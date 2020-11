Coronanieuws: Winkeliers willen Black Friday spreiden over langere periode

Black Friday is overgewaaid uit de Verenigde Staten. vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's die samen het Veiligheidsberaad vormen, bespreken maandagavond de feestdagen in december.

De NS brengt het aantal treinen vanaf deze maandag stapsgewijs terug naar negentig procent van de normale dienstregeling.

06.30 - Spreiding Black Friday

Winkeliers willen dit jaar de acties rond Black Friday, op 27 november, vanwege het coronavirus een week eerder starten en tot wel een week langer laten doorlopen. Dat meldt brancheorganisatie INretail na onderzoek. Volgens het onderzoek willen winkels per se bezoekerspieken voorkomen en sturen ze aan op spreiding. Vakbond FNV riep de detailhandel zaterdag op om dit jaar Black Friday compleet over te slaan. De FNV riep de werkgevers op om 'de volksgezondheid niet ook in de uitverkoop te zetten'.

06.00 - 'Zoek hulp als je door corona somber wordt'

Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren heeft moeite om hulp te vragen aan een professional bij mentale klachten die te maken hebben met de coronatijd. Dat meldt het Rode Kruis op basis van eigen onderzoek. Een grote groep jongeren vindt deze tijd zwaar, onder meer door het gebrek aan sociale contacten. Bijna zeventig procent van de 16- tot 30-jarigen ziet nu op tegen de donkere wintermaanden, dertig procent maakt zich zorgen over de toekomst en twintig procent van de jongeren voelt zich eenzaam.

Het Rode Kruis komt daarom met tips om de lockdown-periode beter door te komen, zoals een goede structuur in de dag brengen, gezond blijven eten, blijven bewegen en goed contact te houden met anderen.

03.31 - Nieuwe toelichting Ernst Kuipers

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt, de speciale afdelingen voor mensen met het coronavirus beginnen langzaamaan wat leger te worden. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, geeft maandag weer een toelichting op de laatste stand van zaken. Dat doet hij namens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, dat de afgelopen weken patiënten verdeelde over het land om de drukte in de ziekenhuizen beheersbaar te houden.

03.30 - Veiligheidsberaad kijkt vooruit naar feestdagen

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's die samen het Veiligheidsberaad vormen, willen maandagavond alvast vooruitkijken naar de feestdagen in december. Of mensen met Kerstmis weer uit eten kunnen, is nu nog ongewis. Ook is nu nog niet helemaal duidelijk of met de jaarwisseling vuurwerk mag worden afgestoken. Verder bespreken de burgemeesters de actuele coronacijfers en de effecten van de coronamaatregelen die zijn genomen.

03.30 - NS schrapt treinen

De NS schrapt vanaf deze maandag in de dienstregeling. Stapsgewijs wordt het aantal treinen teruggebracht naar negentig procent van de normale dienstregeling. Op elk traject blijft minimaal twee keer per uur een trein rijden, er worden dus geen lijnen opgeheven, zo verzekert de NS. De aanpassing heeft te maken met de forse terugloop in passagiersaantallen, tot dertig procent van de normale bezetting, maar ook met het uitvallen van personeel door ziekmelding of quarantaine.

