Coronanieuws: Waarschijnlijk geen volledige lockdown in zwaar getroffen regio's

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Bij alle GGD's samen zijn afgelopen week 244.839 coronatests afgenomen, dit zijn er ruim 50.000 minder dan de week daarvoor.

Er komen vrijwel zeker geen extra maatregelen zoals een avondklok voor enkele regio's waar de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandagavond de feestdagen in december.

De NS brengt het aantal treinen vanaf deze maandag stapsgewijs terug naar negentig procent van de normale dienstregeling.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

13.31 - Bruls: winkeliers moeten klanten nu niet lokken

Winkeliers moeten hun klanten in deze tijd van strenge coronamaatregelen niet lokken met speciale acties voor Sinterklaas of Black Friday, dit jaar op 20 november. Het is nu zeker niet de tijd om gezellig te gaan shoppen voor de 'fun'. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio's in het land.

"Het zou ondernemers sieren als ze reisbewegingen en winkelbezoek niet aanmoedigen maar alternatieven aanbieden, zoals het bezorgen van hun producten als dat mogelijk is", vindt Bruls. Het was in het afgelopen weekeinde tot ergernis van veel burgemeesters erg druk in winkelcentra en op woonboulevards.

13.11 - 399 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 399 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, 29 meer dan zondag.

Veertien coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, zestien coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en drie patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

13.03 - Pfizer: coronavaccin voor 90 procent effectief

Een coronavaccin van de farmaceut Pfizer is volgens een voorlopige analyse voor 90 procent effectief. Dat maakte het bedrijf bekend, meldt The New York Times. "Dit is een historisch moment", zei Pfizer-bestuurder Kathrin Jansen volgens The New York Times. Ze noemde het een ongekende prestatie dat binnen een jaar een vaccin is ontwikkeld.

Het bedrijf heeft het vaccin getest op proefpersonen en zegt dat geen sprake was van noemenswaardige veiligheidsproblemen. Het is de bedoeling om voor het eind van het jaar voldoende doses te produceren om 10 tot 20 miljoen mensen in te enten, schrijft de krant.

12.45 - Waarschijnlijk geen volledige lockdown in zwaar getroffen regio's

Er komen vrijwel zeker geen extra maatregelen zoals een avondklok voor enkele regio's waar de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn zoals in de regio's Rotterdam en Dordrecht. Ingewijden bevestigen berichtgeving maandag hierover van het AD.

Het kabinet liet vorige week weten extra stappen voor zwaar getroffen regio's te overwegen. Daarbij werd naast de avondklok gedacht aan verdere sluiting van de detailhandel en sluiting van het voortgezet onderwijs. Het zou dan neerkomen op een volledige lockdown in deze regio's. Dat zouden ook Brabantse regio’s kunnen zijn, gaf burgemeester Weterings van Tilburg, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant toen aan. “Ik denk dat we er nu nét onder zitten”, zei hij.

De cijfers geven nu geen aanleiding tot deze drastische maatregelen, is te horen. Het kabinet zal dat vermoedelijk dinsdagmiddag bekend maken na het ministerieel crisisberaad op Algemene Zaken. Het wordt volgens bronnen geen persconferentie of persmoment.

12.24 - Taart voor de corona-frontlinie

Betrokken Ondernemers Breda geeft 20.000 taarten weg aan Bredanaars die in hun werk direct of indirect met de gevolgen van corona te maken hebben. De taarten worden door de curator in het faillissement van Maître Paul geschonken. Maître Paul is een in Tilburg gevestigd bedrijf dat diepvriesgebak produceert. Van 11 tot en met 30 november kunnen de taarten met een tegoedbon worden opgehaald bij de Sligro-zelfbedieningsgroothandel in Breda.

12.20 - Flink minder auto-inbraken in Eindhovense binnenstad

In 2020 zijn auto-inbrekers minder vaak actief in het - door de coronacrisis rustigere - stadscentrum van Eindhoven. De afname van het aantal auto-inbraken is het sterkst in de de binnenstad en Fellenoord. In Woensel-West vond juist de grootste stijging plaats van het aantal auto-inbraken. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van de meest recente politiedata.

Tot en met september dit jaar werd in Eindhoven al 999 keer ingebroken in auto’s. Dit zijn 17,5 procent minder auto-inbraken dan vorig jaar (1.211).

12.00 - Rutte en De Jonge beantwoorden weer coronavragen op sociale media

Opnieuw gaan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op sociale media vragen van burgers beantwoorden over het coronabeleid. In september hadden beide bewindslieden ook al zo'n digitale ontmoeting om vragen te beantwoorden.

Toen kregen ze ook flinke kritiek op hun aanpak van de crisis. De premier en de minister beantwoorden de vragen woensdag om 11.15 uur via Facebook en YouTube.

11.15 - Afgelopen week minder coronatest afgenomen door GGD's

Bij alle GGD's samen zijn afgelopen week 244.839 coronatests afgenomen. Dat zijn er ruim 50.000 minder dan de week daarvoor toen er 295.147 testen werden afgenomen. Sinds 1 juni zijn nu in heel Nederland ruim 3,5 miljoen testen afgenomen (3.633.491 om precies te zijn).

De GGD weet niet hoe het komt dat er minder testen worden afgenomen. Het heeft volgens een woordvoerder niet te maken met een gebrek aan capaciteit. In totaal zouden er 50.000 testen per dag kunnen worden afgenomen.

11.00 - GGD zet landelijk 10 mobiele coronatestbussen in

De GGD zet landelijk tien mobiele coronatestbussen in. Het zijn omgebouwde stads- en bestelbussen die naar gebieden kunnen gaan waar plotseling meer vraag is naar testen, bijvoorbeeld omdat er daar een uitbraak van corona is.

"Met de nieuwe mobiele testunits kan er overal in Nederland binnen een paar uur een tijdelijke testlocatie draaien", aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Afhankelijk van de vraag op de locatie, worden de bussen uitgerust met aanvullend materieel. Het gaat om vijf omgebouwde stadsbussen en vijf omgebouwde bestelbussen.

GGD's kunnen via een speciaal telefoonnummer een beroep doen op de mobiele testunits.

10.00 - Vanaf morgen commerciële snelteststraat in Bladel

Het bedrijf Lead Healthcare uit Baarn opent morgen een corona snelteststraat in Bladel. De straat wordt ingericht aan de Hallenstraat 20.

Een test in kost 99 euro exclusief btw en het resultaat is binnen vijftien minuten na afname bekend. Wie zich wil laten testen, moet zich vooraf via de website Covidsnelteststraat.nl aanmelden. Lead Healthcare heeft in onze provincie al snelteststraten in Eindhoven en Breda. Landelijk gezien is de straat in Bladel de 15e teststraat van het bedrijf.

Er wordt bij het testen volgens het bedrijf gebruikgemaakt van door het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerde sneltesten. Positieve testresultaten worden volgens het bedrijf doorgegeven aan de GGD ten behoeve van het Bron en Contact Onderzoek. Een woordvoerder van het bedrijf laat maandag weten dat vooral bedrijven gebruikmaken van de snelteststraten.

Een voorbeeld van een snelteststraat (foto: Lead Healthcare, MooiBelicht Fotografie) vergroot

06.30 - Spreiding Black Friday

Winkeliers willen dit jaar de acties rond Black Friday, op 27 november, vanwege het coronavirus een week eerder starten en tot wel een week langer laten doorlopen. Dat meldt brancheorganisatie INretail na onderzoek. Volgens het onderzoek willen winkels per se bezoekerspieken voorkomen en sturen ze aan op spreiding. Vakbond FNV riep de detailhandel zaterdag op om dit jaar Black Friday compleet over te slaan. De FNV riep de werkgevers op om 'de volksgezondheid niet ook in de uitverkoop te zetten'.

06.00 - 'Zoek hulp als je door corona somber wordt'

Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren heeft moeite om hulp te vragen aan een professional bij mentale klachten die te maken hebben met de coronatijd. Dat meldt het Rode Kruis op basis van eigen onderzoek. Een grote groep jongeren vindt deze tijd zwaar, onder meer door het gebrek aan sociale contacten. Bijna zeventig procent van de 16- tot 30-jarigen ziet nu op tegen de donkere wintermaanden, dertig procent maakt zich zorgen over de toekomst en twintig procent van de jongeren voelt zich eenzaam.

Wachten op privacy instellingen...

Het Rode Kruis komt daarom met tips om de lockdownperiode beter door te komen, zoals een goede structuur in de dag brengen, gezond blijven eten, blijven bewegen en goed contact te houden met anderen.

03.31 - Nieuwe toelichting Ernst Kuipers

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt, de speciale afdelingen voor mensen met het coronavirus beginnen langzaamaan wat leger te worden. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, geeft maandag weer een toelichting op de laatste stand van zaken. Dat doet hij namens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, dat de afgelopen weken patiënten verdeelde over het land om de drukte in de ziekenhuizen beheersbaar te houden.

03.30 - Veiligheidsberaad kijkt vooruit naar feestdagen

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's die samen het Veiligheidsberaad vormen, willen maandagavond alvast vooruitkijken naar de feestdagen in december. Of mensen met Kerstmis weer uit eten kunnen, is nu nog ongewis. Ook is nu nog niet helemaal duidelijk of met de jaarwisseling vuurwerk mag worden afgestoken. Verder bespreken de burgemeesters de actuele coronacijfers en de effecten van de coronamaatregelen die zijn genomen.

03.30 - NS schrapt treinen

De NS schrapt vanaf deze maandag in de dienstregeling. Stapsgewijs wordt het aantal treinen teruggebracht naar negentig procent van de normale dienstregeling. Op elk traject blijft minimaal twee keer per uur een trein rijden, er worden dus geen lijnen opgeheven, zo verzekert de NS. De aanpassing heeft te maken met de forse terugloop in passagiersaantallen, tot dertig procent van de normale bezetting, maar ook met het uitvallen van personeel door ziekmelding of quarantaine.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.