Coronanieuws: bijna 20.000 nieuwe besmettingen in week, Nederlandse etappes BinckBank Tour afgelast

In dit liveblog hebben we je dinsdag op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de gemeente Reusel-De Mierden was de afgelopen dag een opvallende stijging van het aantal coronapatiënten.

Carnavalsstichting Tilburg organiseert dit seizoen geen activiteiten.

Mensen die willen gaan winkelen bij de Bijenkorf, moeten voortaan een mondkapje dragen.

22.55 Nederlandse etappes BinckBank Tour gaan niet door

De etappekoers BinckBank Tour wordt deze week niet meer op Nederlands grondgebied gereden. De koers zou woensdag in Zeeland (tijdrit in Vlissingen) en vrijdag in Limburg worden verreden. De twee etappes werden geschrapt in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De burgemeesters van de gemeenten Sittard-Geleen, Terneuzen en Vlissingen hebben dit gezamenlijk besloten. Het is volgens hen niet mogelijk om aan de aangescherpte maatregelen te voldoen die maandagavond zijn afgekondigd.

In de nieuwe noodverordening staat dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden en/of trainingen. Daarnaast zijn er nog andere regels waarmee rekening gehouden moet worden, zoals het maximumaantal personen dat aanwezig mag zijn als groep. Ook is gekeken naar de landen, waar de deelnemers of andere betrokkenen vandaan komen. Voor een aantal geldt een code oranje of rood. Het is onduidelijk of de resterende ritten, donderdag en zaterdag in België, wel doorgaan. Er zou worden gewerkt aan een alternatief.

20.58 Nieuwe afspraken over huwelijksvoltrekking

Bij een huwelijksvoltrekking mogen toch dertig mensen aanwezig zijn. Eerder waren dat er nog vier. Dit is dinsdag besloten na overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid en de veiligheidsregio's. De nieuwe maatregel geldt voor heel het land. Het is nog niet bekend of de versoepeling ook geldt voor bruiloftsfeesten. Het ministerie komt woensdag met een nadere uitwerking.

Er was veel verwarring over de maatregel. Zo gold de maatregel niet voor huwelijksdiensten in kerken, omdat in gebedshuizen geen groepslimiet geldt. Bij de voltrekking bij de burgerlijke stand gold de maximale groepsgrootte van vier dan weer wel. Veel koppels zegden hun bruiloft af.

20.20 Mondkapje nog niet populair in Amsterdam en Rotterdam

Slechts weinig mensen voelen zich dinsdagavond geroepen om tijdens het winkelen in Amsterdam en Rotterdam een mondkapje te dragen. Dat was wel het dringende advies van het kabinet en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De Bijenkorf kondigde eerder op de dag aan dat bezoekers een mondkapje moeten dragen. Bij de vestiging in Rotterdam zetten de meeste klanten uit zichzelf al hun mondmasker op voordat ze naar binnengaan. In Amsterdam zien speciaal hiervoor aangestelde veiligheidscoördinatoren erop toe of dat gebeurt. Mensen die geen mondkapje bij zich hebben, krijgen er gratis eentje uitgereikt.

De draagplicht geldt ook voor de vestiging van het warenhuis in Eindhoven.

19.25 Holland Casino tot woensdag 18.00 uur dicht

Holland Casino sluit al zijn vestigingen 24 uur lang. Die tijd heeft het gokbedrijf nodig om coronamaatregelen te nemen. Woensdag om 18.00 uur gaan de casino's weer open voor het publiek. In onze provincie liggen twee filialen: in Eindhoven en in Breda.

Holland Casino mag door de maatregelen dertig mensen per ruimte ontvangen. De tijd tussen de aankondiging maandagavond en het moment waarop de maatregelen van kracht werden was met minder dan 23 uur echter te kort voor het bedrijf om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

19.00 Geld voor musea om publiek veilig te kunnen ontvangen

Vier stichtingen in Brabant krijgen samen ruim 130.000 euro om hun publiek coronaproof te kunnen ontvangen. Het geld komt van het Kickstart Cultuurfonds, dat in totaal 1,2 miljoen euro beschikbaar stelt. Het Design Museum in Den Bosch (75 mille) behoort tot de vijf stichtingen in ons land die de grootste bedragen kregen.

Maar ook Stichting Mommerskwartier in Tilburg (waar het Regionaal Archief, het Stadsmuseum en het Textielmuseum onder vallen), Museum De Acht Zaligheden in Eersel en het Streekmuseum Etten-Leur kunnen rekenen op een bedrag om het publiek op een veilige, goede manier te kunnen ontvangen. Het Kickstart Cultuurfonds is opgericht om de culturele sector te ondersteunen in de anderhalvemetersamenleving.

18.30 NK tijdrijden: van uitstel komt afstel

De Nederlandse kampioenschappen tijdrijden, die voor 7 oktober op de kalender stonden, gaan niet door. De organisatie heeft dat na overleg met de wielerunie KNWU besloten. Het betekent ook dat de NK tijdrijden dit jaar definitief niet meer plaatsvinden. Het evenement was aanvankelijk voor 7 juni gepland, maar werd toen uitgesteld. De kampioenen van 2019, Jos van Emden en Annemiek van Vleuten, blijven nu een jaar langer nationaal kampioen.

18.00 Nieuwe maatregelen van kracht

Vanaf dit tijdstip gelden de maatregelen, zoals die maandag door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werden aangekondigd. Dat betekent onder meer dat om tien uur deze dinsdagavond alle horecazaken dicht moeten zijn. Ook moeten sportwedstrijden zonder publiek worden afgewerkt.

17.50 Geen sinterklaasintochten in Limburg

Er zullen dit jaar geen grote sinterklaasintochten in Limburg zijn. Nadat er al een streep was gegaan door die traditie in het noorden en midden van de provincie, hanteert nu ook de Veiligheidsregio Zuid-Limburg deze lijn. Sinterklaasfeesten in een andere vorm zijn wel mogelijk, mits de juiste maatregelen worden getroffen. Bij de intochten zijn altijd veel bezoekers, zingen en juichen mensen en worden handen geschud en dit alles strookt niet met de richtlijnen om anderhalve meter afstand te houden.

Organisatoren van de intochten worden opgeroepen creatief te zijn en te denken aan 'virtuele of kleinschalige activiteiten of doorstroomfeesten.' Een woordvoerder van de Veiligheidsregio: "Het sinterklaasfeest is immers een volks- en kinderfeest en daar mag zeker aandacht voor zijn."

17.48 Alarmbellen gaan af door stijging opnames

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen, is zo hard gestegen dat de alarmbellen op het coronadashboard van de overheid afgaan. In de afgelopen drie dagen zijn 125 mensen in een ziekenhuis beland. Dat komt neer op gemiddeld 41,7 per dag. Dat is boven de zogeheten signaalwaarde van de overheid. Voor het eerst sinds 15 mei ligt het aantal opnames boven die grens.

Die signaalwaarde staat op gemiddeld veertig ziekenhuisopnames per dag over de afgelopen drie dagen. Dan zijn misschien extra maatregelen tegen het coronavirus nodig, heeft de overheid vooraf bepaald. Zulke maatregelen zijn de afgelopen tijd al genomen.

17.45 Alleen afhalen in meeste restaurants IKEA

De meeste restaurants in IKEA-winkels gaan over op afhalen. De Zweedse meubelwinkelketen sluit het zitgedeelte als gevolg van de strengere coronamaatregelen die de regering deze week aankondigde. Ook beperkt IKEA het aantal bezoekers en de grootte van groepen, maar een plicht om gezichtsmaskers te dragen komt er niet. In de winkels in Barendrecht, Amsterdam en Delft komt wel een dringend advies om zo'n masker te dragen, zowel voor winkelend publiek als voor personeel van IKEA.

Ook kledingketen H&M komt niet met een verplichting. Wel gaat de kledingketen in onder meer Eindhoven klanten wel nadrukkelijk vragen om een mondkapje te dragen. Klanten die dat weigeren, zullen niet gevraagd worden om te vertrekken. Werknemers van H&M moeten wel verplicht een mondkapje dragen. Doe-het-zelfketen Hornbach adviseert zijn personeel en klanten in heel het land een mondkapje te dragen, maar zal klanten zonder ook niet weigeren.

17.40 Steeds minder steun van publiek voor overheidsaanpak

De meeste mensen in ons land (64 procent) steunen het nieuwe pakket coronamaatregelen. Toch daalt het vertrouwen in de overheidsaanpak na de ingelaste persconferentie van maandag tot een dieptepunt. De helft steunt deze aanpak op dit moment. Nog niet eerder sinds de start van de crisis stonden zo weinig mensen achter het beleid. Het pakket is te weinig en te laat, zeggen veel mensen. Slechts drie op de tien vinden dat het kabinet wel voldoende maatregelen heeft genomen.

De cijfers komen van het tv-programma EenVandaag op basis van eigen onderzoek onder ruim 23.000 leden van het Opiniepanel.

17.25 Brabantse cijfers

In de afgelopen 24 uur zijn 380 Brabanders positief getest op het coronavirus. Twee mensen zijn in het ziekenhuis beland vanwege corona en één persoon is aan de gevolgen van het virus overleden. Afgaande op het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners is het aantal besmettingen in de gemeente Reusel-De Mierden naar verhouding het hoogst: vijftien mensen werden daar in één dag positief getest. Dat is 114 op 100.000 inwoners.

16.25 Aantal coronapatiënten op ic blijft gelijk

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen in ons land neemt steeds verder toe. Er worden momenteel 551 mensen behandeld, dat zijn er 33 meer dan op maandag. In iets meer dan een week is het aantal klinisch opgenomen patiënten verdubbeld. Het aantal coronapatiënten op de intensive care bleef gelijk op 142. Ook dat is twee keer zo veel als anderhalve week geleden. Vanwege de toenemende drukte is een aantal mensen dat besmet is, al overgeplaatst naar ziekenhuizen in een andere regio.

Bij de reguliere verpleging hebben de ic's nog ongeveer vierhonderd bedden over. De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames in elk geval de komende weken nog wel blijft stijgen.

15.50 Biljartcompetitie moet worden aangepast

Heel wat biljartwedstrijden moeten vanwege de nieuwe coronamaatregelen doordeweeks al om uiterlijk 18.00 uur beginnen. Ook krijgen teamleiders van de competities meer ruimte om wedstrijden te verzetten, iets wat normaal maar beperkt mag. Dat heeft de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) besloten. De regels gelden alleen voor de landelijk driebandencompetitie.

De regionale poolcompetities worden helemaal opgeschort. Die wedstrijden worden namelijk ook 's avonds gespeeld en duren veel langer dan de andere biljartdisciplines. De landelijke poolcompetitie kan wel doorgaan, want die wedstrijden zijn doorgaans overdag in het weekend. De snookercompetitie is nog niet begonnen. De KNBB beslist donderdag of die competitie mogelijk wordt uitgesteld.

15.45 3 Uurkes Vurraf gaat in 2021 niet door

Het populaire carnavalsfeest 3 Uurkes Vurraf gaat volgend jaar niet door. Omroep Brabant en de andere organiserende partijen vinden het onverantwoord om de aftrap van carnaval te vieren in een tent met zestienhonderd zingende en dansende feestgangers. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn belangrijker, zo vindt ook het Pullman Eindhoven Cocagne, het hotel waar de tent normaal gesproken wordt opgezet. Omroep Brabant denkt na over een alternatief.

15.40 Inmiddels veertien zorgmedewerkers overleden

Zeker één persoon die in de zorg werkt, is 'in de tweede helft van september' overleden aan het coronavirus, zo meldt het RIVM. Het gaat om de veertiende sterfgeval onder zorgpersoneel sinds de uitbraak van het virus. Mogelijk is recent nog een zorgmedewerker bezweken aan de gevolgen van de besmettelijke ziekte. Er wordtuitgezocht waar en hoe ze besmet zijn geraakt, en of ze al gezondheidsklachten hadden. Het jongste dodelijke slachtoffer was veertig jaar oud, het oudste 69.

Het aantal positief geteste zorgmedewerkers steeg in de afgelopen week met 1751. De week ervoor ontving het RIVM 1166 meldingen over positieve tests van artsen, verpleegkundigen, thuiszorgers en anderen in de zorg. Sinds het begin van de uitbraak hebben zeker 23.007 mensen die in de zorg werken het coronavirus opgelopen. Van hen zijn 554 opgenomen in een ziekenhuis, zeven meer dan vorige week. Zorgmedewerkers krijgen sinds kort voorrang bij tests en bij de uitslagen. Dat moet voorkomen dat ze tijdelijk niet kunnen werken.

15.10 Culturele instellingen in en om Amsterdam: niet meer dan dertig bezoekers

Culturele instellingen in en om Amsterdam krijgen vooralsnog geen ontheffing om meer dan dertig bezoekers te mogen ontvangen. Dat heeft de veiligheidsregio in dat gebied dinsdag bepaald. Dit betekent dat voor al deze plekken - zoals theaters en bioscopen - vanaf dinsdag 18.00 uur een maximum geldt van dertig personen. De restrictie is voor drie weken vastgesteld. "Dit is heel pijnlijk maar met het besmettingenniveau vindt de voorzitter van de veiligheidsregio generieke ontheffingen voor theater en bioscopen niet verantwoord", staat in een verklaring.

Het kabinet maakte maandagavond nieuwe coronamaatregelen bekend, waaronder een beperking van de grootte van groepen. Tijdens de persconferentie werd gemeld dat panden 'die van groot belang zijn' zoals culturele instellingen, meer dan dertig mensen mogen blijven ontvangen en dat veiligheidsregio's hiervoor een ontheffing kunnen verlenen. Musea vallen hier niet onder, al voert het Philips museum in Eindhoven vanaf woensdag wel een andere 'beperking' in. Bezoekers moeten een mondkapje dragen.

14.15 Bijna 20.000 nieuwe besmettingen

Het aantal positieve tests is de afgelopen week opnieuw fors toegenomen. Afgelopen week zijn er 19.326 nieuwe coronabesmettingen gemeld, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De week daarvoor ging het om 13.471 besmettingen. Verder zijn er in een week tijd 244 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal overledenen ligt in de periode van 23 tot en met 29 september op 102.

13.40 Kritisch kijken of carnaval wel door kan gaan

Er moet heel kritisch worden gekeken naar het aanstaande carnavalsseizoen (inclusief de viering van 'de elfde van de elfde') en of en hoe het mogelijk is dat door te laten gaan. Dat zei RIVM-topman Jaap van Dissel dinsdag in een briefing over de aanpak van het coronavirus in de Tweede Kamer.

Hij zei dat het virus in maart onder meer het land binnenkwam via mensen die terugkeerden uit Italië en Oostenrijk, en dat het tijdens carnaval 'veel verder' werd verspreid. Volgens Van Dissel 'moeten we heel erg nadenken' of het verstandig is om in november en begin volgend jaar weer met veel personen bij elkaar te komen.

13.30 Amateurvoetbal gaat ook zonder publiek door

Het amateurvoetbal gaat gewoon door, ook nu de komende drie weken geen publiek is toegestaan langs de lijn en sportkantines dicht moeten blijven. Na de persconferentie van maandag werd gesproken over het drie weken stilleggen van de amateurcompetities, maar de KNVB besloot dinsdag dat alle competities doorgaan, omdat het belangrijk dat er gesport kan blijven worden.

12.42 Mondkapje verplicht in Philips Museum

Bezoekers van het Philips Museum in Eindhoven moeten vanaf woensdag een mondkapje dragen.

12.31 - Viroloog Jan Kluytmans: 'Binnen twee weken 300 opnames'

12.28 - Wat vindt Helmond van het mondkapjesadvies?

12.18 - Niet iedere supermarkt ziet 'kwetsbarenuurtje' zitten

Supermarkten in het hele land zijn verplicht om twee keer per dag alleen open te zijn voor kwetsbare groepen en ouderen. Erwin Kenter is al dertien jaar supermarktondernemer in Best en schrok gisteren van dit bericht. Hij ziet het helemaal niet zitten. "Wie ben ik om te zeggen dat iemand kwetsbaar is of niet? Maar we moeten dit gaan doen als ik Rutte mag geloven."

12.03 - Veiligheidsregio's werken nog aan mondkapjesadvies

De vier veiligheidsregio's, waaronder Brabant-Zuidoost, die het dringende advies geven een mondkapje te dragen in alle publiek toegankelijke binnenruimtes werken momenteel nog aan de precieze invulling ervan. Dat gebeurt gezamenlijk om het zo eenduidig mogelijk te laten zijn, liet een woordvoerster van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland weten.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam maakte maandagavond bekend dat zij samen met de regio's Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost nog een stap verder gaat dan het advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in winkels in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Halsema wil dat het dragen ervan een gewoonte wordt in alle publieke ruimtes, zoals horeca, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen.

"Wij verzoeken instellingen, horeca en detailhandel een draagplicht op te nemen in hun deurbeleid", zei de burgemeester. Daarnaast adviseren de veiligheidsregio's ook in alle contactberoepen een mondkapje te dragen.

11.44 - Avondklok niet uitgesloten

Het kabinet sluit niet uit dat er een avond- en nachtklok wordt ingesteld, als het oplopende aantal coronabesmettingen met de nieuwe maatregelen niet genoeg wordt teruggedrongen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. De maatregelen die premier Mark Rutte en De Jonge maandag aankondigden, komen grotendeels overeen met het advies van het Outbreak Management Team (OMT).

De experts uit die groep adviseerden echter ook nog enkele maatregelen, die vooralsnog niet worden doorgevoerd. Een avond- en nachtklok is er ÚÚn van. Een andere is sluiting van de douche- en kleedgelegenheden bij sportfaciliteiten.

11.22 - Carnavalsactiviteiten in Tilburg en Oss afgelast

Carnavalsstichting Tilburg organiseert geen activiteiten dit carnavalsseizoen. Dat betekent onder meer dat de optocht en Kruikenstad in Koor niet doorgaan. Ook Oss zet een streep door veel activiteiten. Daar gaat het 11-11 bal niet door en worden geen prinsen gekozen. De Stichting Carnavals Viering Oss zet in tegenstelling tot Kruikenstad nog geen streep door de activiteiten tijdens carnaval. Daarover wordt in de komende maanden een besluit genomen.

10.43 - Ook supermarkten weigeren geen klanten zonder mondkapje

De Nederlandse supermarkten laten klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen. Ketens als Jumbo en Albert Heijn ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters om in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen in de winkel, maar laten de keus aan klanten of zij dit daadwerkelijk doen.

10.05 - HEMA weigert klanten zonder mondkapje niet

HEMA gaat klanten die geen mondkapje dragen niet weigeren. Volgens de winkelketen is het niet aan winkeliers om dergelijke maatregelen af te dwingen. HEMA zal klanten in lijn met het overheidsbeleid in de grote steden wel aanraden om winkels alleen met een mondkapje te betreden. In die vestigingen wordt het voor HEMA-personeel wel verplicht om een maskertje te dragen.

10.02 - Theaters Tilburg moet ingrijpen

Theaters Tilburg ziet zich genoodzaakt in te grijpen vanwege de aanhoudende coronacrisis. Het restaurant Lucebert wordt waarschijnlijk per 1 januari 2021 gesloten. Volgens directeur Rob van Steen is dit de enige manier om verdere aantasting van de financiële positie van het theater te voorkomen. Het voorgenomen besluit treft negentien medewerkers. Het komt bovenop de bezuinigingsmaatregel om tijdelijke contracten van tientallen oproepmedewerkers dit najaar niet te verlengen.

09.24 - Patiënten minder ziek

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus lijken een minder ernstig ziektebeloop te hebben dan patiënten bij de eerste golf. Dat meldt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) op basis van een inventarisatie bij 180 patiënten, verspreid over negen ziekenhuizen.

"Patiënten opgenomen op de verpleegafdeling in het ziekenhuis lijken momenteel minder ziek te worden, de ligduur is met een derde afgenomen, en het percentage patiënten dat alsnog naar de ic moet worden verplaatst lijkt meer dan gehalveerd te zijn", aldus de organisatie. De NIV benadrukt wel dat in individuele gevallen de gevolgen van corona onverminderd groot kunnen zijn voor patiënten.

08.21 - Voldoende maatregelen op de werkvloer?

Speciale looproutes, minder mensen op de werkvloer, genoeg afstand tussen de bureaus: het is volgens werkenden lang niet altijd realiteit. Een op de vijf mensen met een betaalde baan vindt dat er op hun werkplek onvoldoende maatregelen zijn genomen om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Dat blijkt uit een enquête-onderzoek onder 3486 mensen van LocalFocus, uitgevoerd in samenwerking met Kieskompas.

06.10 - Twijfels over coronamaatregelen

Arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft zijn twijfels of de aangekondigde coronamaatregelen van het kabinet voldoende zullen zijn om het oplopende aantal besmettingen tegen te gaan.

Volgens hem is het vooral een kwestie van gedrag bij de mensen. "Het is belangrijk dat we nu maatregelen nemen", zegt Kluytmans in het praatprogramma Op1. "Ik heb wel bedenkingen of het wel voldoende zal zijn", aldus Kluytmans die als lid van het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert.

06.00 - Handhaving corona gaat ten koste van ander politiewerk

Het handhaven van de nieuwe coronamaatregelen zal ten koste gaan van ander politiewerk. Daarvoor waarschuwt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, in reactie op het besluit van het kabinet en het Veiligheidsberaad om strengere coronamaatregelen te treffen.

"Onvermijdelijk", zegt Struijs daarover in De Telegraaf. "We zullen andere taken langer moeten laten liggen, we hopen ook dat dit goed wordt uitgelegd aan de burger. Want dit is nu topprioriteit, dat snappen we natuurlijk wel." Mensen zullen waarschijnlijk meer geduld moeten hebben voor ze aangifte kunnen doen.

"Dat is niet prettig voor burgers. Stel dat er bij je wordt ingebroken en je kunt pas na zes weken terecht... Maar er is geen andere mogelijkheid. De politie loopt al op zijn tandvlees", aldus Struijs.

03.00 - Besmettingen lopen landelijk op

In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 19.000 coronabesmettingen vastgesteld. Het precieze cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal zal in elk geval fors stijgen, want vorige week dinsdag meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 13.741 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 8265.

00.00 - Aantal doden passeert de miljoen

Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden als gevolg van het coronavirus, is de grens van een miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het virus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld.

Eind juni waren een half miljoen mensen gestorven door Covid-19 en medio augustus driekwart miljoen. In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (bijna 205.000) gevallen, gevolgd door Brazilië (bijna 142.000), India (ruim 95.000) en Mexico (ruim 76.000). Op de vijfde en zesde plek staan het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 42.000 sterfgevallen en Italië (bijna 36.000). In Nederland zijn volgens de cijfers van de universiteit 6415 mensen aan het virus bezweken.