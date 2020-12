Vuurwerk langer opslaan ziet explosievenexpert niet zitten: 'Als iets misgaat, gaat het goed mis'

Vuurwerkexpert Ad van Riel vindt dat het meeste vuurwerk in Nederland snel vernietigd moet worden (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Het vuurwerk dat nu in Nederland opgeslagen ligt, moet je niet bewaren maar vernietigen." Dat is de boodschap van explosievendeskundige Ad van Riel uit Riel. In de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant zegt hij dat het onveilig is om vuurwerk langer op te slaan. "Als je dit zonde vindt van het geld, dan moet je eens een ongeluk uitproberen. Dat kost nog veel meer."

De vuurwerkbranche heeft al lang voor het vuurwerkverbod in Nederland van kracht werd vuurwerk besteld. "Veel opslagruimten, zeg maar bunkers, waar dit langdurig opgeslagen kan worden, zitten al bijna vol", zegt Van Riel. "Het meeste vuurwerk wordt in tijdelijke bergplaatsen opgeslagen. Als daar iets misgaat, gaat het meteen goed mis. Dat moet je niet willen en dus moet vooral het vuurwerk uit die tijdelijke opslagruimten snel vernietigd worden."

"Vaak zijn hulpverleners het slachtoffer."

De voorbeelden van grote illegale hoeveelheden vuurwerk blijven maar het nieuws halen. Zo werd onlangs een vrachtwagen met vijfduizend kilo vuurwerk langs de A50 bij Sint-Oedenrode ontdekt omdat die met pech onderweg stond. Laatst werd achthonderd kilo in een garage onder een flat in Geldrop gevonden.

"Het is volstrekt onverantwoord", reageert explosievendeskundige Van Riel. "Naast grote materiële schade, kapotte ramen en scheuren in woningen, vallen er ook menselijke slachtoffers. Meestal zijn dat hulpverleners. Die zijn vaak als eerste ter plekke. Bij de kapotte bus was dat de pechhulp en bij de garage de brandweer."

De overheid heeft de vuurwerkbranche veertig miljoen euro toegezegd om hen te compenseren. "Dit is niet genoeg", aldus Ad van Riel. "Die miljoenen compenseren de gemiste verkopen van vuurwerkhandelaren. Dit vergoedt niet het veilig vernietigen of opslaan van het vuurwerk. Dit gaat over extreme hoeveelheden die weggewerkt moeten worden. Over dit gevolg van de maatregel heeft de overheid nog niet nagedacht."

"Het gaat nog steeds over explosieven."

Dat Ad geen fan is van vuurwerk blijkt uit de andere constateringen die hij noemt. "Voor het milieu is het een grote winst dat er dit jaar niks afgestoken mag worden. Ieder jaar zorgen die kruitdampen voor een enorme wolk vieze lucht. Hier hoor ik niemand over als het over het terugbrengen van stikstof en fijnstof gaat. Het is echt heel smerig wat er vrijkomt. Er komt ook nog een flinke dosis zware metalen vrij bij het afsteken."

Ad vindt de benaming consumentenvuurwerk en siervuurwerk trouwens ook heel misleidend. "Het gaat hier nog steeds voor explosieven."

