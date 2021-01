Coronanieuws: Al 26.000 medewerkers acute zorg gevaccineerd, grotere druk op scholen door noodopvang

De eerste coronavaccinatie in het Catharina Ziekenhuis (archieffoto: Raymond Merkx) vergroot

In dit liveblog praten we je vrijdag bij over alle ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus die voor Brabant interessant zijn.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Een inwoner uit de regio Midden- en West-Brabant heeft Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus

In Brabant belandden de afgelopen 24 uur 45 mensen in ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus

Het aantal coronagevallen iets gedaald, 1332 nieuwe besmettingen in Brabant

Dit is waarom experts zich zorgen maken over de Britse en Zuid-Afrikaanse coronamutaties

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

22.00 - Limburgse ziekenhuizen sturen overgebleven vaccins door

Limburgse ziekenhuizen en ambulancediensten die klaar zijn met het inenten van medewerkers die in de acute zorg werken, sturen de overgebleven doses van het coronavaccin door naar ziekenhuizen die een tekort hebben. In Limburg zijn bijna alle medewerkers van de acute zorg ingeënt, meldt het Maastricht UMC+. Twee Limburgse ziekenhuizen zijn al helemaal klaar.

21.14 - Al 26.000 medewerkers acute zorg gevaccineerd

Tot nu toe zijn zo'n 26.000 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd met het coronavaccin, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Vrijdag zijn 11.000 medewerkers ingeÙnt, donderdag waren dat er 9000 en woensdag 6000.

In het weekeinde gaan de vaccinaties door. Sommige kleine ziekenhuizen zijn al klaar. De laatste levering vaccins wordt maandag uitgeleverd. Deze inentingen kunnen tot en met vrijdag worden geplaatst, aldus het LNAZ.

20.30 - Rel om tent voor bloemist in Steenbergen

Bloemist Theo van Someren uit Steenbergen is boos. Hij moet van de gemeente de noodtent voor zijn winkel eigenlijk voor zaterdag weghalen omdat deze te groot is. Een kleinere tent mag wel, maar is geen optie voor Binderij Bloemweegen omdat de anderhalvemeter-regel dan in het geding komt.

De huidige tent van drie bij vier en een halve meter staat nu recht voor de winkel. De gemeente zegt dat ze klachten heeft gekregen omdat de tent de stoep te veel blokkeert. De oplossing is volgens wethouder Baartmans een kleinere tent, maar daar wil Theo niet aan.

20.15 - Steeds grotere druk op scholen door noodopvang

De druk op basisscholen om kinderen op te vangen wordt steeds groter. "De druk is groter dan in de eerste lockdown", vertelt directeur Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) Jan Veenker. "Veel meer ouders gaan nu het gesprek aan met de school om noodopvang voor hun kind te regelen."

Ook Arnoud Wever, bestuurder van PCPO Midden-Brabant bevestigt dit beeld. "De druk op de noodopvang groeit. Je merkt dat ouders moe worden en het werken thuis en de opvang van kinderen. Iedereen is coronamoe."

19.50 - Nog weinig klachten coronavaccin gemeld bij bijwerkingencentrum

Bijwerkingencentrum Lareb had vanmiddag pas 25 meldingen binnen over het coronavaccin van Pfizer/BioNtech. Directrice Agnes Kant zegt dat het vooral om bijwerkingen gaat die verwacht werden. "Ik heb nog geen bericht gehad van uitzonderlijke meldingen." Het centrum heeft om tientallen extra medewerkers gevraagd om alle meldingen te kunnen verwerken.

"We hebben ingeschat dat er per 10.000 gevaccineerde mensen, zo'n 25 meldingen binnenkomen." Op dit moment zijn er al zo'n 15.000 mensen geënt, dus het lijkt er vooralsnog op dat aantal bijwerkingen meevalt. "Maar klachten kunnen ook iets later pas naar voren komen."

Vanaf de derde week van januari gaat Lareb een wekelijkse rapportage van het aantal en soort bijwerkingen openbaar op het internet publiceren. "Je kan het een beetje vergelijken met het coronadashboard van het RIVM." Mensen die bijwerkingen hebben van het coronavaccin wordt gevraagd een formulier via internet in te vullen en sturen.

19.40 - Kleine dierenparken zoals in overlevingsstand

Kleine dierentuinen hebben het in deze tijden zwaar. Zonder bezoekers komt er niets binnen, terwijl het personeel gewoon doorbetaald moet krijgen. Zo ook bij Zoo Veldhoven. De eigenaar zegt het nog maar een maand vol te kunnen houden.

19.30 - Ook Eerste Kamer achter testplicht binnenkomende reizigers

Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die zorgt voor een stevigere basis onder de testverplichting die sinds vorige maand geldt voor mensen die naar Nederland reizen uit gebieden waar een verhoogd risico geldt op besmetting met het coronavirus. Alleen de FVD-senatoren stemden tegen.

Vervoersmaatschappijen mogen alleen nog reizigers uit risicogebieden meenemen naar Nederland met een negatieve testuitslag. Het kabinet wil zo voorkomen dat mensen het coronavirus mee terugnemen, laat staan de gemuteerde en daardoor besmettelijkere varianten die rondgaan in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

19.00 - Kringloopwinkels kunnen goederen niet meer aan

Het overgrote deel van kringloopwinkels neemt momenteel geen spullen aan of zijn gestopt met het ophalen daarvan. Dat meldt de NOS. "Binnenkort geldt dat voor alle 214 bij de kringloopbranche aangesloten winkels als de lockdown wordt verlengd, zegt de belangenclub", schrijf de omroep.

"Kringloopwinkels zijn geen essentiële voorziening, daarom zijn ze dicht. Wel mochten producten tot nu toe worden afgeleverd. Daardoor zijn de opslagplaatsen tot de nok toe gevuld met spullen die normaal gesproken door een nieuwe eigenaar konden worden meegenomen", aldus de NOS.

18.21 - 65 regionale KHN-afdelingen schorten opening horeca op

De ruim 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die hadden aangekondigd om 17 januari hun horecazaken weer te openen, komen terug op dat besluit vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Dat meldt het ANP vrijdag. Het nieuwe voornemen van de duizenden horecaondernemers die vallen onder de ruim 65 afdelingen is nu "om de deuren van de horeca weer te openen wanneer de winkels open gaan", vertelt afdelingsvoorzitter Johan de Vos van de KHN-afdeling Breda. Eerder meldde Omroep Brabant al dat de actie niet doorging.

17.50 - Rutte: ondanks vaccinaties toch coronamaatregelen blijven volgen

Premier Mark Rutte waarschuwt dat het van "het grootste belang is" dat iedereen zich de komende tijd aan de coronamaatregelen blijft houden, ondanks dat er nu wordt gevaccineerd tegen het virus. Ook mensen die al ingeënt zijn moeten dat volgens hem doen. "Dat deze week is begonnen met vaccineren, is een heuglijk moment. Want elke Nederlander die beschermd is tegen het virus, is een stap vooruit."

17.00 - Grote zorgen over mutaties van coronavirus, microbioloog vreest voor uitputtingsslag in ziekenhuizen

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) maakt zich zorgen over de intrede van twee nieuwe en besmettelijkere varianten van het coronavirus in Nederland. Dat zegt hij tegen Omroep Brabant. Vrijdag werd duidelijk dat bij een Brabander de Zuid-Afrikaanse variant is vastgesteld. De Britse variant gaat al iets langer rond in ons land. De nieuwe types verspreiden zich makkelijker. Murk vreest op termijn een uitputtingsslag in de ziekenhuizen. "Met deze besmettelijkere varianten heb je zó een enorm probleem."

16.31 - Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus vastgesteld bij Brabander

De 'Zuid-Afrikaanse mutatie' van het coronavirus is voor het eerst in Nederland vastgesteld. Een persoon uit de regio Midden- en West-Brabant blijkt de variant te hebben opgelopen. De persoon is op 22 december getest en deze donderdag bleek dat het om de nieuwe versie van het virus gaat. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.

Het is niet bekend of de Brabander onlangs in Zuid-Afrika is geweest. De 'Britse variant' is al bij enkele tientallen mensen in Nederland aangetroffen. De beide versies lijken besmettelijker dan andere coronavarianten.

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst is gestart met bron- en contactonderzoek. Uit de wekelijkse steekproeven in het laboratorium van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bleek op 7 januari dat het gaat om de Zuid-Afrikaanse variant van het virus.

"Over de Zuid-Afrikaanse coronavariant is nog veel onduidelijk. Hij lijkt, net als de Britse variant, besmettelijker te zijn. Hoe het virus reageert op de huidige vaccins, wordt momenteel wereldwijd onderzocht", schrijft het RIVM in een persbericht.

De 'Britse variant' is overigens al bij ongeveer vijftig mensen in Nederland aangetroffen, onder wie ongeveer dertig mensen uit het Zuid-Hollandse Bergschenhoek en omgeving.

16.15 - L-testlocatie Bergen op Zoom opent begin februari

De L-testlocatie aan de Wattweg in Bergen op Zoom gaat begin volgende maand open. Het paviljoen is al in aanbouw. Er is ruimte om 3.000 tests per dag af te nemen met een capaciteit van 16 loketten. Dit staat bijna gelijk aan het totaal aantal testen dat nu gedaan wordt in de vier bestaande teststraten in West-Brabant, stelt de GGD.

Mensen gaan te voet door de teststraat. Auto’s en fietsen kan men op het bijgelegen parkeerterrein stallen. Deze locatie wordt flexibel inzetbaar voor zowel testen als vaccineren. De locatie zal in eerste instantie op 1 februari aanstaande opengaan als testlocatie, of twee paar dagen eerder als de testbehoefte heel hoog is. De testlocatie in Etten-Leur is dan niet langer beschikbaar: de laatste operationele dag is hier op 27 januari aanstaande.

16.00 - GGD's willen naar miljoen inentingen per week

De gezamenlijke GGD's willen een miljoen inentingen per week gaan zetten op het moment dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn. Dat schrijft koepelorganisatie GGD GHOR Nederland in een persbericht.

"Tot 15 januari dienen de zes GGD’en die als eerste starten, de 12.500 vaccins toe die voor de pilotfase beschikbaar zijn. Vanaf 15 januari worden de vaccins die de komende weken binnen komen, in twee keer drie weken aan zorgmedewerkers in de langdurige zorg gegeven", zo schrijft de koepelorganisatie. "Elke week komt een partij vaccins binnen en zo hebben we voldoende om 200.000 zorgprofessionals in de verpleeg- en zorginstellingen 2 keer te vaccineren.

15.50 - De Jonge: kwetsbaren sneller ingeënt dankzij extra Pfizer-vaccins

Zorgminister Hugo de Jonge noemt het "heel goed nieuws" dat de Europese Unie haar bestelling van coronavaccins bij Pfizer/BioNTech heeft verdubbeld tot 600 miljoen stuks. "Dat betekent dat we eerder al en veel sneller onze meest kwetsbare doelgroep kunnen gaan vaccineren", zegt hij.

Onzeker is nog wel wanneer de extra vaccins precies naar Nederland komen. "We zullen met Pfizer in gesprek moeten en met de Europese Commissie over wanneer en hoeveel precies in welke kwartalen, maar dit is heel goed nieuws", aldus De Jonge vrijdag na de ministerraad.

15.40 - Slob: scholen mogen noodopvang van kinderen aanpassen

Scholen die problemen ervaren met de noodopvang van kinderen, mogen zelf grenzen stellen en keuzes maken om de situatie toch werkbaar te houden. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob naar aanleiding van berichten dat de scholen de toestroom soms niet aan kunnen.

Tijdens de sluiting van scholen is er weer opvang geregeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen die niet lang in de thuissituatie kunnen blijven. Scholen melden dat er meer kinderen naar deze opvang komen dan tijdens de vorige sluiting.

15.30 - 1332 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn de afgelopen 24 uur 1332 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Een dag eerder waren het er iets meer: 1358 om precies te zijn. In het hele land gaat het om 8169 nieuwe besmettingen. Dat aantal was gisteren ook hoger: 9737.

Wachten op privacy instellingen...

15.10 - Acute zorg verwacht toch meer personeel te kunnen vaccineren

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft zijn verwachting over het aantal essentiële zorgmedewerkers dat gevaccineerd kan worden tegen het coronavirus bijgesteld. Die aanpassing volgt nadat meerdere ziekenhuizen bevestigen zes in plaats van vijf vaccindoses uit een flacon te halen. Daardoor kunnen meer personeelsleden een prik krijgen.

Het LNAZ denkt misschien wel 10.000 extra medewerkers te kunnen inenten.

14.30 - Schip ligt stil in haven Hoek van Holland door coronabesmettingen

Zestien bemanningsleden van het schip de Stena Hollandica zijn besmet met het coronavirus. De boot vaart normaal gesproken op en neer tussen Hoek van Holland en het Engelse Harwich. Het schip is voor alsnog uit de vaart gehaald.

De besmettingen zijn woensdagavond ontdekt. De besmette bemanningsleden hebben allemaal milde klachten of geen klachten en zijn in quarantaine gegaan, aldus de woordvoerder. De overige 44 bemanningsleden zijn inmiddels ook getest, daarvan is de uitslag nog niet bekend. "Hoe het virus aan boord is gekomen, is nog een raadsel", zegt de woordvoerder.

14.05 - Matthijs van Nieuwkerk besmet met coronavirus

Matthijs van Nieuwkerk is besmet met het coronavirus. Daarom is de uitzending zaterdagavond van zijn programma 'Matthijs gaat door' gecanceld, aldus een woordvoerder van BNNVARA. "Matthijs heeft lichte coronaverschijnselen en blijft met inachtneming van de GGD-richtlijnen in thuisquarantaine. Hij en de redactie werken vanuit huis en hopen snel weer een uitzending te kunnen maken", staat in een verklaring van de omroep.

Zaterdag zou de nieuwe show van Van Nieuwkerk, na een special op oudejaarsavond, van start gaan. In plaats daarvan komt er nu een nieuwe aflevering van het KRO-NCRV-programma 'Nieuwe Boeren'. Het is nog niet bekend wanneer Van Nieuwkerk zijn programma op NPO1 gaat starten.

Wachten op privacy instellingen...

14.00 - 405 Brabanders opgenomen in het ziekenhuis

Er zijn de afgelopen 24 uur 45 Brabanders opgenomen met het coronavirus. Dat zijn er iets meer dan gister. In totaal liggen er nu 405 coronapatiënten in het ziekenhuis. 9 mensen kwamen te overlijden.

13.45 - Zorgmedewerker kan voorlopig geen vaccinatie-afspraak maken

Zo goed als alle beschikbare tijden voor verpleeghuismedewerkers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, zijn volgeboekt. Er is niet genoeg vaccin beschikbaar, meldt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Als iemand nu nog een afspraak wil maken, noteert de GGD naam en telefoonnummer. Deze mensen kunnen een afspraak maken wanneer er weer genoeg vaccin beschikbaar is, maar dat is "op zijn vroegst over enkele weken".

13.15 - Derde vaccin gekeurd door EMA

AstraZeneca vraagt waarschijnlijk volgende week om groen licht voor zijn coronavaccin in de Europese Unie. Mogelijk voor eind januari heeft de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dan een oordeel klaar. Het EMA heeft eerder al twee vaccins beoordeeld, van Pfizer/BioNTech en van Moderna. Die kregen een positief oordeel, waarna de Europese Commissie ze toeliet.

12.00 - Meer mensen gevaccineerd met zelfde dosis

Uit de vaccinflesjes van farmaceut Pfizer kunnen soms meer doses worden gehaald dan gedacht. Met een bepaalde spuit kunnen er zes mensen per flesjes gevaccineerd worden in plaats van vijf.

Die speciale spuit is een zogenoemde 'low dead space'-spuit. Van de vloeistof uit een dergelijke spuit gaat niets verloren, terwijl er in een gewone spuit altijd wel een restje achterblijft. Het veelvuldig gebruiken van low dead space-spuiten zou dus kunnen leiden tot aanzienlijk meer vaccinaties uit de aangeleverde partijen.

11.33 - Militairen helpen in coronacrisis

Ruim 230 militairen worden ingezet om te helpen in de coronacrisis. De meeste hiervan gaan aan de slag bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. et gaat hier om 160 mannen en vrouwen, allemaal medisch personeel. Verder worden 46 militairen ingezet in verzorgings- en verpleegtehuizen in het land, onder meer in Amsterdam, Enschede en Veendam. Ook werken nog 14 militairen in zorghotels in Apeldoorn en Voorburg en zeven in een revalidatiecentrum in Delfzijl.

11.30 - Brouwerij komt met 'biervaccin'

De Bossche bierbrouwerij D'n Draok komt met een bijzondere coronaremedie. Het speciaalbiertje 'Het Vaccin'. 'Het vaccin is er', schrijven ze op Facebook. 'En er wordt aangeraden twee flesjes per persoon te drinken.'

Wachten op privacy instellingen...

11.15 - Toename leden Natuurmonumenten

De coronacrisis heeft voor een historische groei van het aantal leden van Natuurmonumenten gezorgd. De vereniging kreeg er in 2020 zo'n 39.000 leden bij en 31.000 kinderen werden lid van het speciale jeugdprogramma. Dat is een verdubbeling met 2019.

De populariteit van de natuur tijdens de coronacrisis heeft ook een keerzijde, aldus directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. Het was regelmatig in de populairste natuurgebieden veel te druk om voldoende afstand te kunnen houden. Ook zaten verschillende groepen recreanten zoals mountainbikers en wandelaars elkaar in de weg. Natuurmonumenten wil dit aanpakken door gebieden in zones te verdelen en te pleiten voor het openstellen van de buitengebieden.

11.00 - Testlocatie raakt monsters kwijt

Een testlocatie van de GGD in Leeuwarden is 86 slijmmonsters zoek. Het gaat om de mensen die zich afgelopen maandag hebben laten testen. Hoe het kan dat de monsters zijn verdwenen, weet de GGD nog niet. Een groot deel van 86 mensen is al opnieuw voor een test geweest.

10.30 - Vaccinatieschema

Het vaccinatieschema dat het kabinet heeft opgesteld, kan nog worden aangepast. Dat kan gebeuren als er nieuwe ontwikkelingen zijn bij de goedkeuring of levering van coronavaccins. Zorgminister Hugo de Jonge zegt vrijdag dat de strategie die is vastgesteld afhankelijk is van veel factoren. De informatie die hij daarover binnenkrijgt, wisselt bijna dagelijks. "Niettemin willen we in al die onduidelijkheid toch iets van houvast creëren over wanneer en welke groep en welke volgorde."

10.15 - Nog twee priklocaties open

Naast de priklocatie in Veghel zijn nu ook twee locaties van de GGD in Utrecht en Rotterdam begonnen met vaccineren. Vrijdagochtend werden daar de eerste prikken gezet. Er worden de komende tijd zo'n 250 zorgmedewerkers uit verpleeghuizen in die regio's ingeënt.

9.30 - Nationale Holocaust Herdenking zonder publiek

De Nationale Holocaust Herdenking vindt dit jaar zonder publiek plaats. Door de coronamaatregelen gaat de gebruikelijke stille tocht niet door en bij de herdenking bij het Spiegelmonument in Amsterdam mag geen publiek aanwezig zijn. De Holocaust Herdenking vindt altijd plaats op de laatste zondag van januari.

Op zondag 31 januari is er overdag een rechtstreekse uitzending en 's avonds een uitzending met terugblik en reportages, te zien van 11.05 uur tot 12.30 uur op NPO 1 en van 19.35 uur tot 20.05 uur op NPO 2.

8.00 - Minder ernstige brandwonden met oud en nieuw

Het aantal mensen dat met ernstige brandwonden door vuurwerk is opgenomen in één van de drie brandwondencentra in ons land is afgelopen jaarwisseling bijna gehalveerd. Waar het een jaar geleden nog om achttien patiënten ging, waren dat er afgelopen oud en nieuw nog maar tien. De Nederlandse Brandwonden Stichting vindt nu dat een algeheel vuurwerkverbod moet worden voortgezet, maar ze pleit ook voor een veilig alternatief.

Acht van de tien patiënten waren man; zeven van de tien waren jonger dan 18 jaar. De meeste brandwonden zijn in het gezicht of op de handen en veroorzaakt door cobra's, nitraten, vuurpijlen en vuurtollen. Overigens leiden ook het schieten van carbid, het gebruik van brandbare vloeistoffen in gourmetstellen en sfeerhaarden en hete vloeistoffen zoals hete thee tot brandwondenslachtoffers rond de feestdagen. Plastisch chirurg Paul van Zuijlen: "Omdat de routine tijdens de feestdagen anders is, is de kans op een brandwondenongeval vergroot."

7.30 - Hugo de Jonge te optimistisch

Een deel van de door de Europese Unie bestelde coronavaccins komt later dan minister Hugo de Jonge maandag in zijn Kamerbrief schreef. De Jonge verwachtte toen 8 miljoen vaccins in de eerste drie maanden van dit jaar. Uit een rondgang van de NOS langs farmaceuten komt naar voren dat er daarvan zeker 1,1 miljoen later komen. Dit betekent dat 550.000 Nederlanders later zullen worden ingeënt dan De Jonge schreef, omdat van deze vaccins twee doses per persoon nodig zijn.

Het Duitse bedrijf Curavec bijvoorbeeld stelt dat zijn vaccin pas in april kan worden goedgekeurd door Europese medicijnautoriteit EMA. De Jonge verwachtte daarvan 600.000 doses in het eerste kwartaal, maar die komen dus sowieso later. Dat was toen De Jonge zijn brief verstuurde al bekend. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen de NOS dat hij nog niet weet hoe snel de levering na goedkeuring kan beginnen, omdat die planning nog niet is gemaakt. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf wel de 1,6 miljoen vaccins kan leveren die het ministerie van VWS aankondigde voor het tweede kwartaal.

Minister Hugo de Jonge (foto: Omroep Brabant). vergroot

6.00 – Duizenden klachten over vluchten

Bij het coronavakantiemeldpunt van de Consumentenbond zijn sinds de opening, half december, ruim 2600 meldingen binnengekomen. De meeste (1116) gaan over vluchten en pakketreizen (616). Het zijn vooral klachten over zaken als de trage terugbetaling wanneer een vlucht is geannuleerd of het niet kunnen inwisselen van vouchers voor geld.

Maar er zijn ook complimenten, bijvoorbeeld voor vakantieparken die geld terugbetalen in plaats van een voucher te verstrekken, voor de goede bereikbaarheid van de reisaanbieder en de mogelijkheid om kosteloos om te boeken.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn sinds vorig voorjaar vakanties en reizen geannuleerd of omgeboekt. Luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, vakantieparken en boekingswebsites houden zich daarbij volgens de Consumentenbond niet altijd aan de regels.

5.50 – ‘Geef zwervers langer onderdak’

Gemeenten moeten de noodopvang voor dak- en thuisloze mensen tot april openhouden. Dit vinden het Rode Kruis en branchevereniging Valente. Bij het Rode Kruis melden zich steeds meer mensen die dak- en thuisloos zijn geworden, nadat ze hun baan hadden verloren of op een andere manier financieel in de problemen zijn geraakt door de aanhoudende coronacrisis.

Valente, de branchevereniging voor onder meer opvanglocaties, laat weten dat deze winter door corona het extra lastig maakt voor de meest kwetsbare mensen. Opvanglocaties hebben door de anderhalve metermaatregel een lagere capaciteit, terwijl de vraag naar opvang toeneemt. Bovendien zijn locaties als hotels en sporthallen nu minder beschikbaar.

5.40 Vaccin lijkt te werken tegen virusmutatie

Het vaccin van Pfizer en BioNTech lijkt te werken tegen de zeer besmettelijke varianten van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn uitgebroken. Dat meldt de Amerikaanse farmaceut na een laboratoriumstudie die door het bedrijf samen met wetenschappers van de Universiteit Texas is uitgevoerd.

Het onderzoek werd uitgevoerd op bloed dat was afgenomen van mensen die het vaccin hadden gekregen. De bevindingen zijn vooralsnog beperkt, omdat niet is gekeken naar de volledige set van mutaties die gevonden zijn in één van de nieuwe varianten van het zich snel verspreidende virus. Het gemuteerde virus is overigens ook in ons land aangetroffen.

00.00 Honderden sterfgevallen extra onder kwetsbaren

In de laatste week van vorig jaar zijn er ongeveer 1700 chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking overleden. Dat zijn er ongeveer 500, ofwel bijna 40 procent, meer dan gebruikelijk voor deze periode. Het ging vooral om 80-plussers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte dit bekend.

De sterfte in de rest van de Nederlandse bevolking kwam uit op bijna 2100, dat is volgens het CBS nagenoeg zoals verwacht voor de tijd van het jaar. Vergeleken met een week eerder stierven er zelfs 200 mensen minder.

In de tweede golf tot nu toe is de zogeheten relatieve oversterfte het hoogst in Noord-Brabant en Zuid-Holland (beide rond 20,5 procent).

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.