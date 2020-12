Coronanieuws: 'Nood bij zorgpersoneel is hoog, continuïteit ouderenzorg in het geding'

Archieffoto: Kevin Cordewener vergroot

Ook deze dinsdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Het RIVM publiceert vandaag de weekcijfers over het coronavirus.

De nood in verpleeg- en verzorgingshuizen is door het coronavirus hoog en kan ertoe leiden dat ouderen straks minder vaak gewassen worden.

Het tonen van een negatieve test is vanaf vandaag verplicht voor reizigers naar Nederland.

In de week van 14 tot en met 20 december zijn in Nederland achthonderd mensen meer overleden dan normaal in deze week.

07.38 - Kinderverpleegkundigen willen massale vaccinatie tegen rotavirus

Kinderverpleegkundigen willen dat kinderen op grote schaal worden ingeënt tegen het rotavirus. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zegt tegen het AD dat het een belangrijke manier is om de zorg in de wintermaanden te ontlasten. Zo krijgt de door corona overbelaste zorg wat lucht, zo is de gedachte.

05.05 - 'Continuïteit ouderenzorg is in het geding'

De nood in verpleeg- en verzorgingshuizen is door het coronavirus hoog en kan ertoe leiden dat ouderen straks minder vaak gewassen worden of dat de dagbesteding wordt stopgezet. Daarvoor waarschuwt Conny Helder van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, in het AD. Ook kan het volgens haar zo zijn dat bewoners tijdelijk naar een andere kamer moeten verhuizen. Ze vraag om begrip.

03.30 - Aantal corona-gevallen daalt voor het eerst in weken

In Nederland zijn afgelopen week minder coronagevallen vastgesteld dan in de week ervoor. Het is de eerste daling in een paar weken tijd, maar het is nog niet duidelijk wat de daling betekent. De exacte weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komen dinsdagmiddag naar buiten. Het instituut meldt dan ook hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames geregistreerd zijn, en of het zogeheten reproductiegetal is veranderd.

03.30 - Negatieve test verplicht voor reizigers naar Nederland

Reizigers die naar Nederland willen komen vanuit een risicogebied moeten vanaf dinsdag een negatieve coronatest kunnen tonen die niet meer dan 72 uur oud is. De verplichting geldt voor de meeste landen, aangezien het overgrote deel van de wereld als risicogebied is aanmerkt. De verplichting gold vorige week al voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika vanwege een gemuteerde variant van het coronavirus, en gaat nu gelden voor de rest van de wereld.

00.01 - Flink minder faillissementen ondanks coronacrisis

Het aantal faillissementen lag in 2020 veel lager dan vorig jaar, ondanks de coronacrisis. Tot en met week 51 werden er 3700 faillissementen uitgesproken. Dat is bijna zeshonderd minder dan in dezelfde periode van 2019, een afname van ruim vijftien procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de afname waarschijnlijk vooral te danken aan de steunpakketten van de overheid.

00.01 - Achthonderd doden meer dan normaal in de week van 14 december

In de week van 14 tot en met 20 december zijn in ons land bijna 4000 mensen gestorven, schat het CBS, achthonderd meer dan het aantal dat we normaal kunnen verwachten voor deze week. Het is ook een kleine 400 meer dan een week eerder, toen er 3580 mensen overleden. In 2020 overleden tot en met week 51 ruim 162.000 mensen, 13.000 meer dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Al sinds 21 september, week 39, is de wekelijkse sterfte hoger dan anders.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.