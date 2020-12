Coronanieuws: bijna 100.000 zorgmedewerkers positief getest, mogelijk eerder vaccin voor ouderen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze dinsdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

474 patiënten in Brabantse ziekenhuizen, de ziekenhuisbezetting in deze tweede golf is daarmee bijna op z’n hoogste punt.

De nood in verpleeg- en verzorgingshuizen is door het coronavirus hoog en kan ertoe leiden dat ouderen straks minder vaak gewassen worden.

Het tonen van een negatieve test is vanaf vandaag verplicht voor reizigers naar Nederland.

Er zijn vandaag 1053 nieuwe Brabantse besmettingen, in een week tijd gaat het om 9081 nieuw geregistreerde gevallen.

18.33 - 'Bakkers verkopen meer oliebollen door lockdown'

Bakkerijen en veel oliebollenkramen verkopen meer oliebollen door de lockdown. De Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) hoort van hun leden dat het "ontzettend druk" is. Om hun oliebollen coronaproof aan de man te brengen, bedenken bakkers en andere oliebollenverkopers creatieve oplossingen. Zo organiseren tientallen bakkerijen een oliebollendrive-in.

Bakkerijen merkten het hele jaar al dat meer consumenten kozen voor lokaal boodschappen doen, vertelt een woordvoerder van de NBOV. Dat zet tijdens de lockdown in de feestmaand dus door. Ambachtelijke bakkerijen verkopen ook beduidend meer feestelijke producten zoals de oliebol dan in andere jaren. "Mensen willen het thuis gezellig maken en daar helpen deze feestelijke lekkernijen natuurlijk bij," aldus de zegsman.

18.10 - Bijna 100.000 zorgmedewerkers positief getest

Sinds het begin van de corona-uitbraak in Nederland hebben zeker 96.042 mensen die in de zorg werken het coronavirus opgelopen. Dat zijn er 8434 meer dan vorige week. De week ervoor waren er ruim 9600 besmette zorgmedewerkers bijgekomen, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal overleden zorgmedewerkers steeg afgelopen week van 19 naar 21. Het totaal aantal zorgmedewerkers dat in een ziekenhuis was opgenomen, nam toe van 716 naar 729. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, zoals verpleegkundigen en artsen, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

17.41 - Kabinet overweegt thuiswonende ouderen eerder te vaccineren

Er gaat mogelijk toch iets veranderen in de vaccinatiestrategie die het kabinet wil hanteren vanaf 8 januari. Binnen het kabinet wordt erover gesproken om voor de eerste vaccinaties niet alleen personeel van verpleeghuizen, maar ook thuiswonende ouderen uit te nodigen. Dat zeggen ingewijden tegen de NOS.

Aanleiding is het advies dat de Gezondheidsraad op de dag voor kerst uitbracht. Daarin staat dat het Pfizer/Biontech-vaccin vooral goed werkt bij ouderen. Die zouden er volgens de Gezondheidsraad als eerste mee moeten worden ingeënt, te beginnen bij de oudsten.

17.20 - 67 mensen onterecht positief tijdens kerst

In Amsterdam hebben 68 mensen op tweede kerstdag de verkeerde testuitslag van een coronatest ontvangen. Door een storing bij een testlab van de GGD zijn 67 mensen onterecht als positief aangemerkt, een persoon kreeg onterecht een negatieve uitslag. Dat meldt de NOS.

De fout is pas vandaag rechtgezet.

16.55 - Vrijwilligers Rode Kruis helpen in meer zorginstellingen

In steeds meer ziekenhuizen en verpleeghuizen worden vrijwilligers van het Rode Kruis ingezet om te helpen. De ondersteuners zijn momenteel op 33 locaties actief en vanaf woensdag zijn dat er 36, verspreid over het hele land. Vorige week ondersteunde het Rode Kruis 21 verpleeghuizen en ziekenhuizen.

De helpers doen ondersteunend werk, zoals het verschonen van bedden, het rondbrengen van eten en drinken en het praten met mensen die behoefte hebben aan een gesprekje. Ook kunnen ze kleine medische taken verrichten, zoals het meten van iemands bloeddruk. De reguliere artsen, verpleegkundigen en verzorgenden hebben dan meer tijd voor hun medische taken.

16.35 - EU koopt nog eens 100 miljoen doses Pfizervaccin

De Europese Unie koopt nog eens 100 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Dat meldde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag op Twitter. De nieuwe bestelling komt bovenop de 200 miljoen die de EU eerder inkocht bij de deze Amerikaans-Duitse fabrikant.

De eerste bestelling van 200 miljoen inentingen met het Pfizervaccin worden tot aan september 2021 geleverd aan alle EU-landen. Het vaccin van wordt wekelijks in grote ladingen verscheept.

De EU heeft al overeenkomsten getekend met AstraZeneca (300 miljoen doses), Sanofi-GSK (300 miljoen) en Johnson & Johnson (200 miljoen). Deze middelen zijn nog niet goedgekeurd.

16.21 - Forse coronadaling na recordweek, maar kanttekeningen bij 'lockdowneffect'

Zo vlug als het aantal positieve coronatests vorige week tot een recordhoogte steeg, zo snel is die curve deze week weer gedaald. Het RIVM maakte dinsdagmiddag bekend dat in onze provincie in één week tijd 9081 nieuw geregistreerde besmettingen zijn geconstateerd, tegenover 11.658 een week eerder.

Onduidelijk is of dat door de lockdown komt.

16.00 - 'Coronavaccin AstraZeneca voorlopig nog niet te gebruiken in EU'

Het duurt waarschijnlijk nog wel even voor het coronavaccin van de Britse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford wordt goedgekeurd in de Europese Unie. Volgens plaatsvervangend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) Noel Wathion hebben de ontwikkelaars van het vaccin nog niet eens een aanvraag ingediend bij de medicijnwaakhond.

15.45 - Aruba voert opnieuw avondklok in

Aruba gaat rond de viering van oud en nieuw strengere maatregelen invoeren. Zo geldt er vanaf 30 december een avondklok van 23.00 uur tot 05.00 uur, in die tijd mag niemand zonder toestemming de straat op. Alle winkels moeten om 22.00 uur dicht zijn.

Alleen voor 31 december geldt een uitzondering en mogen mensen tot 02.00 uur ‘s ochtends op straat zijn. De maatregelen gelden in eerste instantie tot 3 januari 2021.

De maatregelen worden volgens minister-president Evelyn Wever-Croes genomen omdat het aantal coronabesmettingen weer aan het toenemen is.

15.30 - Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt tot boven piek november

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 178 gestegen. Dat is de grootste toename in 24 uur tijd sinds mei, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het bijhouden van de gegevens.

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2751 coronapatiënten. Daarmee zitten de ziekenhuizen boven de piek van de tweede golf. Begin november waren 2653 patiënten opgenomen. Het LCPS verwacht "dat de huidige sterke stijging ook in de komende dagen doorzet".

15.00 - Aantal coronagevallen gedaald

Het aantal coronabesmettingen is gedaald. De afgelopen week waren er 9081 Brabantse meldingen, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat zijn er minder dan een week eerder. Toen werd nog een record gemeld van 11.658 besmettingen in onze provincie.

In de afgelopen week zijn landelijk 67.388 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld. Dat is minder dan de week ervoor, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 82.340 meldingen kreeg.

Het RIVM weet nog niet zeker waar de daling aan toe te schrijven is. Het kan een gevolg zijn van de lockdown die twee weken geleden inging. "Maar ook is het mogelijk dat de feestdagen effect hebben gehad op het testgedrag van mensen. Als mensen zich minder vaak hebben laten testen bij klachten dan zou de lichte daling van het aantal gemelde besmettingen ook voor een deel daardoor te verklaren zijn", aldus het instituut.

Er zijn 1053 nieuwe Brabantse besmettingen, zo toont de grafiek.

14.43 - Defensie: 100 medisch geschoolde militairen beschikbaar voor zorg

Honderd militairen met een medische achtergrond staan beschikbaar om te helpen in de zorg, meldt het ministerie van Defensie. Eerder was al bekend dat duizend militairen klaarstaan om te helpen bij taken zoals het afnemen van tests of het uitdelen van maaltijden.

Dat er zoveel militairen klaarstaan, betekent niet direct dat ze allemaal worden ingezet. Eerst wil Defensie weten hoeveel mensen er precies nodig zijn en voor welke taken. Dinsdag beoordelen defensieteams de hulpverzoeken van de regio's Groningen, Twente en Apeldoorn. Pas daarna wordt personeel mogelijk toegekend.

Zondag stuurden de regio's Groningen en Twente een brandbrief aan verschillende ministeries, omdat het "zwartste scenario" dreigde. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen niet meer het minimumniveau aan zorg kunnen krijgen. De regio's wilden steun van Defensie. Maandag tijdens het Veiligheidsberaad bleek dat andere regio's wellicht ook ondersteuning nodig hebben.

14.00 - Medewerkers verpleeghuis boos op Jaap van Dissel

Jaap van Dissel van het RIVM moet persoonlijk excuses aanbieden aan de alle medewerkers van verpleeghuizen. Dat schrijft Chantal Beks, lid van de Raad van Bestuur van Koepel voor Ouderenzorg De Wever in Tilburg.

In een open brief reageert Beks op de opmerking van Van Dissel in een interview met de NOS. Daarin bracht hij het aantal besmettingen in verpleeghuizen in verband met het opleidingsniveau van de medewerkers. Volgens Beks deed de opmerking veel pijn bij haar collega's.

13.30 - Zorgmedewerkers verpleeghuizen worden in 25 plaatsen ingeënt

In 25 plaatsen in Nederland komen locaties waar zorgmedewerkers van verpleeghuizen kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. De eerste mensen zijn op 8 januari aan de beurt en vanaf 18 januari worden op alle locaties mensen ingeënt. GGD GHOR Nederland, de organisatie van alle regionale gezondheidsdiensten, heeft dinsdag bekendgemaakt om welke 25 plaatsen het gaat.

De drie Brabantse priklocaties waren al bekend: Eindhoven, Breda en Veghel. Verder bestaat het lijstje uit: Amsterdam, Schiphol, Huizen, Purmerend, Alkmaar, Leiden, Den Haag, Rotterdam The Hague Airport, Dordrecht, Houten, Maastricht, Venlo, Wijchen, Arnhem, Apeldoorn, Zwolle, Enschede, Lelystad, Assen, Groningen en Leeuwarden.

De locaties in het zuiden van Nederland (beeld: GGD). vergroot

11.43 - KNRM ziet uitwerking coronamaatregelen in reddingscijfers

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) ziet de effecten van de coronamaatregelen terug in de jaarcijfers. Zo is het aantal mensen dat is gered lager dan in 2019 en voeren er minder boten waar minder mensen opzaten dan een jaar eerder.

In een overzicht van alle cijfers is te zien dat de KNRM wel meer reddingsacties moest uitvoeren dan een jaar eerder, maar dat er minder mensen gered werden. Dat komt volgens de reddingsmaatschappij doordat mensen niet meer in grote groepen mochten samenkomen. Daardoor gingen mensen in kleinere gezelschappen naar het water of weg met de boot.

11.09 - 474 patiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de afgelopen vierentwintig uur zijn 59 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, zo blijkt uit de nieuwe dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In totaal liggen er nu 474 mensen met corona in het ziekenhuis in onze provincie. Er zijn in het laatste etmaal 19 mensen overleden. Twee mensen zijn overgeplaatst en 36 mensen mochten het ziekenhuis verlaten.

De ziekenhuisbezetting in deze tweede golf is daarmee bijna op z’n hoogste punt. Hoger dan tijdens de eerste piek in de tweede golf. Alleen op 2 november (484) en 3 november (477) lagen er meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. dan op dit moment. In twee dagen tijd is het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen met 13 procent gestegen.

10.36 - 'Jongeren kunnen op latere leeftijd last krijgen van coronajaar'

Dat corona de wereld van jongeren flink overhoop haalt, is duidelijk. Niet fysiek naar school, meer thuiszitten en minder sociale contacten. En dat kan hen op latere leeftijd parten spelen, zegt hoogleraar ontwikkelingspsychologie en puberbreinexpert Eveline Crone van de Erasmus Universiteit Rotterdam tegen de NOS.

Crone zegt tegen de omroep: "De jongeren van nu zijn de volwassenen die straks de maatschappij uitmaken. Daarom moeten we echt gaan nadenken over wat voor een maatschappij we willen hebben, straks na de coronacrisis. We kijken nu bij alle discussies te veel naar de korte termijn."

10.15 - Ruzie in Jumbo om mondkapje eindigt in knokpartij

Een klant van de Jumbo aan de Boschdijk in Eindhoven is maandag in een vechtpartij beland toen hij een andere klant aansprak op het niet dragen van een mondkapje. Het duw en trekwerk tussen de twee klanten is gefilmd. Volgens de manager liep de ruzie uit de hand doordat de mondkapjesweigeraar heel agressief reageerde op een klant die hem wees op de mondkapjesplicht.

09.30 - ETZ scherpt bezoekregeling verder aan

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg scherpt de bezoekregeling vanaf vandaag verder aan. Per dag kan er 1 persoon op bezoek komen. Er mag dus niet meer gewisseld worden. De extra weekendtijd komt te vervallen. Bezoek is alleen welkom van maandag tot en met zondag van 17.00 - 20.00 uur.

"We vinden het vervelend om de bezoekregeling strenger te maken. Toch is het nodig omdat het nog steeds te druk is in het ziekenhuis. Daarnaast willen de kans op besmettingen door bezoekers zo klein mogelijk houden", zo schrijft het ziekenhuis in een uitgebreidere toelichting.

08.53 - Politie wil met FIFA-toernooi jongeren motiveren zich te gedragen

De politie heeft in samenwerking met veel Nederlandse gemeenten en esportsorganisator ESL Benelux een groot FIFA-toernooi opgezet in de laatste dagen van het jaar. Jongeren kunnen zich via hun gemeente aanmelden. De politie hoopt de jongeren zo iets te doen te geven, waardoor ze buiten geen onrust gaan stoken.

Deelnemers kunnen volgens de politie en ESL Benelux mooie prijzen winnen. Zo ligt er voor de winnaars een PlayStation 5 klaar. De jongeren moeten zich dan echter wel goed gedragen tot na de jaarwisseling. Jongeren die met de politie in aanraking komen, krijgen geen prijs als ze winnen.

"De afgelopen negen maanden hebben jongeren de overheid en de politie vooral leren kennen vanwege alle beperkende maatregelen rond corona", aldus Roel van der Groes van de politie. "Met ons gameproject willen we laten zien dat we niet alleen van handhaving zijn. Dat we meedenken wat er nog wel kan, een alternatief bieden. En aan de andere kant hopen we ook te voorkomen dat jongeren uit verveling op straat gaan hangen in die laatste decemberdagen."

07.38 - Kinderverpleegkundigen willen massale vaccinatie tegen rotavirus

Kinderverpleegkundigen willen dat kinderen op grote schaal worden ingeënt tegen het rotavirus. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zegt tegen het AD dat het een belangrijke manier is om de zorg in de wintermaanden te ontlasten. Zo krijgt de door corona overbelaste zorg wat lucht, zo is de gedachte.

05.05 - 'Continuïteit ouderenzorg is in het geding'

De nood in verpleeg- en verzorgingshuizen is door het coronavirus hoog en kan ertoe leiden dat ouderen straks minder vaak gewassen worden of dat de dagbesteding wordt stopgezet. Daarvoor waarschuwt Conny Helder van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, in het AD. Ook kan het volgens haar zo zijn dat bewoners tijdelijk naar een andere kamer moeten verhuizen. Ze vraag om begrip.

03.30 - Aantal corona-gevallen daalt voor het eerst in weken

In Nederland zijn afgelopen week minder coronagevallen vastgesteld dan in de week ervoor. Het is de eerste daling in een paar weken tijd, maar het is nog niet duidelijk wat de daling betekent. De exacte weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komen dinsdagmiddag naar buiten. Het instituut meldt dan ook hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames geregistreerd zijn, en of het zogeheten reproductiegetal is veranderd.

03.30 - Negatieve test verplicht voor reizigers naar Nederland

Reizigers die naar Nederland willen komen vanuit een risicogebied moeten vanaf dinsdag een negatieve coronatest kunnen tonen die niet meer dan 72 uur oud is. De verplichting geldt voor de meeste landen, aangezien het overgrote deel van de wereld als risicogebied is aanmerkt. De verplichting gold vorige week al voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika vanwege een gemuteerde variant van het coronavirus, en gaat nu gelden voor de rest van de wereld.

00.01 - Flink minder faillissementen ondanks coronacrisis

Het aantal faillissementen lag in 2020 veel lager dan vorig jaar, ondanks de coronacrisis. Tot en met week 51 werden er 3700 faillissementen uitgesproken. Dat is bijna zeshonderd minder dan in dezelfde periode van 2019, een afname van ruim vijftien procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de afname waarschijnlijk vooral te danken aan de steunpakketten van de overheid.

00.01 - Achthonderd doden meer dan normaal in de week van 14 december

In de week van 14 tot en met 20 december zijn in ons land bijna 4000 mensen gestorven, schat het CBS, achthonderd meer dan het aantal dat we normaal kunnen verwachten voor deze week. Het is ook een kleine 400 meer dan een week eerder, toen er 3580 mensen overleden. In 2020 overleden tot en met week 51 ruim 162.000 mensen, 13.000 meer dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Al sinds 21 september, week 39, is de wekelijkse sterfte hoger dan anders.

