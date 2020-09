Coronanieuws: OMT-lid heeft bedenkingen bij maatregelen, aantal wereldwijde doden passeert miljoen

De volgende klant wordt binnengeroepen bij het coronatestpunt tegenover Eindhoven Airport (archieffoto). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogtevan het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Ron Vorstermans Geschreven door

De hoofdpunten:

De horeca om 22.00 uur dicht en geen publiek bij voetbalwedstrijden. Dit zijn twee van de vele maatregelen die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maandagavond hebben bekend gemaakt en toegelicht.

Steeds meer burgemeesters in ons land zien wat in het idee van burgemeester John Jorritsma van Eindhoven voor een grootschaliger mondkapjesplicht. Hierover heeft het kabinet advies ingewonnen.

Er is een grote kans dat gespecialiseerde ic-verpleegkundigen uitvallen als ziekenhuizen weer vol raken bij een tweede coronapiek, blijkt uit onderzoek.

06.10 - Twijfels over coronamaatregelen

Arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft zijn twijfels of de aangekondigde coronamaatregelen van het kabinet voldoende zullen zijn om het oplopende aantal besmettingen tegen te gaan.

Volgens hem is het vooral een kwestie van gedrag bij de mensen. "Het is belangrijk dat we nu maatregelen nemen", zegt Kluytmans in het praatprogramma Op1. "Ik heb wel bedenkingen of het wel voldoende zal zijn", aldus Kluytmans die als lid van het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert.

06.00 - Handhaving corona gaat ten koste van ander politiewerk

Het handhaven van de nieuwe coronamaatregelen zal ten koste gaan van ander politiewerk. Daarvoor waarschuwt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, in reactie op het besluit van het kabinet en het Veiligheidsberaad om strengere coronamaatregelen te treffen.

"Onvermijdelijk", zegt Struijs daarover in De Telegraaf. "We zullen andere taken langer moeten laten liggen, we hopen ook dat dit goed wordt uitgelegd aan de burger. Want dit is nu topprioriteit, dat snappen we natuurlijk wel." Mensen zullen waarschijnlijk meer geduld moeten hebben voor ze aangifte kunnen doen.

"Dat is niet prettig voor burgers. Stel dat er bij je wordt ingebroken en je kunt pas na zes weken terecht... Maar er is geen andere mogelijkheid. De politie loopt al op zijn tandvlees", aldus Struijs.

03.00 - Besmettingen lopen landelijk op

In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 19.000 coronabesmettingen vastgesteld. Het precieze cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal zal in elk geval fors stijgen, want vorige week dinsdag meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 13.741 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 8265.

00.00 - Aantal doden passeert de miljoen

Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden als gevolg van het coronavirus, is de grens van een miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het virus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld.

Eind juni waren een half miljoen mensen gestorven door Covid-19 en medio augustus driekwart miljoen. In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (bijna 205.000) gevallen, gevolgd door Brazilië (bijna 142.000), India (ruim 95.000) en Mexico (ruim 76.000). Op de vijfde en zesde plek staan het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 42.000 sterfgevallen en Italië (bijna 36.000). In Nederland zijn volgens de cijfers van de universiteit 6415 mensen aan het virus bezweken.