De Peel stond in brand, maar hoe kan de bestrijding in de toekomst beter?

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Donderdagmiddag worden op het provinciehuis in Den Bosch de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar de Peelbrand van dit voorjaar. Het was de grootste natuurbrand uit de Nederlandse geschiedenis. Maandenlang brandde en smeulde de Deurnese Peel. Bijna driekwart van het natuurgebied werd in de as gelegd.

Janneke Bosch Geschreven door

De brand in de Deurnese Peel ontstond op 20 april. Het vuur was drie dagen later onder controle, maar bleef ondergronds doorsmeulen. Zo af en toe laaide het vuur weer op. Pas eind juni was de brand helemaal onder controle en kon de brandweer stoppen met blussen. De schade was enorm, er is 710 hectare bos afgebrand.

Het onderzoek moest duidelijk maken hoe de brand is ontstaan en is verlopen. Ook is gekeken naar de samenwerking tussen de gemeente Deurne, de provincie en de veiligheidsregio bij het bestrijden van de brand. Tenslotte is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de inrichting en het beheer van De Peel voor de brandveiligheid.

Oorzaak onbekend

Eerder werd al bekend dat er geen eenduidige oorzaak van de brand te achterhalen is. Dat bleek uit uitgebreid onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Wel werd duidelijk dat de veengronden in de Peel het bestrijden moeilijker maakten, omdat het vuur onder de grond maar bleef smeulen. Ook werd de brand steeds opnieuw aangewakkerd door de wind. Ook het feit dat de Peel moeilijk toegankelijk is, maakte het extra lastig voor de brandweer om het vuur te blussen.

Het onderzoek moet nu duidelijk maken hoe een Peelbrand in de toekomst beter bestreden kan worden.

De brand in de Deurnese Peel in foto's en video's:

Grote natuurbrand in Deurnese Peel (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaproducties) vergroot

De Peel in brand (foto: Rob Engelaar). vergroot

Beelden vanuit een blushelikopter laten goed zien hoe groot het gebied was dat in brand stond:

Brandweerlieden aan het werk in de Peel. vergroot

Foto: SQ Vision/Sem van Rijssel vergroot

Foto: SQ Vision/Sem van Rijssel vergroot

Mensen in Helenaveen bereidden zich voor op een mogelijk evacuatie:

Dit bleef er achter na de brand:

Foto: Dirk Verhoeven vergroot

Boswachter Lieke zag alweer wat groen toen ze voor het eerst naar de Deurnese Peel kon:

Minidocumentaire De Peel Brandt van Omroep Brabant over het werk van de 2100 brandweerlieden:

