Boeren stoppen met blokkades tijdens lockdown

Massale boerenactie (foto: Erik van Oosterhout). vergroot

De boeren stoppen voorlopig met de blokkades van supermarkten en distributiecentra. Dat komt onder meer door de lockdown. Ook willen de boeren afwachten wat er uit een gesprek komt dat tussen de supermarktbranche en een afvaardiging van de boeren gepland staat.

Janneke Bosch Geschreven door

“Gezien de lockdown moeten we onze verantwoordelijkheid nemen”, schrijven de boeren in een verklaring. “Daarnaast moeten we het gesprek en het overleg tussen de boeren en supermarkten een kans geven. In afwachting daarvan hebben we besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen met alle blokkades van distributiecentra door heel Nederland.”

Maandagochtend bezetten boeren het distributiecentrum van de Jumbo in Breda. Een aantal andere boeren trok naar het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd. Hij was bereid om met de boeren in gesprek te gaan.

Vorige week vrijdag was het distributiecentrum van Jumbo in Veghel al doelwit van boerenacties. Ook bij het distributiecentrum van Albert Heijn werd actie gevoerd. De boeren protesteren tegen de stikstofwet die vorige week werd aangenomen. En tegen de in hun ogen te lage prijzen die ze krijgen voor hun producten.

Wachten op privacy instellingen...

14 januari om tafel

Tijdens het bezoek aan Frits van Eerd is met de boeren afgesproken om uiterlijk 14 januari in gesprek te gaan met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, alle supermarktketens en een vertegenwoordiging van de boeren. Dat gesprek moet gaan over het verdienmodel van de agrarische ondernemers. Tot dat gesprek heeft plaatsgevonden, zeggen de boeren geen acties meer te voeren.

De boeren sluiten acties niet uit: "Wanneer blijkt dat er claims komen of het gesprek niet zal plaatsvinden binnen de gestelde termijn, zullen we weer met zijn allen ten strijde trekken."

Maandagochtend blokkeerden de boeren het distributiecentrum van de Jumbo in Breda:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

