voorkomen, zegt Arend Arends, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en lid van het OMT. Hij pleit voor een systeem van sociale bubbels.