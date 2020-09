Coronanieuws: 'Opschaling ic's bij tweede coronagolf in gevaar'

Zo ziet een IC-kamer eruit in het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal (Foto: Birgit Verhoeven) vergroot

In dit liveblog hielden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Het dodental van de coronapandemie is woensdag de 900.000 gepasseerd, meldt het Britse persbureau Reuters.

'Het opschalen van de intensive cares voor een mogelijke tweede golf coronapatiënten is in gevaar.'

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs vrezen dat de coronabeperkingen dit schooljaar leiden tot meer studievertraging en uitval van studenten.

10.30 Kinderopvang

Kinderopvangcentra krijgen hun personele bezetting niet meer rond doordat medewerkers met corona-achtige klachten thuis zitten te wachten op de uitslag van hun coronatest. Dat zeggen de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang. "Medewerkers met verkoudheidsverschijnselen moeten soms bijna een week wachten op een coronatest en de uitslag en zitten thuis dagenlang op de bank. Kinderopvangondernemers krijgen als gevolg daarvan hun planningen niet meer rond en vrezen groepen te moeten sluiten. Per groep worden tientallen ouders geraakt; zij komen met hun kind thuis te zitten. Dit heeft grote consequenties voor werkend Nederland", zeggen ze.

9.15 Cornald Maas

Cornald Maas is blij dat hij weer naar het theater kan, maar de beleving valt toch wat tegen in coronatijd. Dat schrijft hij op Twitter.

08.00 Coronabeleid kabinet

Een groot aantal Nederlanders staat nog steeds achter het coronabeleid van het kabinet, maar de verdeeldheid over de aanpak neemt toe. Ruim een derde (37 procent) vindt het goed zo, eveneens 37 procent wil een strengere aanpak, een kwart (26 procent) vindt dat het losser mag. Dat meldt het bureau I&O Research na een eigen onderzoek naar het draagvlak van het coronabeleid.

Volgens het onderzoek zijn kiezers van de PVV en GroenLinks met 47 procent het vaakst voor een strengere aanpak. De kiezers van Forum voor Democratie (56 procent) willen liever een minder streng beleid.

07.50 Werksfeer

De coronacrisis heeft voor meer dan 1,5 miljoen werkenden de sfeer op het werk verpest. Dat meldt het CNV op basis van onderzoek dat de bond heeft laten doen door Maurice de Hond, onder een representatieve groep van 2500 werkenden.

Bijna een op de vijf werknemers zegt dat de sfeer op het werk door de crisis slechter is geworden. Dat geldt vooral in de zorg: een kwart van het zorgpersoneel stelt dat de werksfeer nu slechter is dan voor corona. Eén op de drie zorgmedewerkers heeft te maken gehad met treiteren of ander vervelend gedrag. Ook 32 procent van het overheidspersoneel klaagt daarover.

06.57 CO2-uitstoot

De uitstoot van CO2 was in Nederland in het tweede kwartaal 21,1 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afname komt onder andere doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Ook de impact van de coronacrisis is duidelijk zichtbaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

06.55 Studievertraging door corona

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vrezen dat de coronabeperkingen dit schooljaar leiden tot meer studievertraging en uitval van studenten. Dat meldt de NOS na een rondgang onder bijna de helft van de mbo-instellingen. Donderdag wordt het mbo-jaar officieel geopend.

06.45 Faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in augustus verder gedaald. Er werden 32 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli. Het aantal faillissementen kwam vorige maand uit op het laagste aantal in 21 jaar tijd, aldus het CBS. Uit de gegevens van het statistiekbureau blijkt nadrukkelijk dat de coronacrisis nog niet zorgt voor een faillissementspiek. Dat hangt mogelijk samen met het feit dat veel ondernemingen de crisis tot nu toe met financiële steun doorstaan.

05.36 'Overheidsschuld mag verdubbelen'

De overheid heeft nog heel wat ruimte om de economie nu en in de komende jaren aan te jagen, vinden Nederlandse economen. Negen op de tien zien er geen probleem in als de schuld naar negentig procent van het bruto binnenlands product gaat. Nu ligt dat nog rond de 63 procent. Twee op de drie vinden zelfs 120 procent een houdbaar niveau. Dat blijkt uit een enquête van economenblad ESB waarover het FD schrijft.

05.30 Coronastagebonus

Bedrijven in sectoren met een groot tekort aan stageplekken die jongeren toch een kans geven stage te lopen, moeten een 'coronastagebonus' krijgen. Dat vinden VVD en GroenLinks. De partijen slaan de handen ineen tegen het tekort aan stageplekken voor mbo'ers. Er is op dit moment een tekort van 21.000 stageplekken en leerbanen voor mbo-studenten. Door de coronacrisis is het aanbieden van een stageplek voor veel bedrijven geen prioriteit.

05.04 Commerciële coronatests voor docenten

De normale coronatestroute via de GGD's duurt scholen te lang. Een docent die zich wil laten testen, moet soms 48 uur wachten. Daar komt de wachttijd tot de uitslag nog eens bovenop. Tot die tijd kunnen docenten niet werken. Daarom hebben meerdere schoolbesturen besloten commerciële coronatests te kopen waarmee leraren in een dag getest worden en 's avonds al de uitslag ontvangen. Dat is te lezen in Trouw.

03.23 'Opschaling ic's bij tweede coronagolf in gevaar'

Het opschalen van de intensive cares voor een mogelijke tweede golf coronapatiënten is in gevaar. Doordat er geen rekening wordt gehouden met de eisen van verpleegkundigen aan bijvoorbeeld werktijd en kinderopvang, dreigt een groot personeelstekort. Dat verklaren de voorzitters van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) tegen het AD.

00.52 Wereldwijd meer dan 900.000 coronadoden

Het dodental van de coronapandemie is woensdag de 900.000 gepasseerd, meldt het Britse persbureau Reuters. Het totale aantal vastgestelde besmettingen is inmiddels meer dan 27,7 miljoen. De Verenigde Staten blijven vooralsnog het hardst getroffen land, terwijl het epicentrum van de pandemie geleidelijk richting India verschuift.

00.01 Musea bezorgd

Bijna twee derde van de musea (63 procent) heeft op dit moment als grootste zorg dat er nog steeds minder bezoekers komen dan voor de coronacrisis. Dat zegt de Museumvereniging, die navraag deed bij alle eigen leden en een naar eigen zeggen representatief onderzoek liet doen naar publieksbeleving onder meer dan duizend mensen, onder wie ruim zeshonderd houders van een Museumkaart.

00.01 Transportsector gekrompen

De transportsector is in het tweede kwartaal met ruim een vijfde gekrompen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nog niet eerder heeft het statistiekbureau een dergelijke grote krimp gemeten, aldus het CBS.

00.01 Coronacrisis spekt aandeelhouders

Grote bedrijven verergeren de economische gevolgen van de wereldwijde coronacrisis door hun snelgroeiende winsten massaal uit te keren aan hun aandeelhouders en eigenaren, in plaats van te investeren in betere banen, duurzame technologie en een eerlijke belasting bijdrage leveren. Dat zegt Oxfam Novib in een nieuw rapport, zes maanden nadat de WHO het coronavirus officieel tot mondiale pandemie bestempelde.

23.30 Eenzaamheid

Nederlanders zijn zich eenzamer gaan voelen sinds het begin van de coronacrisis. Vooral ouderen vanaf 75 jaar voelden zich vaker alleen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport over het welzijn van Nederlanders in coronatijd. Afgelopen juli had 29 procent dit gevoel, tegen 21 procent een jaar eerder. De stijging was het grootst bij 75-plussers, van 16 procent in 2019 naar bijna 37 procent dit jaar.

23.01 Geld gevraagd voor gratis test

De politie heeft een medewerker van het landelijke corona-testnummer aangehouden die ervan wordt verdacht geld te hebben gevraagd voor een gratis coronatest. Aan de telefoon vroeg de 24-jarige man uit Rotterdam mensen die belden voor een afspraak eerst te betalen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na een bericht hierover van RTL Nieuws.