Coronanieuws: geen landelijke maatregelen tegen drukte, winkeliers willen eerlijker verdeling steun

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen liggen maandag 330 coronapatiënten, zes meer dan 24 uur geleden.

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 762 nieuwe coronabesmettingen gemeld, tegenover 950 zondag.

Landelijk gaat het om 4610 nieuwe besmettingen, tegenover 5600 zondag.

Moderna gaat goedkeuring in EU en VS aanvragen voor coronavaccin.

Het Veiligheidsberaad buigt zich maandag over onder meer de drukte in winkelgebieden richting de feestdagen.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven sluit een complete lockdown in de strijd tegen het coronavirus niet uit.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

21.50 - 'Steden meest gebaat bij lokaal maatwerk'

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in ons land zijn geen voorstander van landelijke maatregelen om drukte in winkelgebieden als in het afgelopen weekend tegen te gaan. "Lokaal maatwerk", is de beste manier om die het hoofd te bieden. Hubert Bruls zei dit maandagavond na een vergadering van het Veiligheidsberaad, waarin alle voorzitters bij elkaar komen. Vooral de Eindhovense burgemeester John Jorritsma maakte de afgelopen dagen een wanhopige indruk, omdat ook het in zijn stad overvol was. De winkels moesten zaterdagmiddag zelfs om vier uur gesloten worden.

"We zitten nu heel dicht aan tegen onorthodoxe maatregelen", zei Jorritsma eerder op de dag. Onder zijn collega's zijn de meningen over landelijk ingrijpen zeer verdeeld.

Bruls zei ook dat winkeliers klanten die weigeren een mondkapje te dragen, buiten moeten zetten. Doen zij dat niet dan kunnen burgemeesters de ondernemer een boete opleggen of zelfs een winkel sluiten.

19.45 - Schouten: eind volgende week geen nertsen meer in Nederland

Op dit moment zijn nog maar op vier Nederlandse bedrijven nertsen aanwezig, meldt minister Carola Schouten (Landbouw). De verwachting is dat deze dieren uiterlijk eind volgende week worden gepelsd (afgemaakt om hun vacht), waardoor er vanaf dan in principe geen nertsen meer in Nederland zijn.

Het verbod op het fokken van nertsen is jaren naar voren gehaald omdat de dieren besmet kunnen worden met het coronavirus. De angst is dat het virus onder nertsen blijft bestaan, ook als er voor mensen bijvoorbeeld een vaccin is gevonden. In Denemarken is het virus ook in nertsen gemuteerd naar een andere vorm, waar een vaccin minder vat op lijkt te hebben.

Meer dan de helft van de Nederlandse nertsenhouderijen is al geruimd, omdat het coronavirus op die bedrijven is aangetroffen. De pelsperiode loopt bijna af, dus ook de nertsen op gezonde bedrijven zijn inmiddels vrijwel allemaal gedood.

19.30 - Minister: minder parkeerplaatsen om virus te beteugelen

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) denkt aan aanvullende maatregelen als minder parkeermogelijkheden om de trek naar winkelcentra te ontmoedigen. Het afgelopen weekeinde deden meerdere steden de winkels in hun binnensteden voortijdig op slot, omdat het er veel te druk was.

De minister en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's bespreken maandagavond tijdens het veiligheidsberaad of het kabinet harder moet ingrijpen om het aantal besmettingen harder te doen dalen, en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden.

De burgemeesters zijn verdeeld over de aanpak. Onder anderen burgemeester John Jorritsma van Eindhoven roept op om hardere regels in te stellen. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden zegt dat het noorden met het huidige landelijke pakket "uit de voeten kan". Wouter Kolff van Dordrecht pleit juist voor regionaal maatwerk.

18.25 - Winkeliers willen evenredige verdeling coronasteun

De coronasteunmaatregelen voor de tegemoetkoming in de vaste lasten en de loonkosten moeten evenrediger verdeeld worden onder winkeliers. Dat wil branchevereniging INretail.

Volgens de vereniging worden kleding- en schoenenwinkels op één hoop gegooid met andere sectoren, zoals supermarkten. Voor de sector detailhandel is de tegemoetkoming in de vaste lasten daardoor maximaal 15 procent, terwijl mode en schoenenwinkels volgens INretail met veel hogere vaste lasten zitten, namelijk 25 en 26 procent. Specifieke branchecodes voor schoenen- en kledingwinkels kunnen dit probleem oplossen, stelt de vereniging.

Ook moet de impact van seizoensinvloeden zwaarder mee gaan wegen in de berekening van de steun, vindt de vereniging. Zo zien gespecialiseerde wintersportzaken de omzetten ook tegenvallen nu het wintersportseizoen geen doorgang meer vindt zoals normaal.

17.55 - Kortere lessen moeten het coronavirus een halt toeroepen op Eindhovens lyceum

Een speciaal coronarooster moet de verspreiding van het virus een halt toe roepen op het Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven. Lessen zijn daarvoor ingekort tot een half uur.

“We merkten een toenemend aantal besmettingen op school”, zegt rector Rob Schuurmans. “Midden vorige week waren dat er vijftien en het werden er alleen maar meer.” Om verdere verspreiding, maar ook een noodgedwongen sluiting van de school te voorkomen, draait de scholengemeenschap sinds maandag een speciaal rooster.

17. 40 - Winkeliers naar rechter voor verkoop vuurwerk

Ongeveer 150 winkeliers, onder wie ondernemers uit Milheeze en Rijen, stappen naar de rechter om toch vuurwerk te kunnen verkopen eind dit jaar. Ze vinden dat het kabinet veel te laat heeft besloten om al het vuurwerk te verbieden.

Volgens de ondernemers wordt corona er met de haren bijgesleept om een vuurwerkverbod in te kunnen stellen, maar is dit een verkapte maatregel om de branche in het hart te treffen. "We hebben alle respect voor handhavers en mensen die werken in de zorg. Maar zo'n extreme maatregel op dit tijdstip is absurd. Als je het nodig vindt om vuurwerk te verbieden, had je dat ook dit voorjaar al kunnen bedenken toen de crisis uitbrak", zegt advocaat Lex de Jager, die de boze winkeliers bijstaat.

17.35 - Belgische burgemeester: gooi shoppende Belgen op de bon!

Burgemeester Marino Keulen van de Belgische grensgemeente Lanaken bij Maastricht vindt dat Nederlanders Belgen die de grens oversteken om te komen winkelen, op de bon moeten gooien. "Men mag de grens niet over om te funshoppen. De Nederlanders hadden de moed moeten hebben om hun tanden te laten zien en de Belgen of terug te sturen, of op de bon te gooien", bevestigde Keulen maandag berichtgeving in Dagblad de Limburger.

Keulen reageert op de klachten over drukte in de grenssteden, met name veroorzaakt door shoppende Belgen. "Het is jammer dat steden als Hulst, Breda, Maastricht, Roermond, Eindhoven, ja zelfs Dordrecht deze sancties niet hebben genomen", zei Keulen. "De grens oversteken om te funshoppen mag niet. Dat geldt voor zowel Nederlanders als Belgen."

17.25 - De Efteling zit in de maag met filmpje

De Efteling is in verlegenheid gebracht door een filmpje waarop te zien is hoe (zondagavond) bezoekers aan het hossen waren. Ook namen ze de anderhalvemeterregel niet in acht. Dit gebeurde bij een muzikale act in het pretpark in Kaatsheuvel. Om herhaling te voorkomen, is dit onderdeel van de Winter Efteling voorlopig geschrapt. Burgemeester Hanne van Aart en een toezichthouder van de gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, hebben met de parkleiding gesproken. Zowel de gemeente als De Efteling spreekt van een incident.

17.20 - Huisartsen willen garanties over voldoende vaccins

Huisartsen willen de garantie dat de overheid zorgt voor genoeg coronavaccins. Ze willen graag meewerken aan de vaccinatiecampagne die eraan zit te komen, maar willen geen herhaling van de problemen die dit najaar ontstonden met de griepprik. Daarvan bleken er onvoldoende beschikbaar; de vraag was groter dan het aanbod van 3,88 miljoen vaccins.

"We willen zeker weten dat er genoeg vaccins zijn om aangewezen groepen te vaccineren, huisartsen willen niemand teleurstellen", zegt een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het tekort aan griepvaccins heeft huisartsen veel "gedoe gegeven", zegt ze. "En dat is voor huisartsen niet fijn, maar vooral voor hun patiënten niet."

17.15 - Efteling teleurgesteld in gedrag gasten bij muziekact

Attractiepark Efteling is teleurgesteld in het gedrag van een aantal gasten tijdens een muzikale act in het park zondagavond. Op videobeelden is te zien dat mensen arm in arm staan te hossen, terwijl dat niet is toegestaan vanwege de geldende coronaregels.

Het attractiepark stopt voorlopig met de muzikale act op de Warme Winter Weide om ongewenst gedrag in de toekomst te voorkomen. Hoe lang de optredens niet doorgaan, is nog niet bekend.

16.15 - Afstandsregel vervalt voor mensen die een adres delen

Mensen die op hetzelfde adres wonen hoeven vanaf dinsdag onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Het begrip 'huishouden' dat de afgelopen tijd werd gehanteerd, komt met de invoering van de tijdelijke coronawet, te vervallen.

De nieuwe regel betekent dat bijvoorbeeld huisgenoten in een studentenhuis geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden. Voorheen gold dat alleen voor huishoudens.

Naast de mondkapjesplicht die van kracht wordt, verandert er nog meer met de invoering van de wet. Het verbod op zingen en schreeuwen in groepsverband vervalt. Wel blijft het een dringend advies niet in groepsverband de stem te verheffen. "Reden hiervoor blijft dat zingen en schreeuwen een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen", stelt het kabinet.

15.15 - Zorgbonus gaat 800 miljoen meer kosten door extra aanvragen

Het kabinet heeft voor veel meer zorgmedewerkers aanvragen ontvangen voor de coronabonus van 1000 euro dan was verwacht. Daardoor gaat de zorgbonus dit jaar 800 miljoen euro meer kosten dan de 1,4 miljard euro die ervoor was gereserveerd. Dat blijkt uit de najaarsnota, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws.

Over de zorgbonus was dit jaar al veel te doen. Het kabinet had een lijst van beroepen opgesteld die ervoor in aanmerking zouden komen, maar zorginstellingen konden zelf uitzonderingen maken. De regeling wekte al snel wrevel. Verschillende partijen in de Kamer pleitten voor een ruimhartigere regeling.

Daarnaast waren er ook zorginstellingen, zoals ziekenhuisgroep Haaglanden MC, die de bonus voor al het personeel aanvroegen. Mensen die meer dan twee keer modaal verdienen zijn uitgesloten van de bonus.

14.59 - 'Burgemeester Eindhoven sluit complete lockdown niet uit'

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven sluit een complete lockdown in de strijd tegen het coronavirus niet uit. "We moeten nu echt onorthodox doorpakken om dat virus een halt toe te roepen. Er blijven weinig andere keuzes over dan harde maatregelen", zei hij maandag in het radioprogramma 1Op1 van KRO-NCRV.

Hoe lang een complete lockdown zou moeten voortduren, wil Jorritsma laten afhangen van adviezen daarover van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Outbreak Management Team (OMT).

Eindhoven was een van de steden waar het afgelopen weekeinde veel te druk was met winkelend publiek. Op verzoek van Jorritsma bespreken de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandagavond of er landelijke maatregelen moeten komen om een herhaling te voorkomen.

14.58 - FNV: Winkelmedewerkers willen kerst niet in de drukke winkelstraat vieren

FNV wil dat het veiligheidsberaad lessen trekt uit de drukte rond Black Friday. Die oproep doet de vakbond maandag in een brief aan het beraad. De periode rond de feestdagen is het traditioneel druk in de winkelstraat. Het is volgens de vakbond belangrijk dat de overheid scherpe afspraken maakt met de grote winkelketens over openingstijden, winkelsluiting, deurbeleid en reclame-uitingen.

Het veiligheidsberaad heeft maandagavond een vergadering waarin dit onderwerp besproken wordt. Het afgelopen weekend kwamen er bij FNV veel meldingen binnen van winkelmedewerkers die door de drukte hun werk niet veilig kunnen doen.

14.42 Minder coronaboetes, ook minder waarschuwingen

De politie heeft vorige week weer minder coronaboetes uitgeschreven dan een week eerder. Ook het aantal waarschuwingen ging omlaag. In totaal deelde de politie vorige week 568 coronaboetes uit, terwijl het er een week eerder nog 721 waren.

Ook werden er vijftig illegale feesten beëindigd.

Wachten op privacy instellingen...

Het valt wel te verwachten dat de cijfers nog naar boven worden bijgesteld. De politie is doorgaans op maandag nog niet op de hoogte van alle boetes die de week daarvoor zijn uitgeschreven. Zo blijkt nu dat twee weken geleden ruim 50 boetes meer zijn uitgedeeld dan de politie eerder meldde.

14.41 - Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen hebben het aantal coronapatiënten maandag iets zien toenemen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1721 coronapatiënten. Dat zijn er 21 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensivecareafdelingen liggen nu 481 coronapatiënten, 25 minder dan de dag ervoor. De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling. In totaal gaat het nu om 1240 mensen, een toename van 46.

Door de aanhoudende drukte zijn het afgelopen etmaal 8 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio's, van wie 1 ic-patiënt. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen nog altijd veel coronapatiënten in het ziekenhuis.

14.38 - OJC in Rosmalen verkoopt speciale club-tegels

Sportverenigingen hebben het moeilijk in coronatijd. Dit vooral omdat kantines moesten sluiten. Bij voetbalvereniging OJC in Rosmalen is onder meer de selectie van het eerste elftal daarom met het idee gekomen om speciale OJC-tegels te gaan verkopen.

Met de opbrengst wil de club het oude scorebord vervangen. Ook worden er extra materialen voor de jeugd aangeschaft.

Wachten op privacy instellingen...

14.26 - Aantal coronagevallen landelijk gezien flink omlaag

Het aantal nieuwe coronagevallen is weer eens flink gedaald na een forse stijging. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4610 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op zondag meldde dat instituut ongeveer 5600 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 4500.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe gevallen vastgesteld, tegen ruim 37.000 in de week ervoor en iets meer dan 38.000 nog een week eerder. De daling van het aantal gevallen stagneert, concludeerde het RIVM al.

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 250 inwoners positief getest. In Rotterdam kwamen 177 besmettingen aan het licht en in Den Haag 91. Verder kwamen er 89 nieuwe gevallen bij in Enschede en 84 in Tilburg.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 29. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op zondag meldde het RIVM 25 sterfgevallen door het virus.

14.20 - 762 nieuwe besmettingen in Brabant

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 762 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat aantal lag zondag nog op 950.

Wachten op privacy instellingen...

13.57 - Boswachter maakt zich zorgen over wildcrossen als 'corona-uitklep'

Erik de Jonge, boswachter voor Brabants Landschap, in het westen van onze provincie maakt zich zorgen over wildcrossers. "Lijkt een echte corona-uitklep", stelt hij. Ook op de Brabanste Wal volgens hem de afgelopen dagen weer tal van meldingen.

Wachten op privacy instellingen...

13.43 - Moderna gaat goedkeuring in EU en VS aanvragen voor coronavaccin

Farmaceutische bedrijf Moderna gaat een noodgoedkeuring voor zijn coronavaccin aanvragen in zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten. Dat doet het Amerikaanse bedrijf nadat de werkzaamheid ook uit een uitgebreidere analyse is gebleken. Het vaccin van Moderna is voor 94,1 procent effectief en er zijn nauwelijks ernstige bijwerkingen.

Alle deelnemers aan de test die ernstige gezondheidsklachten kregen, hadden een placebo toegediend gekregen. Van de ruim 30.000 deelnemers aan de test kregen er 196 Covid-19. Daarvan kregen 185 proefpersonen een placebo toegediend. Elf personen die het vaccin hadden gekregen werden desondanks ziek. Het vaccin werkte even goed bij jonge als bij oudere proefpersonen.

LEES OOK: Viroloog uit Waalwijk ontwikkelde succesvol coronavaccin in de VS

13.20 - Horecapand Hilversum dicht om niet naleven coronaregels

Politieagenten en boa's hebben in een horecapand in Hilversum 24 mensen aangetroffen en bekeurd voor het niet naleven van de coronaregels. De gemeente Hilversum heeft de horecagelegenheid gesloten, meldde de politie maandag .

De politie en handhavers namen zaterdag poolshoogte in het pand na een melding dat daar te veel mensen zouden zijn. De gemeente gaat bekijken of het horecapand veertien dagen gesloten kan worden wegens het niet naleven van de coronamaatregelen.

12.40 - Help het BHIC bij het opzetten van de coronacollectie van Brabant

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch roept mensen op materiaal in te leveren dat een beeld geeft van de coronacrisis in onze provincie. "Het coronavirus heeft op dit moment zo veel invloed op onze samenleving, dat we ons dit nog lang zullen herinneren", schrijft het BHIC. "Wij willen graag informatie verzamelen, zodat historici over 50 of 100 jaar ook nog kunnen onderzoeken hoe wij deze crisis hebben meegemaakt en wat er gebeurde in onze samenleving."

Wachten op privacy instellingen...

12.05 - Toestroom Vlaamse coronapatiënten naar ziekenhuis daalt niet meer

Het aantal Vlaamse coronapatiënten dat naar het ziekenhuis moet, slinkt niet meer. Het is nog onduidelijk waardoor de snelle daling van de afgelopen weken is gestokt, zegt viroloog Steven Van Gucht namens het Belgische coronacrisiscentrum. In de rest van België zet de afname voorlopig wel door.

De druk op de Belgische ziekenhuizen verminderde, na de sluiting van de horeca en de winkels en een reeks andere strenge maatregelen, de laatste weken snel. Hoewel het gevaar is geweken dat de ziekenhuizen door de tweede golf van coronabesmettingen worden overspoeld, leggen coronapatiënten nog altijd een flink beslag op ziekenhuisbedden.

12.00 - Burgemeesters: drukte in winkels is erg wisselend

De drukte in de winkels verschilde in het afgelopen weekeinde erg per gemeente. In steden als Rotterdam, Maastricht, Eindhoven en Apeldoorn was het duidelijk te druk, maar in andere populaire winkelsteden zoals Arnhem ging het goed. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio en die samen met Veiligheidsberaad vormen, gaan daarom maandagavond met elkaar bespreken of het nodig is om landelijke maatregelen tegen de winkeldrukte te nemen.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft daarom gevraagd. Maatregelen zouden kunnen zijn het aanpassen van de openingstijden van winkels.

LEES OOK: Eindhoven sluit alle winkels vanwege enorme drukte in de binnenstad

12.00 - Aantal coronatests door de GGD gestegen

In de afgelopen week hebben 259.320 mensen zich bij de GGD laten testen op corona. Een stijging van bijna achtduizend ten opzichte van de week ervoor. In de week van 19 t/m 15 oktober lieten 321.654 testen bij de GGD. Het hoogste aantal in een week tot nu toe.

11.31 - Horeca blijft een grote verliezer

De horeca blijft een grote verliezer van de coronacrisis. In het derde kwartaal zag de sector de omzet weliswaar met 103,6 procent stijgen ten opzichte van een kwartaal eerder. Maar op jaarbasis blijven de opbrengsten dik 12 procent achter, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De opleving in het derde kwartaal komt niet als een verrassing. In het voorjaar moesten cafés en restaurants weken dicht om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De heropening van de sector, zorgde er daarmee logischerwijs voor dat er meer geld werd verdiend in het derde kwartaal.

11.10 - 330 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 22 coronapatiënten opgenomen, negen meer dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 330 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, zes meer dan 24 uur geleden. Dat is te zien op het coronadashboard van het ROAZ.

Het afgelopen etmaal zijn dertien coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen, twee patiënten zijn overgeplaatst. Acht coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden. Dit zijn er vier minder dan een dag eerder.

10.56 - Burgemeester Penn van Maastricht tegen sluiten Belgische grens

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht noemt het sluiten van de grens met België onacceptabel. Dat zei ze maandagochtend op de Belgische omroep VRT Radio 1. Sluiten van de grens zou een manier zijn om de grote toestroom van Belgen naar Maastricht en andere steden te stoppen.

Penn maakte zondag een opmerking over bezoekers uit het buitenland. "Heel teleurstellend om te zien dat met name (buitenlandse) toeristen zich niet aan de maatregelen en adviezen houden!", schreef ze op Facebook.

10.50 - 'Gebruik nertsfokkerij niet voor andere industriële veehouderij'

De faciliteiten van de nertsenhouderijen mogen na sluiting van deze bedrijven niet worden gebruikt voor andere vormen van industriële dierenhouderij. Die oproep doet de dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) aan de Tweede Kamer, die maandagavond vergadert over de pelsdierhouderij.

"Zoals de compensatieregeling voor de pelshouders nu gepresenteerd is, zou het geld gebruikt kunnen worden voor nieuwe vee-industrie", vreest de club.

10.30 - RIVM: mensen voorzichtiger en eenzamer door tweede coronagolf

De Nederlanders houden zich over het algemeen meer aan de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Door de tweede coronagolf mijden mensen bijvoorbeeld vaker drukke plekken. Tegelijk groeit de eenzaamheid. Dit komt naar voren uit een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut vroeg mensen ook of ze bereid zijn zich te laten vaccineren, zodra een vaccin beschikbaar is. Iets meer dan de helft wil dat. Nog eens 5 procent wil eerst weten of zij al corona hebben gehad. Zo'n 12 procent wil zich niet laten inenten. Een op de drie mensen weet het nog niet.

Twee op de drie mensen geven aan dat ze drukke plekken mijden. Bij de vorige enquête, anderhalve maand geleden, was dat 58 procent. Bovendien houden meer mensen afstand van anderen. De enquête werd tussen 11 en 15 november gehouden onder ruim 64.000 mensen. Het was de achtste keer dat het RIVM zo'n onderzoek hield.

9.25 - Investeer in wegen, want na corona komt verkeersdrukte terug

Het is onverminderd belangrijk om te blijven investeren in belangrijke transportroutes. De economische schade van files is groot en na corona komt de verkeersdrukte gewoon weer terug. "Corona zorgt hooguit voor een tijdelijke vermindering van de fileschade", meent oa. brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Vorig jaar was de schade door files 1,5 miljard euro, zo volgt uit een jaarlijks onderzoek van de twee organisaties. Momenteel blijven de lange dagelijkse files uit door de coronacrisis, maar op termijn zal de drukte op de weg terugkomen. "Dat we niet meer in wegen hoeven te investeren vanwege corona is echt een illusie", aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Dit waren de duurste files in 2019

Top 20 duurste files 2019 vergroot

9.00 - Vanaf morgen is het dragen van een mondkapje op veel plekken verplicht

De gemeente Oisterwijk wijst inwoners nog eens op de regels.

Wachten op privacy instellingen...

8.45 - Minder verkeersslachtoffers op Spoedeisende Hulp tijdens lockdown

Tijdens de lockdown van 16 maart tot en met 10 mei werden 27 procent minder slachtoffers met ernstig letsel behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft VeiligheidNL becijferd op basis van gegevens van SEH's van twaalf ziekenhuizen verspreid over het land.

Er waren tijdens de lockdown vooral minder slachtoffers van een auto-ongeval. Tijdens de versoepeling van de coronamaatregelen toen het weer drukker werd op de weg nam dit aantal juist weer toe. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de invloed van de Covid-maatregelen op het aantal verkeersslachtoffers.

8.45 - Zorgen bij internisten over stagnerende daling coronabesmettingen

Medisch specialisten zijn bezorgd over de stagnerende daling van het aantal coronabesmettingen. De periode waarin wekelijks meer dan 1000 nieuwe patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen duurt nu al drie weken langer dan tijdens de eerste golf in het voorjaar, waarschuwt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

"De hoge druk op de ziekenhuizen houdt daarmee langer aan. Er zijn nu al ruim 1450 patiënten meer met Covid-19 opgenomen geweest op de verpleegafdeling dan in de eerste golf", aldus de NIV. De afgelopen weken stagneerde de afname van het aantal besmettingen. "In het ziekenhuis daalde het aantal opgenomen patiënten weliswaar, maar niet snel genoeg."

08.13 - Koopwoede houdt aan, maar niet in kledingwinkels

De Nederlandse winkels hebben in oktober 7,1 procent meer omgezet dan vorig jaar in dezelfde maand, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april daalden de verkopen tijdens de eerste coronagolf, maar daarna gingen ze flink omhoog. De stijging van oktober is wel de kleinste sinds mei.

Daarbij stegen de verkopen in zowel de foodsector als de non-foodsector. Kleding- en schoenenwinkels hebben het nog altijd moeilijk.

07.07 - Stijging aantal coronabesmettingen vlakt af in Duitsland

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 11.169 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is een daling ten opzichte van een dag eerder toen het ging om 14.611 nieuwe besmettingen. Het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, meldde vrijdag nog 22.805 nieuwe gevallen.

07.00 - Zoektocht naar 70.000 extra stembureauleden vanwege corona

Gemeenten gaan vanaf maandag op zoek naar 70.000 extra mensen om stembureaus te bemannen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Extra handjes zijn nodig bij onder meer het tellen en te kijken of de coronaregels wel worden nageleefd. Het ministerie helpt gemeenten met het werven. Ambtenaren die voor de Rijksoverheid, waterschappen en provincies werken, worden opgeroepen zich aan te melden.

06.03 - Minder patiënten op Spoedeisende Hulp bij lockdown

Tijdens de lockdown werden er 27 procent minder slachtoffers met ernstig letsel behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH). De daling van het aantal gewonden was het sterkst bij sporters, waarvan er 52 procent minder met een ernstige blessure een ziekenhuis werden binnengebracht. Dat meldt De Telegraaf.

06.00 - 'Ziekenhuizen doen weinig aangifte van geweld tegen zorgverlener'

Ziekenhuizen doen nauwelijks aangifte van geweld tegen hulpverleners, of ze weten niet of er aangifte is gedaan van geweldsincidenten tegen hun medewerkers. Dat meldt tv-programma De Monitor op basis van een rondgang onder meer dan twintig grote ziekenhuizen. Al jaren is geweld tegen hulpverleners een probleem en krijgen zorgverleners tijdens hun werk te maken met intimidatie en geweld. Zeker nu in tijden van corona niet iedereen zich aan regels wil houden.

06.00 - 'Testen en behandelen van hiv-patiënten verstoord door corona'

De coronapandemie raakt ook de strijd tegen hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Bijna driekwart van alle lopende hiv-testprogramma's en meer dan de helft van alle behandelprogramma's is ernstig verstoord geraakt door corona, concludeert het Aidsfonds. Volgens het fonds neemt het aantal hiv-infecties toe in grote delen van de wereld. De combinatie met het coronavirus heeft 'een desastreus effect op de wereldwijde aidsbestrijding'.

03.30 - Burgemeesters over extraatje voor jeugd, vuurwerk en drukte

Drukte in winkelgebieden - nu het sinterklaasfeest en Kerstmis er aan komen - vuurwerk en de mogelijkheid 'iets extra's' voor jongeren tijdens de jaarwisseling te organiseren. Deze onderwerpen staan maandagavond op de agenda tijdens het wekelijkse overleg van de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen. Ook veiligheidsminister Ferd Grapperhaus is daarbij.

03.00 - Brede alliantie komt met adviezen over aanpak arbeidsmarkt

De politiek moet ingrijpen op de arbeidsmarkt nu blijkt dat zelfstandigen, flexwerkers en jongeren onevenredig hard geraakt worden door de coronacrisis. Om zelfstandigen beter te beschermen zouden zij een weerbaarheidsreserve moeten opbouwen. Dat staat in een advies van het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA), meldt De Telegraaf. Een brede alliantie van verzekeraars, werkgevers, uitzenders en onderwijsinstellingen biedt maandag een rapport aan minister Koolmees aan.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.