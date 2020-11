Coronanieuws: zoektocht naar 70.000 extra stembureauleden vanwege corona

Stemmen in coronatijd in Helvoirt.(foto: Bart Meesters Meesters Multi Media) vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het Veiligheidsberaad buigt zich maandag over onder meer de drukte in winkelgebieden richting de feestdagen.

'De politiek moet ingrijpen op de arbeidsmarkt nu blijkt dat zelfstandigen, flexwerkers en jongeren onevenredig hard geraakt worden door de coronacrisis.'

10.56 - Burgemeester Penn van Maastricht tegen sluiten Belgische grens

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht noemt het sluiten van de grens met België onacceptabel. Dat zei ze maandagochtend op de Belgische omroep VRT Radio 1. Sluiten van de grens zou een manier zijn om de grote toestroom van Belgen naar Maastricht en andere steden te stoppen.

Penn maakte zondag een opmerking over bezoekers uit het buitenland. "Heel teleurstellend om te zien dat met name (buitenlandse) toeristen zich niet aan de maatregelen en adviezen houden!", schreef ze op Facebook.

10.50 - 'Gebruik nertsfokkerij niet voor andere industriële veehouderij'

De faciliteiten van de nertsenhouderijen mogen na sluiting van deze bedrijven niet worden gebruikt voor andere vormen van industriële dierenhouderij. Die oproep doet de dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) aan de Tweede Kamer, die maandagavond vergadert over de pelsdierhouderij.

"Zoals de compensatieregeling voor de pelshouders nu gepresenteerd is, zou het geld gebruikt kunnen worden voor nieuwe vee-industrie", vreest de club.

10.30 - RIVM: mensen voorzichtiger en eenzamer door tweede coronagolf

De Nederlanders houden zich over het algemeen meer aan de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Door de tweede coronagolf mijden mensen bijvoorbeeld vaker drukke plekken. Tegelijk groeit de eenzaamheid. Dit komt naar voren uit een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut vroeg mensen ook of ze bereid zijn zich te laten vaccineren, zodra een vaccin beschikbaar is. Iets meer dan de helft wil dat. Nog eens 5 procent wil eerst weten of zij al corona hebben gehad. Zo'n 12 procent wil zich niet laten inenten. Een op de drie mensen weet het nog niet.

Twee op de drie mensen geven aan dat ze drukke plekken mijden. Bij de vorige enquête, anderhalve maand geleden, was dat 58 procent. Bovendien houden meer mensen afstand van anderen. De enquête werd tussen 11 en 15 november gehouden onder ruim 64.000 mensen. Het was de achtste keer dat het RIVM zo'n onderzoek hield.

9.25 - Investeer in wegen, want na corona komt verkeersdrukte terug

Het is onverminderd belangrijk om te blijven investeren in belangrijke transportroutes. De economische schade van files is groot en na corona komt de verkeersdrukte gewoon weer terug. "Corona zorgt hooguit voor een tijdelijke vermindering van de fileschade", meent oa. brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Vorig jaar was de schade door files 1,5 miljard euro, zo volgt uit een jaarlijks onderzoek van de twee organisaties. Momenteel blijven de lange dagelijkse files uit door de coronacrisis, maar op termijn zal de drukte op de weg terugkomen. "Dat we niet meer in wegen hoeven te investeren vanwege corona is echt een illusie", aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Dit waren de duurste files in 2019

Top 20 duurste files 2019 vergroot

9.00 - Vanaf morgen is het dragen van een mondkapje op veel plekken verplicht

De gemeente Oisterwijk wijst inwoners nog eens op de regels.

8.45 - Minder verkeersslachtoffers op Spoedeisende Hulp tijdens lockdown

Tijdens de lockdown van 16 maart tot en met 10 mei werden 27 procent minder slachtoffers met ernstig letsel behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft VeiligheidNL becijferd op basis van gegevens van SEH's van twaalf ziekenhuizen verspreid over het land.

Er waren tijdens de lockdown vooral minder slachtoffers van een auto-ongeval. Tijdens de versoepeling van de coronamaatregelen toen het weer drukker werd op de weg nam dit aantal juist weer toe. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de invloed van de Covid-maatregelen op het aantal verkeersslachtoffers.

8.45 - Zorgen bij internisten over stagnerende daling coronabesmettingen

Medisch specialisten zijn bezorgd over de stagnerende daling van het aantal coronabesmettingen. De periode waarin wekelijks meer dan 1000 nieuwe patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen duurt nu al drie weken langer dan tijdens de eerste golf in het voorjaar, waarschuwt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

"De hoge druk op de ziekenhuizen houdt daarmee langer aan. Er zijn nu al ruim 1450 patiënten meer met Covid-19 opgenomen geweest op de verpleegafdeling dan in de eerste golf", aldus de NIV. De afgelopen weken stagneerde de afname van het aantal besmettingen. "In het ziekenhuis daalde het aantal opgenomen patiënten weliswaar, maar niet snel genoeg."

08.13 - Koopwoede houdt aan, maar niet in kledingwinkels

De Nederlandse winkels hebben in oktober 7,1 procent meer omgezet dan vorig jaar in dezelfde maand, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april daalden de verkopen tijdens de eerste coronagolf, maar daarna gingen ze flink omhoog. De stijging van oktober is wel de kleinste sinds mei.

Daarbij stegen de verkopen in zowel de foodsector als de non-foodsector. Kleding- en schoenenwinkels hebben het nog altijd moeilijk.

07.07 - Stijging aantal coronabesmettingen vlakt af in Duitsland

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 11.169 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is een daling ten opzichte van een dag eerder toen het ging om 14.611 nieuwe besmettingen. Het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, meldde vrijdag nog 22.805 nieuwe gevallen.

07.00 - Zoektocht naar 70.000 extra stembureauleden vanwege corona

Gemeenten gaan vanaf maandag op zoek naar 70.000 extra mensen om stembureaus te bemannen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Extra handjes zijn nodig bij onder meer het tellen en te kijken of de coronaregels wel worden nageleefd. Het ministerie helpt gemeenten met het werven. Ambtenaren die voor de Rijksoverheid, waterschappen en provincies werken, worden opgeroepen zich aan te melden.

06.03 - Minder patiënten op Spoedeisende Hulp bij lockdown

Tijdens de lockdown werden er 27 procent minder slachtoffers met ernstig letsel behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH). De daling van het aantal gewonden was het sterkst bij sporters, waarvan er 52 procent minder met een ernstige blessure een ziekenhuis werden binnengebracht. Dat meldt De Telegraaf.

06.00 - 'Ziekenhuizen doen weinig aangifte van geweld tegen zorgverlener'

Ziekenhuizen doen nauwelijks aangifte van geweld tegen hulpverleners, of ze weten niet of er aangifte is gedaan van geweldsincidenten tegen hun medewerkers. Dat meldt tv-programma De Monitor op basis van een rondgang onder meer dan twintig grote ziekenhuizen. Al jaren is geweld tegen hulpverleners een probleem en krijgen zorgverleners tijdens hun werk te maken met intimidatie en geweld. Zeker nu in tijden van corona niet iedereen zich aan regels wil houden.

06.00 - 'Testen en behandelen van hiv-patiënten verstoord door corona'

De coronapandemie raakt ook de strijd tegen hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Bijna driekwart van alle lopende hiv-testprogramma's en meer dan de helft van alle behandelprogramma's is ernstig verstoord geraakt door corona, concludeert het Aidsfonds. Volgens het fonds neemt het aantal hiv-infecties toe in grote delen van de wereld. De combinatie met het coronavirus heeft 'een desastreus effect op de wereldwijde aidsbestrijding'.

03.30 - Burgemeesters over extraatje voor jeugd, vuurwerk en drukte

Drukte in winkelgebieden - nu het sinterklaasfeest en Kerstmis er aan komen - vuurwerk en de mogelijkheid 'iets extra's' voor jongeren tijdens de jaarwisseling te organiseren. Deze onderwerpen staan maandagavond op de agenda tijdens het wekelijkse overleg van de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen. Ook veiligheidsminister Ferd Grapperhaus is daarbij.

03.00 - Brede alliantie komt met adviezen over aanpak arbeidsmarkt

De politiek moet ingrijpen op de arbeidsmarkt nu blijkt dat zelfstandigen, flexwerkers en jongeren onevenredig hard geraakt worden door de coronacrisis. Om zelfstandigen beter te beschermen zouden zij een weerbaarheidsreserve moeten opbouwen. Dat staat in een advies van het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA), meldt De Telegraaf. Een brede alliantie van verzekeraars, werkgevers, uitzenders en onderwijsinstellingen biedt maandag een rapport aan minister Koolmees aan.

