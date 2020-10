Al 5 mensen positief getest op corona na Willem II-feest in Tilburg

Foto: Toby de Kort vergroot

Er zijn inmiddels vijf mensen positief getest op het coronavirus, van wie bekend is dat ze op het Willem II-feest in Tilburg zijn geweest waar de wedstrijd tegen Rangers FC op een groot scherm werd bekeken. Dat meldt de GGD Hart voor Brabant. Eerder was nog maar van twee supporters bekend dat ze positief testten na het voetbalfeest.

Janneke Bosch Geschreven door

Volgens de GGD had geen van de vijf positief geteste mensen klachten toen ze op het feest waren. Het is niet bekend waar ze hun besmetting hebben opgelopen. Volgens de GGD is het dus mogelijk dat ze ergens anders besmet zijn geraakt dan op het voetbalfeest.

Precies twee weken geleden, op 24 september vierden zo'n 500 Willem II-fans een feestje op het Olympiaplein in Tilburg. De gemeente had een vergunning afgegeven voor het feest. Dat kwam burgemeester Weterings vervolgens op een storm van kritiek te staan omdat de coronaregels met voeten werden getreden.

Geen verband

Het aantal besmettingen in Tilburg is relatief hoog. In een week tijd zijn er 417 mensen positief getest, maar de GGD zegt dat er geen verband kan worden gelegd tussen de stijging van het aantal coronabesmettingen in Tilburg en het voetbalfeest.

