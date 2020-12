Coronanieuws: voetbalbond voert actie, amateurs willen weer normaal kunnen trainen en voetballen

Protest maandag op het Malieveld in Den Haag: amateurs willen weer voetballen (foto: twitter @knvb). vergroot

Ook deze maandag houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

KNVB voert actie: laat ons niet langer onnodig stilzitten

Er komen waarschijnlijk geen versoepelingen voor de feestdagen.

11.30 - Discussie over mondkapje in supermarkt loopt uit de hand

Een discussie in een supermarkt in Kaatsheuvel over het verplicht dragen van het mondkapje, is zondagmiddag uit de hand gelopen. Een man van 42 uit deze plaats werd aangehouden, omdat hij twee toezichthouders in de winkel aan de Gasthuisstraat bedreigd zou hebben.

11.00 - Nieuwjaarsontvangsten koning en koningin gaan niet door

De traditionele nieuwjaarsontvangsten van koning Willem-Alexander en koningin Màxima gaan dit jaar niet door. Vanwege de coronamaatregelen worden de genodigden op 12 januari in kleine kring ontvangen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Eigenlijk zouden de ontvangsten voor Nederlandse genodigden op 14 januari plaatsvinden en die voor internationale genodigden op 15 januari. Tijdens de jaarlijkse ontvangsten mogen leden van het corps diplomatique bij het koninklijk paar op bezoek komen.

10.00 - KNVB voert actie: laat ons niet langer onnodig stilzitten

De KNVB heeft namens de bijna 3000 amateurvoetbalverenigingen in Nederland het kabinet opgeroepen om de coronamaatregelen te versoepelen. De amateurs willen weer normaal kunnen trainen en voetballen, iets wat ze al bijna twee maanden niet mogen doen. "Laat ons niet langer onnodig stilzitten", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. "Stilstand is achteruitgang, bewegen is gezond."

Om die oproep kracht bij te zetten, voerde de KNVB maandag actie. Op het Malieveld in Den Haag werd met zo'n duizend shirts het woord 'stil' gevormd.

09.35 - Wimbledon van het schaken gaat door ondanks corona

Het prestigieuze schaaktoernooi Tata Steel Chess in januari gaat door. Dat heeft de directie van het staalconcern in IJmuiden besloten na overleg met de schaakbond KNSB, sportfederatie NOC*NSF en de lokale en regionale overheid. Daaruit kwam naar voren dat een toernooi met veertien grootmeesters met inachtneming van de coronamaatregelen mogelijk is.

Het wordt de 83e editie van het evenement dat bekendstaat als het Wimbledon van het schaken. In elk geval de Nederlandse grootmeester Anish Giri doet mee in Wijk aan Zee, andere namen zijn nog niet bekend.

09.15 - 'Nieuwe groep Nederlanders heeft schulden door corona'

Een nieuwe groep Nederlanders heeft als gevolg van de coronapandemie schulden, meldt incassobureau Intrum op basis van jaarlijks onderzoek. Het gaat volgens Intrum om mensen die nauwelijks ervaring hebben met incasso. Het bureau noemt dat 'zorgwekkend' en gevaarlijk, omdat deze groep geneigd is een incasso te negeren waardoor schulden kunnen oplopen.

Mensen die geen ervaring hebben met incasso's zouden volgens het bureau ook 'onverstandige oplossingen' kunnen gaan zoeken, zoals geld lenen om hun schulden af te lossen. Een betaalregeling, het voorkomen van kosten of het bevriezen van een lening kunnen volgens Intrum oplossingen zijn.

07.30 - 'Moeizame cao-onderhandelingen'

Werkgevers lijken de coronacrisis als excuus te gebruiken om loonmatigingen en versobering van arbeidsvoorwaarden af te dwingen in cao-onderhandelingen. Dat concludeert vakbond FNV in een terugblik op het arbeidsvoorwaardenseizoen 2020, dat loopt tot 1 december. Het cao-overleg verloopt zowel op het terrein van meer zekerheid voor werknemers als op loongebied zeer moeizaam, stelt de grootste vakbond van Nederland.

Dit jaar heeft FNV 192 cao's afgesloten voor circa 1,5 miljoen mensen. Dat is minder dan gemiddeld in voorgaande jaren, vooral als gevolg van de crisis.

07.00 - Medaille voor vrijwilligers Rode Kruis

Zesduizend vrijwilligers krijgen maandag van het Rode Kruis een speciale medaille uitgereikt als waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De symbolische uitreiking wordt gedaan door erevoorzitter prinses Margriet. In het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers 'zich vol overgave ingezet voor de bestrijding van het coronavirus'. "En dat doen zij nog steeds", stelt het Rode Kruis. "Deze inzet is de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp in 1953. Daarom worden de vrijwilligers tijdens een speciale bijeenkomst in Den Haag geëerd met een herinneringsmedaille", stelt het Rode Kruis.

"Iedereen die de coronapandemie heeft meegemaakt, zal deze sowieso niet snel vergeten. Het heeft enorme impact gehad op ons leven", aldus directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis. "Velen hebben momenten van verdriet en eenzaamheid meegemaakt en ik ben er trots op en dankbaar voor dat wij als Rode Kruis hier en daar verlichting hebben kunnen bieden in deze voor velen zware periode."

06.30 – Horecazaken in Uden zien het somber in

Horecaondernemers in het hele land laten maandag op diverse manieren hun ongenoegen blijken over de huidige situatie waarin ze verkeren. Zo is in Den Haag een protestmanifestatie, lanceert Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een campagne onder de naam #BlackMonday en zullen in de avond bij meerdere cafés de lichten worden ontstoken als symbolisch signaal.

Ook de eigenaar van twee feestkroegen in Uden doet mee. Zijn zaken zijn sinds zondag volledig ingepakt met zwart plastic met daarop kruizen en de afkorting 'RIP' (Rest In Peace ofwel rust in vrede).

06.30 – Burgemeesters beoordelen feestdagen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, blikt maandag in Utrecht vooruit naar de kerstdagen en de jaarwisseling. Die onderwerpen komen aan de orde als de burgemeesters ook worden ingelicht over de nieuwe coronaregels die het kabinet dinsdag tijdens een persconferentie gaat aankondigen. Justitieminister Ferd Grapperhaus is bij het beraad aanwezig.

0 5.00 – ‘Ook zorgvrijwilligers snel vaccineren’

50PLUS wil ook zorgvrijwilligers met voorrang laten vaccineren tegen het coronavirus. Volgens de politieke partij zijn veel vrijwilligers, vooral de ouderen onder hen, tijdelijk gestopt met hun belangeloze inzet uit angst besmet te raken . Hierdoor dreigt volgens 50PLUS een vrijwilligerstekort bij zorg- en welzijnsorganisaties.

Lijsttrekker Liane den Haan: “Laten we daarom met zijn allen doen wat we kunnen en zorgen dat deze mooie vorm van ondersteuning overeind blijft. En laten we vrijwilligers in zorg en welzijn zo snel mogelijk vaccineren, zodat zij veilig hun werk kunnen blijven doen."

04.30 - ‘Voucherbank voor gedupeerde toeristen’

Het kabinet lanceert een voucherbank om te garanderen dat toeristen hun geld voor een geschrapte pakketreis terugkrijgen als hun touroperator dat niet kan betalen. Dat maakt het kabinet volgens De Telegraaf deze week bekend.

De krant kreeg via een ingewijde inzage in de opzet van deze voucherbank. Er zouden staatsleningen van 400 miljoen euro beschikbaar worden gesteld. Erik Jan Reuver, topman van Stichting Garantiefonds Reisgelden, zegt dankzij de voucherbank de tegoedbonnen te kunnen garanderen tot 31 maart 2021. De totale geschatte waarde van alle reisvouchers is bijna een miljard euro.

03.00 - Goede zomer voor campings en parken, maar niet goed genoeg

Campings en bungalowparken in ons land hebben in de zomermaanden goede zaken gedaan. Doordat veel mensen een vakantie in het buitenland door corona te risicovol vonden, profiteerden ze in het derde kwartaal van een toename van het aantal binnenlandse gasten. In juli en augustus steeg het aantal overnachtingen zelfs tot een recordhoogte van 35,5 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal Nederlanders dat in juli, augustus en september naar het buitenland op vakantie ging, daalde juist met 57 procent tot 3,5 miljoen . In de ze maanden vierden ongeveer 5,9 miljoen Nederlanders in eigen land vakantie, ongeveer een kwart meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Toch zal 2020 door de coronacrisis een zwaar jaar zijn voor vakantieparken en andere toerismebedrijven.

