Coronanieuws: 'Stijging onlinevacatures voor verpleegkundigen'

De cohortafdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (foto: ANP 2020/Rob Engelaar). vergroot

LIVEBLOG CORONAVIRUS VRIJDAG

De belangrijkste punten op een rij:

Samen met het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt in Nederland ook de vraag naar nieuwe verpleegkundigen flink.

Minister Ferd Grapperhaus praat vrijdag weer met religieuze organisaties over hoe zij het beste kunnen omgaan met de coronacrisis.

Voor het eerst sinds begin mei zien onderzoekers dat opvallend veel mensen overlijden en dat dit mogelijk wordt veroorzaakt door het coronavirus.

07.18 - Nederlanders huren massaal vakantiehuisje in eigen land

Vakantieparken en verhuurders van vakantiehuisjes doen in aanloop naar de herfstvakantie goede zaken. Duitsers en Belgen hebben hun verblijf in een Nederlands park of huisje geannuleerd, maar die plekken werden zo opgevuld door Nederlanders, schrijft Nu.nl. Landal GreenParks stelt dat al haar parken zo goed als vol zitten en het aantal boekingen bij Natuurhuisje.nl is voor deze herfstvakantie drie keer groter dan vorig jaar.

06.00 - Stijging aantal vacatures in zorg

Met het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt in Nederland ook de vraag naar nieuwe verpleegkundigen. Volgens vacaturesite Indeed lag het aantal vacatures voor verpleegkundigen aan het einde van september acht procent hoger dan een jaar eerder. Dat is bijzonder, want het totale aantal vacatures daalt op jaarbasis nog altijd.

04.43 - Bescherming persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vragen gesteld aan de GGD over hoe de organisatie de persoonsgegevens beschermt binnen de coronatestlijn. Dat schrijft Trouw. De GGD besteedde de testlijn voor honderd procent uit aan een internationaal callcenterbedrijf. Via het IT-systeem CoronIT, het digitale registratiesysteem van de GGD, zouden (ex-)medewerkers van het callcenter persoonlijke gegevens kunnen inzien van iedereen die een coronatest deed.

03.30 - Overleg met religieuze organisaties

Minister Ferd Grapperhaus praat vrijdag weer met religieuze organisaties over hoe zij het beste kunnen omgaan met de coronacrisis nu het aantal besmettingen oploopt. Het gaat om een digitale ontmoeting met vertegenwoordigers van onder meer de christelijke, joodse, islamitische en boeddhistische geloofsgemeenschappen. Eerder deze week sprak de minister een maximum van dertig bezoekers af. Tot teleurstelling van onder meer de katholieke kerk. Daar wordt anderhalve meter afstand gehouden en niet gezongen.

03.30 - Moskeeën open

De meeste moskeeën in de drie grote steden blijven open voor bezoekers tijdens het vrijdaggebed. In Amsterdam sluit een deel de deuren dan, omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de coronamaatregelen in goede banen te leiden. In Den Haag en Rotterdam lijkt dit probleem niet of veel minder te spelen. Wel houden de meeste moskeeën zich aan het dringende advies van het Contactorgaan Moslims en Overheid om maximaal dertig mensen binnen te laten.

03.30 - Stemmen per post

Mensen van 70 jaar of ouder zouden vanwege het coronavirus de mogelijkheid moeten krijgen volgend jaar per post te stemmen, mits dat kan zonder het risico op fraude. Daarvoor pleit het CDA. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de verkiezingen van maart volgend jaar veilig te kunnen laten plaatsvinden. Minister Kajsa Ollongren zei vorige maand al dat er wordt gekeken naar een scenario om per post te stemmen.

01.22 - Meer overlijdens

Voor het eerst sinds begin mei zien onderzoekers dat opvallend veel mensen overlijden en dat dit mogelijk wordt veroorzaakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Vorige week overleden naar schatting drieduizend mensen. Dat zijn er tweehonderd meer dan verwacht. De week daarvoor overleden ook al meer mensen dan gemiddeld.

