Coronanieuws: 'Tegenslag coronavaccin heeft geen gevolgen voor Nederland'

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid(foto: ANP 2020/Remko de Waal). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

In onze provincie steeg het aantal coronabesmettingen vrijdag naar 1404, dat zijn er 37 meer dan donderdag.

Er liggen 292 mensen in Brabant in het ziekenhuis.

Komende jaarwisseling zullen er veel meer agenten op straat zijn vergeleken met eerdere jaren.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

17.30 - Horeca houdt vast aan illegale heropening op 17 januari en roept op om massaal te reserveren

Duizenden kroegbazen en restauranthouders roepen hun gasten op om een reservering te maken voor zondag 17 januari. Op die dag willen zij, hoewel dat nog niet mag van de regering, hun deuren weer openen. Deze al eerder aangekondigde actie gaat door omdat de horecabazen de extra steunmaatregelen van het kabinet onvoldoende vinden. Via een campagne op social media wil de horeca mensen mobiliseren.

16.40 - Samenwerking Meldpunt Mondkapjes Nederland met discriminatiemeldpunten

Meldpunt Mondkapjes Nederland gaat vanaf nu samenwerken met de verschillende discriminatiemeldpunten in Nederland. Doel is om de discriminatie van gehandicapte en chronisch zieke kinderen op middelbare scholen wegens het niet-dragen van mondkapjes tegen te gaan. Er wordt geconstateerd dat zowel volwassenen als kinderen in de problemen komen door het gedwongen dragen van mondkapjes. "Hier moet snel actie op worden ondernomen", zo schrijft het meldpunt.

16.00 - Brabantse ziekenhuizen vragen personeel of ze kerstverlof willen inleveren

De Brabantse ziekenhuizen vragen nu al aan medewerkers of ze bereid zijn om hun kerstverlof terug te geven. “We proberen op die manier het rooster rond te krijgen. Ik hoop dat we het gaan redden, anders moeten misschien verloven ingetrokken worden", zegt ziekenhuisdirecteur Bart Berden. Hij spreekt als voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg namens alle ziekenhuizen in Brabant.

Het vooruitzicht van een zware kerst is fysiek en ook emotioneel belastend voor het personeel, zegt Berden. “De medewerkers willen met kerst graag bezig zijn met anderen dingen dan hard werken. Maar we hebben het zwaar te halen deze kerst, dus het kan zijn dat we toch een beroep moeten doen op medewerkers om te komen werken.”

14.40 - De Jonge: tegenslag coronavaccin geen gevolgen voor Nederland

De tegenslag die farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) ervaren bij de ontwikkeling van een coronavaccin heeft niet direct gevolgen voor Nederland. Dat was 'ingecalculeerd', zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Het nieuws is geen verrassing, aldus de bewindsman. "Juist daarom hadden we zo'n brede vaccinportfolio opgebouwd." Het kabinet heeft bijna 60 miljoen vaccins aangekocht die van zes verschillende producenten komen.

14.25 - 1404 besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds donderdag 1404 besmettingen gemeld. Gisteren waren dat er 1367.

Wachten op privacy instellingen...

14.18 - Opnieuw bijna 9000 coronabesmettingen in Nederland.

In de afgelopen 24 uur zijn bijna 9000 coronabesmettingen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 120 meer dan donderdag, toen er bijna 8800 nieuwe gevallen werden gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 51.000 mensen positief getest, tegen iets meer dan 35.000 de week ervoor. In totaal is het virus nu bij bijna 595.000 mensen in Nederland vastgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 65. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag waren 64 sterfgevallen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak is van 9967 mensen zeker dat ze aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden.

Wachten op privacy instellingen...

13.21 - 'Meerderheid kinderen vond onderwijs voor coronacrisis beter'

Meer dan de helft van de kinderen in de wereld, 61 procent, vond het onderwijs in hun land beter voordat de coronacrisis uitbrak. Dat maakt Terre des Hommes op uit de resultaten van een onderzoek onder ruim 26.000 kinderen van acht tot zeventien jaar in 137 landen, waaronder Nederland.

12.29 - Boeren en tuinders organiseren gezinsactiviteiten voor kerst

Boeren en tuinders door heel Nederland gaan gezinsactiviteiten organiseren voor kerst. Het gaat bijvoorbeeld om puzzeltochten met de auto, verlichte boerderijenroutes en afhaalpunten (drive-throughs) om streekproducten op te halen.

De evenementen worden gehouden in het weekend van 18 en 19 december en zijn een initiatief van de land- en tuinbouworganisaties ZLTO, LTO Noord en Boert Bewust.

11.56 - Waarschuwing voor de risico's van het vervoer van carbid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt voor de risico's van het vervoer van carbid. Dat is in trek nu, vanwege het vuurwerkverbod. Volgens de ILT is de vraag naar carbid de laatste tijd toegenomen, maar veel mensen zouden niet weten dat het een gevaarlijke stof is en dat vervoer ervan aan regels is gebonden.

11.54 - EU-landen willen uitslagen van elkaars coronatests erkennen

De uitslag van een coronatest moet ook in andere EU-lidstaten geldig zijn, vinden de Europese regeringsleiders. De Europese Commissie gaat uitwerken hoe de EU-landen elkaars testuitslagen zouden kunnen erkennen.

Ook bij het verstrekken van inentingsbewijzen moeten de lidstaten samenwerken, hebben premier Mark Rutte en zijn collega's afgesproken bij de EU-top in Brussel.

11.52 - Ziekenhuiscijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 28 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 292 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

Het afgelopen etmaal zijn zeven patiënten overleden. 33 coronapatiënten mochten het ziekenhuis verlaten en elf mensen zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

11.34 - Veel meer agenten op straat tijdens komende jaarwisseling

Komende jaarwisselingen zijn er in het hele land 'fors meer' agenten op straat dan normaal met oud en nieuw. Dat zegt de korpsleiding van de politie. Eerder vrijdag zei hoofdcommissaris Frank Paauw al dat er meer agenten in Amsterdam op straat zouden zijn.

Concrete aantallen noemt de politie niet en in de ene regio zullen meer agenten op de been zijn dan in het andere gebied. Aanleiding voor de extra inzet is het vuurwerkverbod en het 'maatschappelijke ongenoegen' over de coronamaatregelen, aldus de politie.

11.31 - Na Sinterklaas Drive Thru nu ook Kerst Drive Thru op Noordkade in Veghel

Na het succes van de Sinterklaas Drive Thru op de Noordkade in Veghel is er vanaf volgende week vrijdag ook een Kerst Drive Thru op dezelfde plek. Deze vrijdag kunnen bezoekers er al een kerstwandeling maken. Het terrein is aangekleed met allerlei lampjes, kerstbomen en andere versieringen.

11.12 - Twee keer zoveel politie op straat met oud en nieuw in Amsterdam

Vanwege de combinatie van het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen gaat de politie in Amsterdam tijdens oud en nieuw twee keer zoveel agenten inzetten als vorig jaar. Dat zegt hoofdcommissaris Frank Paauw vrijdag in een interview met AT5. "Het zal een moeilijke nacht worden", aldus Paauw.

11.02 - Ingang coronaproof bij het ETZ

Wachten op privacy instellingen...

11.01 - Drive-in-mis op kerstavond op terrein Pinkpop in Landgraaf

Bisschop Harrie Smeets van Roermond draagt op kerstavond 24 december een drive-in-nachtmis op vanaf een podium op het terrein van Pinkpop in Landgraaf. Belangstellenden kunnen de mis op het terrein van Megaland vanuit hun auto volgen, maakte het bisdom vrijdag bekend.

10.02 - Macropedius College in Gemert dicht

Het Macropedius College in Gemert gaat tot de kerstvakantie dicht vanwege een uitbraak van corona. Dat schrijft het ED. Volgens de krant zit een derde van de 1200 leerlingen thuis omdat ze besmet zijn met het virus. De lessen worden tot aan de vakantie online gegeven.

9.56 - Bovenbouw Udens College blijft nog een extra week dicht vanwege coronapiek

Leerlingen in de havo- en vwo-bovenbouw van het Udens College krijgen nog een week langer online onderwijs. De scholieren hadden al online les sinds maandag vanwege een piek in het aantal coronabesmettingen. Voor de zekerheid wordt hier dus een week aan vastgeplakt tot aan de kerstvakantie.

9.48 - Het kabinet komt met kerstreclames

De Rijksoverheid gaat kerstreclames uitzenden op televisie. Dat schrijft de NOS. In de reclames worden mensen opgeroepen om niet de drukte in te gaan. Kerstboodschappen moeten alleen worden gedaan en mensen wordt gevraagd om winkels dicht bij huis te bezoeken op een doordeweekse dag.

Een van de eerdere coronareclames van de overheid:

Wachten op privacy instellingen...

9.38 - Belastingdienst roept mensen op om extra goed aanslag voor volgend jaar te controleren

De komende weken liggen de voorlopige aanslagen voor volgend jaar bij iedereen op de mat, en daarom roept de Belastingdienst op om de gegevens goed te controleren.

"2020 is door de coronacrisis een bijzonder jaar. Daardoor is mogelijk de situatie van mensen veranderd en zijn de gegevens in de voorlopige aanslag niet meer actueel", aldus de fiscus. Die adviseert mensen hun gegevens aan te passen als er iets is veranderd, anders moeten ze misschien veel geld terugbetalen of bijbetalen.

8.15 - Uitzender Randstad: herstel verloopt sneller dan gedacht

Uitzendbedrijf Randstad herstelt sneller van de coronacrisis dan het bedrijf zelf had gedacht. De krimp van de omzet is de afgelopen tijd veel minder sterk dan eerder dit jaar, toen de inkomsten nog flink onder druk stonden omdat de vraag naar uitzendkrachten sterk afnam door de pandemie.

7.47 - Tegenslag bij ontwikkeling coronavaccin Sanofi en GSK

De farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) hebben een tegenvaller te verwerken bij de ontwikkeling van hun coronavaccin. De werking van het vaccin bij oudere patiënten is minder goed dan gehoopt en dat zorgt voor vertraging bij het ontwikkelingsprogramma. Het vaccin zal daardoor pas eind 2021 beschikbaar komen en dat is later dan eerder gedacht.

7.20 - Politie wilde ook verbod op kindervuurwerk

De politie wilde dat het kabinet de komende jaarwisseling ook kindervuurwerk, zoals sterretjes en bepaalde soorten fonteinen, zou verbieden. Dat zegt Ruud Verkuijlen, coördinator van de jaarwisseling bij de politie, in gesprek met NU.nl. Door het kindervuurwerk, zogeheten categorie F1-vuurwerk, ook te verbieden zou de politie het tijdelijke vuurwerkverbod makkelijker kunnen handhaven.

7.00 - Gemeenten doen alles om drukte in de centra dit weekend te voorkomen

Druktemeters, parkeergarages die het sein coronavol kunnen krijgen en een verkeerslichteninstallatie om aan te geven of het bezoek aan een winkelgebied nog verantwoord is. Diverse gemeenten in Brabant willen op het ergste voorbereid zijn. Lees hier meer.

7.00 - Opnieuw recordaantal besmettingen in Duitsland

Opnieuw een recordaantal nieuwe besmettingen in Duitsland. Vrijdagochtend werden er 29.875 nieuwe gevallen gemeld, terwijl er dat de dag ervoor nog 23.679 waren. In totaal is het coronavirus nu bij 1.272.078 mensen in Duitsland vastgesteld.

De burgemeester van Berlijn, Michael Müller, verwacht dat er een strenge lockdown van drie weken komt in heel Duitsland vanwege de stijging van het aantal vastgestelde coronabesmettingen.

5.30 - Kantoorleegstand kan verdubbelen door thuiswerken

Omdat steeds meer mensen thuiswerken door de coronacrisis, zullen de komende jaren meer kantoren leeg blijven. Bij massaal thuiswerken kan die leegstand zelfs verdubbelen tot vlak onder de vorige piek tijdens de financiële crisis. De ruim 500 bedrijven die voor het onderzoek van vastgoedadviseur Colliers werden ondervraagd, schatten dat hun medewerkers een kwart meer gaan thuiswerken sinds de komst van het coronavirus.

5.00 - Pfizer-vaccin veilig genoeg voor Amerikanen

In Amerika is het coronavaccin van Pfizer en BionTech is veilig genoeg gevonden om te worden toegediend aan de inwoners. Zeventien leden van een onafhankelijk expertpanel stemden voor, vier tegen en één persoon onthield zich van stemming.

De voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico's, vindt de meerderheid van de deskundigen. Er was een uitvoerig debat over het risico op allergie na twee gevallen van ernstige reacties in het Verenigd Koninkrijk. Pfizer zal tot midden volgend jaar 100 miljoen vaccins leveren aan Amerika. Daarmee kunnen 50 miljoen Amerikanen worden ingeënt.

23.30 - 1371 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn er donderdag 1371 coronabesmettingen bijgekomen. Dat is het hoogst aantal besmettingen sinds 2 november. In heel Nederland steeg het aantal besmettingen met 8793. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 48.000 mensen positief getest, tegen 35.000 de week ervoor.

Wachten op privacy instellingen...

23.00 - Massale intocht van Belgen leidde tot winkelsluiting in Eindhoven tijdens Black Friday-weekend

Zestig procent van de mensen die op de zaterdag na Black Friday gingen winkelen in Eindhoven, kwam uit België. Dat zegt gedragsanalist Roelf Pot, die door de gemeente in de arm is genomen om de drukte in de binnenstad beter te stroomlijnen. Burgemeester John Jorritsma sloot die dag de winkels, omdat er veel te veel mensen waren.

Druk in de binnenstad van Eindhoven (foto: Joris Dirckx). vergroot

22.45 - 'Ongestoorde kerstvakantie nodig voor personeel onderwijs'

Een ongestoorde kerstvakantie is broodnodig voor personeel in het onderwijs om de hoge werkdruk vol te houden, stelt CNV Onderwijs. De vakbond reageert ermee op signalen van het kabinet dat geen enkele maatregel op voorhand wordt uitgesloten om het aantal coronabesmettingen terug te dringen.

CNV Onderwijs vreest voor een verlenging van de kerstvakantie of dat landelijk digitaal onderwijs wordt opgelegd in de eerste schoolweek van januari. "Het is een volstrekte no-go om in of net voor de kerstvakantie, die op 19 december begint, alsnog met maatregelen te komen die voorbereidingen vergen waar schoolleiders en docenten hun vakantie voor moeten onderbreken", stelt de vakbond.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.