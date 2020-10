Coronanieuws: 778 nieuwe besmettingen in Brabant, zwembad dicht na besmettingen

Winkelende mensen in coronatijd (foto: ANP). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De belangrijkste punten op een rij:

De afgelopen 24 uur kwamen er 5983 nieuwe coronabesmettingen bij, waarvan 778 in Brabant

Veel zorgmedewerkers zijn nog niet klaar voor een nieuwe golf.

Het kabinet is bereid om elke beperkende maatregel te nemen die nodig is om het coronavirus tegen te gaan, zegt premier Rutte.

20.47 - Overal in Europa dezelfde kleurcodes voor risicogebieden

De EU-landen gaan één lijn trekken in het aanwijzen van gebieden waar het coronavirus te duchten valt. Maar lidstaten moeten zelf bepalen of ze reizigers quarantaine en/of een coronatest voorschrijven.

Reizigers en bijvoorbeeld vliegmaatschappijen vragen al langer om harmonisering van de uiteenlopende regels die EU-landen hanteren. Nu verdwalen ze vaak tussen de verschillende reisadviezen en bijbehorende voorschriften. De lidstaten proberen al een maand eenstemmiger op te treden, maar dat lukte maar niet.

20.30 - Horeca werkt aan 'alternatieve coronamaatregelen'

De horecabranche werkt aan alternatieve coronamaatregelen, omdat onder meer cafés en restaurants onevenredig hard geraakt zouden worden door het coronabeleid van het kabinet. De contouren van dit plan worden nog verder uitgewerkt. Samen met ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland doet de branche alvast een dringende oproep aan het kabinet om niet zonder meer vast te houden aan alle opgelegde restricties.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het "jammer" dat het kabinet kennelijk maar twee knoppen ziet om aan te draaien om het virus onder controle te krijgen: sluitingstijden en groepsgrootte. Terwijl het zoveel slimmer kan, vindt de organisatie die er tevens op hamert dat het aantal besmettingen in de horeca al lang zeer gering is.

20.18 - Ook Radboudziekenhuis schaalt reguliere zorg af

Het Radboudumc gaat met ingang van maandag minder reguliere zorg geven om ruimte te maken voor coronapatiënten uit de eigen en andere regio's. Vanaf die dag is de reguliere zorg in totaal 20 procent minder dan normaal, zo meldt het ziekenhuis in Nijmegen vrijdag. Opnames voor behandelingen "waarbij dat medisch verantwoord is", kunnen worden uitgesteld, stelt Radboudumc.

20.17 - Ambulancemedewerker krijgt zelf corona

Toen het coronavirus in ons land uitbrak, werkte Roy van Oorschot (26) uit Rosmalen als medisch hulpverlener op de ambulance. Daar werken is zijn grote passie, maar tot zijn frustratie kan hij dat al zeven maanden niet meer doen. Hij raakte zelf besmet met het coronavirus en heeft sindsdien aanhoudende klachten, zoals dagelijkse koorts.

19.55 - Corona in ziekenhuis Almelo

Op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis ZGT Almelo zijn vier patiënten en elf medewerkers positief getest op Covid-19. Voor deze afdeling is dit weekend een opnamestop afgekondigd.

Positief geteste patiënten zijn overgeplaatst naar de Covid-afdeling waar patiënten in isolatie verpleegd worden. De positief geteste medewerkers zitten in thuisquarantaine. Medewerkers met klachten zitten thuis in afwachting van de testuitslag, zo meldt het ziekenhuis.

19.15 - Zwembad ir. Ottenbad dicht na coronabesmettingen medewerkers

Zwembad ir. Ottenbad in Eindhoven gaat tijdelijk dicht omdat drie medewerkers positief zijn getest op het coronavirus, Een aantal medewerkers is uit voorzorg in quarantaine gegaan. Vooralsnog gaat het zwembad van zaterdag tot en met dinsdag dicht.

18.33 - Veel zorgmedewerkers niet klaar voor nieuwe golf

Eén op de drie zorgmedewerkers is nog niet goed genoeg uitgerust om de tweede coronagolf aan te kunnen. Dat is de uitkomst van een enquête van beroepsvereniging NU'91 onder 2800 zorgprofessionals.

Verpleegkundigen en verzorgenden geven daarnaast aan dat nog niet overal voldoende goede beschermende middelen op voorraad zijn. Ook wordt bij bijna een kwart (24 procent) van de ondervraagde leden de reguliere zorg binnen de eigen organisatie afgeschaald vanwege de grote toename van de patiënten met Covid-19.

18.18 - Missie naar Sint Maarten

Zeven medewerkers van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord zijn terug van een speciale missie naar Sint Maarten. Op het kleine eiland van de Nederlandse Antillen hebben ze met chauffeurs en ambulanceverpleegkundigen geholpen in deze moeilijke coronatijden.

17.52 - Afschalen reguliere zorg

Alle Limburgse ziekenhuizen schalen de reguliere zorg af om ruimte te maken voor coronapatiënten uit het westen van Nederland. Dat heeft een woordvoerder van het Zuyderland ziekenhuis met vestigingen in Heerlen en Geleen vrijdag bevestigd, na berichtgeving door 1Limburg.

Directeur David Jongen van Zuyderland, tevens vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, heeft over de afschaling contact gehad met de andere Limburgse ziekenhuizen, aldus de woordvoerder. Doordat patiënten uit het westen in de Limburgse ziekenhuizen worden opgenomen, komt de reguliere zorg er in het gedrang.

17.05 - Steun uit provincie voor culturele instellingen

Negentien Brabantse culturele instellingen krijgen corona-steun van de provincie. In totaal trekt de provincie 1,3 miljoen euro aan subsidie uit voor de Brabantse instellingen. Ook het Rijk en de gemeenten dragen bij om de culturele instellingen overeind te houden. het gaat onder meer om de Cacaofabriek in Helmond, Chassé in Breda, De Nieuwe Vorst in Tilburg, Design Museum in Den Bosch, de Effenaar in Eindhoven, en Gebouw T in Bergen op Zoom.

17.02 - Onduidelijkheid bij bowlingbanen

Eigenaren van bowlingbanen weten niet goed wat ze aan moeten met de nieuwe coronamaatregelen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers, die elke dag telefoontjes krijgt van bowlingbaaneigenaren die niet snappen of ze hun restaurant open mogen houden.

"Het is complete chaos", zegt voorzitter van de vereniging Frits van Dijk. "In elke regio gelden andere regels." In de algemene coronaregels van eind september staat dat alle horeca die bij sportcentra horen, dicht moeten. Dat betekent dat de kantine van de voetbalclub dicht is, maar ook het restaurant naast de golfbaan. Het grootste deel van de tweehonderd bowlingcentra die Nederland rijk is, wordt door de overheid gezien als sportcentra, aldus Van Dijk. Toch kiest volgens hem niet elke regio ervoor de restaurants bij bowlingbanen te sluiten.

16.56 - RKC heeft corona-uitbraak onder controle

RKC Waalwijk volgde alle protocollen en deed wat het kon om het coronavirus buiten de deur te houden. Na elf weken zonder één positief geval, was er vorige week ineens toch een echte uitbraak. De wedstrijd RKC Waalwijk-PEC Zwolle werd vervolgens afgelast. Een week verder is de uitbraak een halt toegeroepen, maar dat wil niet zeggen dat alle problemen opgelost zijn.

16.55 - Rutte: 'Elke maatregel nemen die nodig is'

Het kabinet is bereid om elke beperkende maatregel te nemen die nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Mark Rutte maakte dat duidelijk tijdens zijn wekelijkse ministerraad. Over welke maatregelen denkbaar zijn, wilde hij niet speculeren. Ook wil hij niet ingaan op de discussies die het kabinet daarover voert.

Het is het kabinet niet voldoende gelukt om de "urgentie" rondom het toenemende aantal coronabesmettingen over te brengen, zegt Rutte. Ook is er nu minder zicht op de groei van het virus, nu de aantallen zo sterk oplopen en het bron- en contactonderzoek vrijwel overal is afgeschaald door de GGD. "Daarmee kun je wel degelijk ons verwijten maken, zeker".

15.38 - Coronatesten in Abu Dhabi gaat niet door

Het verwerken van Nederlandse coronatests in Abu Dhabi gaat niet door. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag laten weten. Er bleef een onacceptabel risico op het gebied van privacy bestaan, zegt De Jonge.

14.50 - Meer coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur gestegen. Vrijdag kwamen er 69 meer patiënten bij dan de dag ervoor. Het merendeel hiervan ligt wel op de verpleegafdeling. Op het moment liggen er 239 die besmet zijn met het virus op de intensive care.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is dertig procent van alle patiënten op IC's coronapatiënt. Het aantal covidpatiënten in ziekenhuizen blijft stijgen. Het LCPS verwacht dat er op 13 oktober 1250 patiënten opgenomen zijn.

14.30 - Grapperhaus heeft begrip voor kerkgangers

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus snapt dat het strengere regels voor kerkgangers zwaar is. Hij noemt het een ''bitter offer''. Wel hamert hij erop dat het heel belangrijk is dat grote groepen nu niet samen komen. "We moeten met z'n allen dat offer brengen in het kader van de bestrijding van het virus."

14.15 Nieuwe dagrecord aan besmettingen

Er zijn de afgelopen 24 uur 5983 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen en dat is een nieuwe dagrecord. De meeste besmettingen zijn in Zuid- en Noord-Holland. Brabant staat op plek drie. Daar werden 778 mensen positief getest. Vijf mensen werden opgenomen in het ziekenhuis en twee mensen overleden aan het virus.

13.30 - Ouderenbond blij met briefstemmen

De Ouderenbond ANBO is blij als senioren bij de komende verkiezingen kunnen stemmen door middel van brieven. "Ouderen gaan er in coronatijd minder vaak op uit en staan straks zeker niet graag in de rij bij een stembureau", aldus een woordvoerster. "Stemmen per post heeft onze voorkeur boven digitaal stemmen, omdat niet alle ouderen digitaal vaardig zijn."

12.30 - Complex weer open

Voetbalvereniging DEVP uit Bosschenhoofd opent vanaf dinsdag weer de deuren van haar complex. Dat was bijna twee weken dicht nadat acht leden van de amateurvoetbalclub getest op het coronavirus. In totaal hebben veertien leden COVID-19 opgelopen.

De selecties van de eerste elftallen bij de mannen en vrouwen mogen dinsdag als eerste weer het veld op. De jeugd is vanaf woensdag weer welkom.

12.06 - Basisschool verwacht weer open te kunnen gaan

Basisschool Henri Dunant in Wijk en Aalburg gaat er vanuit volgende week maandag gewoon weer open te kunnen. Het bestuur besloot eerder deze week de deuren van de school te sluiten, nadat vier leerkrachten besmet bleken met coronavirus. Maar deze leerkrachten zijn zo goed als volledig opgeknapt. Verdere maatregelen binnen de school zouden niet nodig zijn. De basisschool liet al weinig ouders binnen om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen. Zondag worden ouders op de hoogte gebracht over de voortgang van het onderwijs.

11.43 - Ideeën jongeren

Ongeveer tweeduizend jongeren hebben de afgelopen weken 1500 ideeën bedacht voor het oplossen van problemen waar zij in de coronacrisis tegenaan lopen, meldt de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC). Dit deden ze na een oproep van premier Mark Rutte. De ideeën gaan over opleiding, werk en wonen. Dat zijn de gebieden waarop jongeren de effecten van de coronacrisis voelen. Ze variëren van oplossingen om de kwaliteit van het online-onderwijs te verbeteren tot de suggestie om de huidige kijk op werk los te laten.

11.37 - Tevredenheid over mondkapjes

De meeste middelbare scholen zijn tevreden over het gebruik van mondkapjes door leerlingen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Een aantal scholen geeft aan dat het beter kan. Het Markland College in Oudenbosch en het 2College Durendael in Oisterwijk heeft leerlingen en ouders bijvoorbeeld nogmaals gevraagd rekening te houden met het dragen van mondkapjes.

11.33 - Vraagtekens eigenaren bowlingbanen

Eigenaren van bowlingbanen weten niet goed wat ze aan moeten met de nieuwe coronamaatregelen. Dat hoort Koninklijke Horeca Nederland van tientallen eigenaren van bowlingbanen, die willen weten of hun restaurant of bar open mag. Volgens KHN gaan burgemeesters in verschillende regio's anders om met de coronamaatregelen. In de algemene regels van eind september staat dat alle horeca die bij sportcentra hoort, moet sluiten. Dat betekent dat de kantine van de voetbalclub dicht is, maar ook het restaurant naast de golfbaan. Bowlingbanen lijken echter in een grijs gebied te vallen, merkt KHN.

10.18 - 'Toch geen gedwongen ontslagen winkelpersoneel Schiphol'

Voor de bijna driehonderd medewerkers van winkels op Schiphol dreigt niet langer gedwongen ontslag. Volgens vakbond FNV heeft het bedrijf achter die winkels het personeel laten weten niet tot ontslagen over te gaan. De vakbond protesteerde eerder tegen de voorgenomen reorganisatie bij het winkelbedrijf, dat voornamelijk actief is met See Buy Fly-winkels achter de douane. Door het coronavirus is het internationale vliegverkeer gedecimeerd, waardoor ook deze winkels veel minder klanten hadden.

09.55 - Zorgen bij winkeliers

Winkeliers maken zich zorgen over het mogelijke beperken van de openingstijden. Het kabinet zou al nadenken over het schrappen van koopavonden, om de bewegingen van mensen te beperken en daarmee het oplopende aantal coronabesmettingen in te dammen. Branchevereniging INretail zegt dat het schrappen van koopavonden en koopzondagen 'een compleet averechts effect' zal hebben en wil juist ruimere openingstijden om klanten beter te spreiden.

09.26 - Onderzoek hersenschade

De Hersenstichting gaat een landelijk onderzoek naar hersenschade door het coronavirus financieren. In het onderzoek worden patiënten uit de eerste coronagolf voor langere periode gevolgd en onderzocht op mogelijke hersenschade. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de juiste behandelingen te geven aan toekomstige coronapatiënten.

08.19 - Ziekenhuisstoring verleden tijd

Bij alle ziekenhuizen die zijn aangesloten bij ict-dienstverlener ICTZ werken de aanmeldzuilen weer en is ook videobellen weer mogelijk. De storing die de systemen platlegde, is opgelost en nu werkt alles weer, zegt een woordvoerster. Volgens ICTZ was er een probleem bij 'de verbindingenleverancier van het datacenter'. Daardoor konden patiënten donderdag niet bij hun medische dossiers en uitslagen van het laboratorium.

08.10 - Kans op stemmen per post voor verkiezingen

Er is een grote kans dat we bij de aanstaande verkiezingen per post moeten gaan stemmen. Dat meldt het AD. Het kabinet zou aan het onderzoeken zijn of het zogenoemde briefstemmen mogelijk is. Kiezers kunnen dan bijvoorbeeld enkele dagen of weken voor de verkiezingen van 17 maart hun stem per post versturen. Ook kan het stemformulier of de verkiezingsdag zelf worden ingeleverd bij een speciaal inleverpunt van de gemeente.

07.18 - Nederlanders huren massaal vakantiehuisje in eigen land

Vakantieparken en verhuurders van vakantiehuisjes doen in aanloop naar de herfstvakantie goede zaken. Duitsers en Belgen hebben hun verblijf in een Nederlands park of huisje geannuleerd, maar die plekken werden zo opgevuld door Nederlanders, schrijft Nu.nl. Landal GreenParks stelt dat al haar parken zo goed als vol zitten en het aantal boekingen bij Natuurhuisje.nl is voor deze herfstvakantie drie keer groter dan vorig jaar.

06.00 - Stijging aantal vacatures in zorg

Met het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt in Nederland ook de vraag naar nieuwe verpleegkundigen. Volgens vacaturesite Indeed lag het aantal vacatures voor verpleegkundigen aan het einde van september acht procent hoger dan een jaar eerder. Dat is bijzonder, want het totale aantal vacatures daalt op jaarbasis nog altijd.

04.43 - Bescherming persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vragen gesteld aan de GGD over hoe de organisatie de persoonsgegevens beschermt binnen de coronatestlijn. Dat schrijft Trouw. De GGD besteedde de testlijn voor honderd procent uit aan een internationaal callcenterbedrijf. Via het IT-systeem CoronIT, het digitale registratiesysteem van de GGD, zouden (ex-)medewerkers van het callcenter persoonlijke gegevens kunnen inzien van iedereen die een coronatest deed.

03.30 - Overleg met religieuze organisaties

Minister Ferd Grapperhaus praat vrijdag weer met religieuze organisaties over hoe zij het beste kunnen omgaan met de coronacrisis nu het aantal besmettingen oploopt. Het gaat om een digitale ontmoeting met vertegenwoordigers van onder meer de christelijke, joodse, islamitische en boeddhistische geloofsgemeenschappen. Eerder deze week sprak de minister een maximum van dertig bezoekers af. Tot teleurstelling van onder meer de katholieke kerk. Daar wordt anderhalve meter afstand gehouden en niet gezongen.

03.30 - Moskeeën open

De meeste moskeeën in de drie grote steden blijven open voor bezoekers tijdens het vrijdaggebed. In Amsterdam sluit een deel de deuren dan, omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de coronamaatregelen in goede banen te leiden. In Den Haag en Rotterdam lijkt dit probleem niet of veel minder te spelen. Wel houden de meeste moskeeën zich aan het dringende advies van het Contactorgaan Moslims en Overheid om maximaal dertig mensen binnen te laten.

01.22 - Meer overlijdens

Voor het eerst sinds begin mei zien onderzoekers dat opvallend veel mensen overlijden en dat dit mogelijk wordt veroorzaakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Vorige week overleden naar schatting drieduizend mensen. Dat zijn er tweehonderd meer dan verwacht. De week daarvoor overleden ook al meer mensen dan gemiddeld.

